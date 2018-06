Bazénová chémia: akými prípravkami udržíte svoj bazén v čistote?

Kto by sa nechcel v horúcich letných dňoch len tak hodiť do bazéna a schladiť sa? Mať na záhrade bazén však nie je len tak. Horšie to je s jeho udržiavaním a starostlivosťou o čistotu vody. Na to však slúži známa bazénová chémia. Bazénová chémia zahŕňa široké spektrum prípravkov, používaných pre udržanie žiaducej kvality bazénovej vody. Zvlášť v prípade klasických vonkajších záhradných bazénov sa bez prípravkov bazénovej chémie nie je možné zaobísť čiže nemožno inými spôsobmi dosiahnuť dostatočne vyhovujúcu kvalitu vody v bazéne.

S chlórom alebo bez chlóru?

Bazénová chémia ponúka možnosť ošetrenia bazénovej vody chlórovou dezinfekciou ako aj bezchlórovou alebo kyslíkovou. Výhodou chlórovej chémie je nízka cena, vysoký dezinfekčný a oxidačný účinok a jednoduché dávkovanie. Kyslíková chémia má v porovnaní s chlórom nižší dezinfekčný účinok, je preto náročnejšia pokiaľ ide o cenu a pravidelné dávkovanie. Bezchlórovú chémiu je vhodnápre všetkých alergikov a osobám citlivým na chlór, náklady sú približne rovnaké ako u chlórovej dezinfekcie.

Rozdelenie prípravkov bazénovej chémie

Úprava hodnoty pH bazénovej vody

Aby mohli prípravky bazénovej chémie správne fungovať a aby sa dosiahla optimálna rovnováha medzi formami výskytu jednotlivých zlúčenín v bazénovej vode, je potrebné udržiavať hodnotu pH bazénovej vody v správnom, rozmedzí 6,8 až 7,4. Od správnej hodnoty pH bazénovej vody sa odvíja celý ďalší proces jej úpravy a udržanie žiaduce kvality. K úprave hodnoty pH bazénovej vody sa používajú prípravky bazénovej chémie, bežne označované ako pH plus alebo pH mínus. Ide zvyčajne o kvapalné koncentráty, ale môžeme sa stretnúť aj s prípravkami pre úpravu pH vo forme granulátu či prášku. Kvapalné koncentráty umožní rýchle dávkovanie, pevné prípravky je nevyhnutné pred aplikáciou do bazéna rozpustiť v dostatočnom množstve bazénovej alebo pitnej vody. Kvapalné prípravky potom majú hlavný nedostatok v tom, že môže dôjsť k postriekaniu odevu či pokožky a slizníc. Výhodou kvapalných prípravkov je možnosť využiť na ich aplikácii automatické dávkovače.

Prípravky na báze aktívneho chlóru, brómu alebo kyslíka

Prípravky na báze aktívneho chlóru sa vďaka vysokej účinnosti, spoľahlivosti a výhodnej cene používajú často. Kategória chlórovej bazénovej chémie je veľmi obsiahla a vďaka moderným výrobným postupom sa možno stretnúť s prípravkami bazénovej chémie na báze aktívneho chlóru v kvapalnej forme, granulovanej podobe alebo vo forme špeciálnych bazénových tabliet. Chlór však nie je jediné oxidačné činidlo, ktorého silu prípravky pre úpravu bazénovej vody využívajú. Existuje široké spektrum prípravkov bazénovej chémie na báze kyslíka, brómu alebo špeciálnych organických látok napr. PHMG.

Testujte parametre vody

Majitelia domácich bazénov sa nezaobídu bez pravidelného monitoringu základných parametrov bazénovej vody, medzi ktorými je na prvom mieste hodnota pH, aktuálne koncentrácie aktívneho chlóru, brómu či kyslíka a posúdenie zákalu či farby bazénovej vody. K pravidelne vykonávaným kontrolným meraním sa používajú kvapkové alebo tabletové testery. Meranie je jednoduché a výsledok je známy zvyčajne do jednej minúty. V prípade tabletových testerov môže byť výsledok známy do niekoľkých minút, vždy je nevyhnutné počkať, až dôjde k úplnému rozpusteniu tablety činidlá tabletového testera.

Odstránenie nečistôt

Pri domácich bazénoch musia byť majitelia pripravení okamžite reagovať na zhoršenie kvality vody a hneď pri vzniku problému aplikovať vhodný prípravok bazénovej chémie kvôli vysokej záťaži znečisťujúcimi látkami. Existujú prípravky pre odstránenie nežiaducich rias, pre elimináciu zákalu bazénovej vody či pre odstránenie peny. Sú dostupné v podobe kvapalných koncentrátov, rozpustného granulátu alebo špeciálnych bazénových tabliet, uľahčujúcich dávkovanie.

Zmäkčovače

Tento druh prípravkov bazénovej chémie obsahuje účinné látky pre elimináciu belavého zákalu bazénovej vody a nežiaducich tzv. inkrustov na stenách bazéna či bazénovom príslušenstva. Tieto inkrusty sú tvorené nerozpustnými soľami vápnika či horčíka a často sa objavujú, ak má voda, ktorú je bazén napustený, vyšší obsah minerálnych látok. Prípravky bazénovej chémie pre zníženie tvrdosti vody nerozpustné zlúčeniny prevedú späť do ich rozpustnej formy, ktorá nezhoršuje kvalitu bazénovej vody.

Po ukončení kúpacej sezóny

Zazimovače sú používané v prípade, že sa bazén pred nadchádzajúcim zimným obdobím úplne nevypúšťa. Zazimovače stabilizujú bazénovú vodu v zimnom období a pomôžu zachovať jej kvalitu do jari.K bazénovej chémii patrí konečne aj čistiace prípravky určené na udržanie čistoty bazéna, bazénového príslušenstva a okolitých plôch.