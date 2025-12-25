0.1 C
Bratislava
utorok, 30 decembra, 2025
Bazilika svätého Jána v Lateráne a jej dve významné dvere

Pripravil Roman

Bazilika svätého Jána (San Giovanni) v Lateráne v Ríme je jednou z najvýznamnejších kresťanských stavieb vôbec. Je to materská katedrála pápeža, teda oficiálne sídlo biskupa Ríma a hlava Katolíckej cirkvi vo svete. Chrám bol pôvodne založený v 4. storočí, viackrát prestavaný a rekonštruovaný, a je známy ako najstaršia verejná kresťanská bazilika v západnom svete. Má osobitné postavenie medzi rímskymi svätými miestami a je cieľom pútnikov i odborníkov na cirkevnú históriu.

Bazilika sv. Jána v Lateráne, Rím, zdroj: pixabay
Bazilika sv. Jána v Lateráne, Rím, zdroj: pixabay

Pre návštevníkov sú významné predovšetkým dve rôzne dvere. Každé majú svoj osobitý príbeh. Sväté dvere a starodávne bronzové dvere pôvodom z antického Ríma. Tie druhé sú tiež slávne ako tie dvere, ktoré majú 2 000 rokov a pochádzajú ešte z čias Rímskej ríše. Oba typy dverí majú odlišný pôvod, význam aj funkciu — a preto je dôležité ich od seba jasne rozlíšiť.

Sväté dvere (Porta Sancta): brána jubileí

Sväté dvere v Bazilike svätého Jána v Lateráne patria k tradícii, ktorá má svoje korene v kresťanskej praxi Jubilejných rokov (Svätých rokov). Jubilejný rok je obdobie, ktoré Katolícka cirkev vyhlasuje ako čas osobnej obnovy, pokánia, modlitby a pútnickej aktivity. Prvá známa tradícia Svätých rokov začala v roku 1300, keď pápež Bonifác VIII. povolal kresťanov do Ríma ako súčasť osláv milosti a odpustenia.

Sväté dvere sú špeciálne dvere, ktoré sú inštalované v niektorej zo štyroch hlavních pápežských bazilík v Ríme vrátane Lateránu. Tieto dvere sú zvyčajne počas bežných rokov uzavreté alebo zamurované, a otvárajú sa len v čase jubilejných rokov, ktoré cirkev vyhlasuje zvyčajne približne každých 25 rokov. Ich otvorenie má liturgický a symbolický význam: predstavuje prechod k odpusteniu, obnoveniu viery a pozvanie pre veriaceho vykročiť na púť duchovného života.

História a význam

V Bazilike svätého Jána v Lateráne bola Svätá brána prvou v dejinách jubileí otvorenou bránou už pri Svätom roku 1423. Táto tradícia sa postupne rozšírila aj do ďalších pápežských bazilík v Ríme. Sväté dvere sa otvárajú na začiatku jubilejného roka a uzatvárajú na jeho konci. Počas jubilejného roka roku 2025 (známeho ako Svätý rok 2025) sa Sväté dvere v Lateráne otvorili v decembri 2024 a zostali otvorené počas celého roka; ceremoniál ich uzatvorenia sa realizuje na konci jubilejného obdobia v decembri 2025.

Súčasnosť a budúcnosť

Takéto dvere sa otvárajú len pri jubileách, a nie ako bežné vstupné dvere baziliky. Najbližšie ich otvorenie bude spojené so ďalším oficiálne vyhláseným jubilejným rokom, ktorý zatiaľ nebol stanovený. Môže ísť o riadny Jubilejný rok po 25 rokoch alebo o mimoriadny — to závisí od rozhodnutia pápeža. Tento typ dverí teda nemá každodennú funkciu, ale je titulovaná ako brána milosti a odpustenia, ktorú putujúci veriaci prechádzajú symbolicky na začiatku obdobia osobnej obnovy.

Podrobný pohľad na Sväté dvere ponúka oficiálna stránka na odkaze: https://www.basilicasangiovanni.va/en/san-giovanni-in-laterano/basilica/la-porta-santa.html

Starodávne bronzové dvere z Rímskej ríše

Okrem Svätých dverí má Bazilika svätého Jána v Lateráne aj iný slávny pár dverí, ktoré nie sú súčasťou liturgického obradu jubileí, ale sú architektonicko-historickým pokladom staroveku.

Tieto bronzové dvere sú hlavným vstupom do hlavnej lode baziliky a pochádzajú z antického Ríma. Pôvodne slúžili ako dvere Curia Julia, teda budovy Rímskeho senátu v Ríme, z pôvodného rímskeho fóra. Archeologické nálezy a analýzy ukazujú, že tieto bronzové dvere pochádzajú z čias vlády cisára Domitiana (okolo rokov 81 až 96 n. l.), teda majú takmer dvetisíc rokov. Pôvodné bronzové panely tak predstavujú autentický artefakt rímskej architektúry a materiálovej kultúry.

Presunutie do Lateránu

V roku 1660 dal pápež Alexander VII. tieto bronzové dvere preniesť do Baziliky svätého Jána v Lateráne, aby slúžili ako hlavný portál vstupu do chrámu. Pôvodne museli byť upravené tak, aby vyhovovali rozmerom a architektúre baziliky, a do ich rámu boli vložené aj novšie ozdobné prvky vrátane heraldických symbolov pápeža Siriho rodu Chigiho.

Význam a vzhľad

Tieto bronzové dvere sú jedny z najvzácnejších dochovaných bronzových portálov starovekého Ríma, pretože smaltované kovové dvere sa v takejto veľkosti z antických budov sa zrejme viac už nezachovali. Aspoň nie v takomto stave. Ich hmota a povrch nesú známky stáročí, vrátane patiny, ktorá im dodáva charakteristickú farbu a textúru. Fakt, že išlo o dvere rímskeho senátu, im pridáva historickú váhu ako artefaktu spájajúceho rímsku politiku a kresťanskú tradíciu.

Dvere nie sú bežne prezentované ako „Sväté dvere“ a nezapájajú sa do liturgických obradov jubileí. Slúžia predovšetkým ako nádherný historický portál, cez ktorý dnes vstupujú návštevníci a veriaci do chrámu. Výnimočné na nich je, že stále presne doliehajú, majú systém uzatvárania a aj vzhľadom na mimoriadnu váhu a veľkosť ich dokáže uzamknúť jedna ľudská ruka.

Bazilika svätého Jána v Lateráne je jedinečná tým, že spája cirkevné tradície s hlbokou historickou pamäťou Ríma. Sväté dvere predstavujú liturgický symbolický prah otvorený len počas zvláštnych jubilejných rokov, ktoré sa väčšinou konajú každých približne 25 rokov. Starodávne bronzové dvere pôvodom z Curia Julia sú autentickým artefaktom rímskej antiky, ktorý svojím vekom a pôvodom pripomína prepojenie medzi starovekým mestom Rímom a kresťanskou tradíciou, akú dnes Bazilika stelesňuje.

