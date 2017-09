Blu-ray Rýchlo a zbesilo 8 v steel booku z Bontonfilmu

Rýchlo a zbesilo je dnes filmová séria, ktorá sa nám neodmysliteľne spája s Paulom Walkerom a Vinom Dieslom. Stala sa kultovou pre milovníkov áut a akčného žánru. Vlastne nikdy predtým sme nemali možnosť vidieť úspešný film kombinujúci rýchle našlapané autá a akciu ako v prípade Fast and Furious. Originálny názov a aj vlna, ktorú započala počítačová hra Need for speed Underground a novinky ako Nitro, neónové podsvietenie, však má stále svojich nadšencov a ich rady stále rastú. Niet sa čomu diviť, že nakrútili už Rýchlo a zbesilo 8 a hoci v ňom už svoju úlohu nemá Paul Walker, objaví sa niekoľko nových tvárí. Charlize Theron, Jason Statham, alebo dokonca Kurt Russell.

Rýchlo a zbesilo 8 v kovovom obale

V poslednom čase sa čoraz viac začali objavovať luxusné, alebo ak chcete len krajšie vydania DVD a Blu-Ray. Podobne ako je to v prípade počítačových hier, sa nadšenci pre film môžu potešiť lepšiu verziou svojho Blu-Ray v špeciálnom kovovom obale.

Nejde len o to, že kovový obal viac vydrží, nie je to len tak obyčajný fádny plastový obal s vloženým papierom, ale kvalitný materiál príjemný na dotyk. Tak tomu je aj v prípade Fast and Furious 8 v špeciálnej dvojdiskovej verzii, ktorú na trh uvádza spoločnosť Bontonfilm. Tak ako v niektorých iných prípadoch o ktorých sme už písali, aj v tomto prípade ide o veľmi pekný kúsok na dotyk. Perleťový lesk obalu je parciálny, čiže len na niektorých miestach. Predná strana obalu je obrázkom mosta a typického „american muscle“ auta rozmazaného rýchlym pohybom. Zadná strana obalu zachytáva plagátovú scénu úniku niekoľkých áut pred ponorkou.

Tá ponorka vám možno k autám nesedí, no vysvetlenie je v samotnom hlavnom Blu-Ray disku s filmom samotným. Najmä také Barentsovo more nie je typickým miestom nakrúcania filmov, takže si v trháku tohto rozmeru strihne svoju premiéru. Mimo názov filmu v angličtine nemá obal žiadne iné texty. To platí, ak ste už svoj steel book vyzliekli aj z papierového obalu. Ten je v českom jazyku a informuje vás, čo všetko nájdete vo vnútri.

Blu-Ray a bonusový disk navyše

Je už zvykom a sme tomu samozrejme radi, že mimo klasické Blu-Ray so všetkou svojou očakávanou kvalitou, sa stretávame aj s bonusovým DVD s rôznymi vychytávkami a ako názov napovedá, samozrejme s bonusmi. Na klasickom disku s filmom sa nachádzajú bonusy s českými titulkami. Dokrútky a predĺžené scény niektorých súbojov z filmu, ktoré sa nakoniec vystrihli, komentár režiséra F. Garyho Graya, dokument o kaskadérskych výkonoch vo filme, či niečo o automobilovej kultúre. Čisto bonusový disk obsahuje videá a dokrútky venované témam nazvaným ako Rozohrievanie Islandu, Búracie závažia, Ako zastaviť Toretta, Prehliadka hračkárstva (kde je každému jasné, že nepôjde o detské hračky) a pohľad do zákulisia rodiny. Vo vnútri sú oba kúsky na sebe, vypĺňajú tak zadnú stranu obalu, pevne uchopené každý disk vo vlastnej ružici. Bonusový disk rozoznáte ľahko vďaka označeniu, ale aj vďaka odlišnému obrázku. Všetko je pevné, nelieta a tak v podstate ani nehrozí, aby ste si kúpili poškriabaný obal. Echt zberateľom možno bude chýbať akýkoľvek papierik, či plagát. A áno. Vonia presne tou novotou, akú od takéhoto balenia čakáte. Hoci obal odolný voči pádu a poškriabaniu, nakoniec zhodnotíte, že akékoľvek poškodenie je škoda a disk má tak isté pekné miesto v polici medzi ostatnými.

Samotný film uvádza 136 minútové trvanie a obraz 1080p HD s pomerom 16:9 alebo 2.40:1. Film je vybavený zvukovou verziou v angličtine dtsX, v češtine 5.1 dts Digital Surround rovnako ako maďarský, ruský a poľský. Titulková výbava myslí na viaceré stredoeurópske krajiny až po Pobaltie ako litovské, estónske, lotyšské, či ruské. Slovenčina chýba. Pri češtine je nám to nakoniec však jedno.