Arpi Alto má unikátny hlas. Internet ju má za dcéru Julie Roberts

Na internete sa šíri úchvatné video so spevom údajnej dcéry hollywoodskej hviezdy Julie Roberts. Úžasne čistý vokálový spev mladého dievčaťa znie fascinujúco. Jej meno Arpi Alto akoby si ani niektoré miesta nevšímali, pretože viac portálov a Facebook stránok ju uvádza ako jej dcéru. Naozaj pripomína herečku v časoch jej mladosti.

Nos, široké ústa a takmer rovnaký úsmev, dlhé vlastné kučery a prirodzená krása. To majú možno spoločné, no v skutočnom živote majú spoločné iba ak umelecké predpoklady a pohlavie. Oddeľuje ich totiž medzi sebou zhruba polovica zemegule. Nejde o dcéru Julie Roberts, ale o arménsku speváčku s neuveriteľným hlasom.

Arpi Alto, občianskym menom Arpine Miqaeli Ter-Petrosyan, je hudobníčka a hudobná producentka z Arménska, priamo z Yerevanu. Pýši sa nezvyčajným hlasovým rozsahom od altu po soprán. Internet ju zvykol nazývať dcérou Julie Roberts, čo je však len zdieľané a uvádzané bez toho, aby si pisateľ vôbec urobil tú námahu a uvádzal fakty pravdivé. Arpi Alto to však možno len pomohlo k zviditeľneniu, hoci viac za viditeľnosť môže jej unikátny hlas a čistý spev.

Niekoľko ukážok spevu arménskej speváčky:



Žije priamo v Arménsku. Nedávny vojnový konflikt proti Azerbajdžanu sa prejavil aj na jej sociálnej sieti, kedy sa zapojila do výzvy zastavenia tohto konfliktu. Arménsko má mnoho historických krás, výnimočných zaujímavostí a talentov. Najmä sa akosi zabúda, že história Arménska má niekoľko tisícročí. Invázia seldžuckých Turkov zobrala Arménsku veľkú časť územia, ba dokonca postupne obsadili aj širšie okolie arménskej posvätnej hory Ararat, ich národného symbolu. Dnes ju nenájdete na mape Arménska, ale na mape Turecka. Nie je správne protestovať, alebo o tom hovoriť nahlas, inak sa bude “Turecko hnevať”.

URGENT: @XilinxInc must stop selling missile guidance electronics for Turkish UAV systems that Azerbaijan is using to kill Christian Armenian civilians.

— Arpi Alto (@ArpiAlto) November 8, 2020