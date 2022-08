Čo je to siesta? Pomáha poobedný odpočinok a ako má vyzerať?  

Siesta je súčasťou španielskej kultúry, ako aj súčasťou kultúr ďalších španielsky hovoriacich krajín a v lokalitách s vyššími teplotami. Je pomenovaním na krátke poobedňajšie zdriemnutie, vychádzajúc z latinského pomenovania pre šiestu hodinu. Svoju podobu má v Taliansku, Grécku, v Severnej Afrike, ale aj v Ázii. Takmer vždy však bola jej historickou úlohou dopriať pracujúcim odpočinok, alebo príležitosť byť s rodinou počas dňa.

Zamestnávatelia akceptujúci siestu môžu byť aj dnes atraktívnejší. Dopriať si odpočinok v čase útlmu pozornosti by si prial nejeden Slovák. V našich podmienkach totiž nič také ako poobedňajší odpočinok neexistuje. Manuálne pracujúci by takúto možnosť radi využili a mohla by byť výhodou k lepšiemu pracovnému výkonu. Na strane druhej by popoludňajšia siesta predĺžila pracovný čas a oddialila výsledok práce, či ich nedostupnosť v rámci tímu. Siesta v rámci administratívnej práce by tiež znamenala viacero ťažkostí a ani Slováci samotní nie sú nastavení na to, aby dokázali vzájomne prijať popoludňajšiu siestu medzi sebou v kolektíve. Jednoduchšie je tak vyzbrojiť sa základnou výzbrojou. Termohrnček s dávkou koefínu je jeden z tých jednoduchých nástrojov.

Čo hovoria na siestu odborníci?

Odborníci z Lancasterskej univerzity prišli na to, že popoludňajšia siesta nemusí byť pre administratívne pracujúcich ľudí to najvhodnejšie. Problémom totiž je, že spánok vytvárajúci sny a pracujúci s mozgom nakoniec po prebudení docieli myšlienkový chaos. Pri večernom zaspávaní a rannom prebúdzaní máme reštart hlavy, ktorý nám dokáže mozog pripraviť na nové vnemy a informácie. Po krátkom čase popoludňajšej siesty, ak je vyžadované pokračovanie pracovného výkonu, môžeme mať ťažkosti s vnímaním, pamäťou a správnym rozlišovaním, čo je skúsenosť z dneška, včerajška, čo je reálne a čo mohlo byť len súčasťou sna. Snov máme pritom počas hodiny niekoľko.

Pravá aj ľavá hemisféra mozgu fungujú rozdielne a rozdielne pristupujú aj k slovám a vnemom. Popoludňajšia siesta pritom ovplyvňuje najmä pravú hemisféru, ktorá počuté a vnímané slová a pojmy mení do grafickej podoby. Sny sú však priamym obrazom bez nutnej premeny, čo značne mieša obsah. Ak ste si dopriali pracovnú sobotu v záhrade, pracujete na vlastnej stavbe a telo si žiada odpočinok, po prebudení môže byť ťažšie vrátiť sa k potrebnému tempu. Tu však môžeme byť značne individuálni.

Slovenská siesta môže byť o správnom oddychu

Na Slovensku a najmä v našich pracovných podmienkach si môžeme dopriať popoludňajšiu siestu aj bez spánku. Nemusí totiž ísť bezpodmienečne o spánok. Stráviť sa dá aj oddychom od monitora počítača, od myši a klávesnice, prípadne od pracovných povinností. Ideálnou siestou je tá, ktorú si môžeme vychutnať pri pravidelnom 8 hodinovom spánku a spánkový deficit tak nevytvára nutnosť „pospať si“. Vždy je lepšie ako popoludňajší spánok, dopriať si prísun energie, prejsť sa, vyšliapať niekoľko schodov, alebo dopriať energetické potraviny.

Home office v domácom prostredí takéto možnosti ponúka dokonca aj počas pracovného útlmu. Menej objednávok, telefonátov, alebo popoludňajšie prestávky kolegov môžu byť výbornou príležitosťou na oddych. Mnohé pracovné činnosti totiž možno dokončiť o niečo neskôr. Do značnej miery nám k vlastnej pohode zasahuje prostredie a miera povinností doma. Preto neporiadok v domácnosti, neumytý riad, alebo bežný domáci neporiadok niekomu ani nedovoľujú pomyslieť na siestu.

Vytvorte si priestor a podmienky pre odpoludňajší odpočinok

Jeden vyhradený domáci priestor, ktorý pôsobí upratane, porcelánová kanvica na čaj, pripravená šálka a ticho v pohodlnom kresle dokážu naozaj veľa. Nehľadiac na výskumy odborníkov a už spomenutý možný chaos v spomienkach, aj prostredie okolo nás pôsobí na to, ako veľmi sme uvoľnení. Aromatické oleje, vhodný výber zvukovej kulisy, obmedzenie prísunu negatívnych správ z rádia a bloku svetových udalostí a predčasné vyriešenie náročných úloh sú len časťou z toho, čo všetko sa dá spraviť pre pohodlnejší odpočinok.

Pre tých, čo by mali stále obavy z možného neporiadku v hlave, nikdy nie je na škodu zoradiť si svoje úlohy na zoznam. Vrátite sa k nemu, keď sa upokojí hlava. Ak tento zoznam docieli, že si nebudete musieť všetko potrebné pamätať a premieľať neustále v hlave, výborne. Až vtedy možno hovoriť o sieste. Hoci vo svete je siestou jedna hodina, prípadne až dve necelé hodiny, doprajte si ju vždy len tak dlho, koľko vám dovolí zamestnávateľ, vaše domáce povinnosti, alebo rodina. Alebo vyjednávajte a získajte väčší priestor.