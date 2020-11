Populárne sedacie Tuli vaky a história úspešnej slovenskej značky

Dnes pozná azda každý značku všakovakých tvarov, farieb, ktorá sa spája s deťmi, mladými, či dokonca filmami. Sedací vak a značka Tuli je pomerne dobre známa. Pre svoj úspešný marketing sa od svojho vzniku v roku 2006 výrazne zviditeľnil. Dokonca na toľko, že ju mnohí doteraz považujú za zahraničnú, pritom ide o pôvodnú slovenskú značku, ktorá siahla po konkrétnom sortimente nábytku. Ľahko tvarovateľnom, teplom, sedacom vaku. Sú rôzneho tvaru, rôznej veľkosti, farieb, aj váhy. Skočíte doň a vytvaruje sa podľa potreby.

Sedacie vaky dnes viac ako len jednofarebné. zdroj: tuli.sk

Niekde v počiatkoch sa tomu ľudovo hovorilo “vreco na sedenie” alebo “vreco na ležanie”. Stroho, ležérne pomenované, až sa postupne “vreco” vytratilo a dnes je to takmer všade “vak”, či “sedacie vrece”.

Tuli-vak, či tulivak a predsa Tuli vak.

Dokonca vzniklo pomenovanie „tuli-vak“, ktorým v bežnom hovorovom jazyku hovoríme všetkým vakom bez rozdielu, či ide o originál, alebo inú značku. Stal sa pojmom, ktorým nazývajú rodičia, aj samotné deti čokoľvek, čo vyzerá ako sedací vak. Hrubý kus odolnej látky, alebo špeciálneho materiálu, ktorý v sebe udržiava formovateľnú sypkú náplň. Od samotného počiatku v roku 2006 rodinná firma sídliaca neďaleko Bratislavy ponúkala odolné materiály a kvalitné šitie. Pri odolných materiáloch sa síce môže pojem „kvalitné šitie“ vylučovať, no aj túto oblasť dokázali vycibriť k dokonalosti.

Už v prvých rokoch sa im podarilo zaujať verejnosť. Nič podobné sme tu v tom čase nemali, takže keď si pár známych ľudí zaobstaralo Tuli vaky, postupne sa s nimi zoznamovali aj „nábytkoví ignoranti“. Tuli vak sa v priebehu najbližších rokov dostával do materských a detských centier, dokonca sme ho mohli vidieť v niektorých knižniciach ako miesto na pohodlné sedenie a čítanie kníh. Je pochopiteľné, že Tuli vak bol a aj v súčasnosti je na mnohých takýchto miestach obsadený ako prvý.

Dnes v hoteloch, kanceláriách, ba dokonca aj v kine

Značka Tuli je dnes známa z rôznych miest, kde možno ešte pred 15 rokmi nebola akceptovateľná uvolnená atmosféra a oddych. Pracoviská. Kancelárie, pracovne, zasadacie miestnosti. Hoci na začiatok si predstavíme startup mladého kolektívu, reálne po Tuli vaku siahnu rôzne čakárne, aj pracovný priestor. Je jednak určený ako dizajnový doplnok, odoberá strojenosť a formálnosť z pracoviska. Zároveň ten, čo dostane chuť prechádzať papiere, či poznámky aj ďalej od svietiaceho monitora, sadne, či ľahne si do Tuli vaku.

Od roku 2016 môže verejnosť navštíviť kino v areáli fitness centra X-Bionic, akvaparku Aqua Arena a jazdeckej dráhy koní v Šamoríne – Čilistove. To, kde Extrémne premeny Maroša Molnára začínajú v takzvanom boot campe. Otvorili tu najfarebnejšie kino, aké na Slovensku máme. Tuli vaky sú všade, slúžia pre pohodlie a plátno zase pre filmové zážitky. Aj týmto krokom si značka Tuli len upevnila svoje postavenie, ako aj obchodnú hodnotu.

Foto: Tuli Cinema, Šamorín, tulicinema.com

Trendové záležitosti a tematické sedenie

Naposledy mohla značka zaujať sortimentom sedacích vakov a taburetov s veľrybou Gerdou. Gerda je pomerne dobre známa postavička v rámci úspešnej animovanej knihy s ilustráciami Adriána Macha (autora novej verzie Harryho Pottera). Nadšenci pre knižný príbeh animovanej Gerdy majú na výber od nálepiek na stenu, cez klasické Tuli po koberec do detskej izby. V podobnom štýle je aj Space Rider, postavička malého kozmonauta, ktorá má tiež svoj sortiment.

Sortiment v štýle veľryba Gerda, zdroj: https://www.tuli.sk/

Sortiment môžeme „neoficiálne rozdeliť na sedacie vaky, kreslá, ktorá majú určitú prispôsobivosť a držia svoj tvar, alebo ďalší sortiment. Sedacie vaky sú však bezpochyby to najhlavnejšie, cez čo značku vnímame.

Tuli vaky na trhu už takmer 15 rokov

Autori nápadov nezačali s celým konceptom bez prípravy. Mali už skúsenosti a tie po celé roky zdokonaľujú. Dnes spolupracujú s dizajnérmi, bytovými návrhármi, aj rôznymi agentúrami. Už to nie sú len sedacie vaky, ale aj rôzny poťahovaný nábytok a bytové doplnky o ktoré je jednoducho záujem. Pre niektorých ľudí je už samotná značka vec štýlu. O to viac, ak vedia, že ide o pôvodného slovenského výrobcu bez čínskej továrne a francúzskych či nemeckých návrhárov. Značka Tuli (vo fínskom jazyku je to „oheň“, no prepojenie na Fínsko tu nie je) je výraznou na Slovensku a v susednej Českej republike.

Za zmienku stojí už samotný efekt sedenia. Úspešnými sú sedacie vaky najmä preto, že sediaci sa neprispôsobuje kreslu, ale toto „kreslo“ sa prispôsobuje sediacemu. Dokonca sedací vak na letnej terase v jeseni je úžasný nástroj, keďže pre množstvo kvázi izolácie, na chrbát neprepúšťa chlad. Sedenie v ňom je o pohodlí. Niektorí v nich dokonca cez deň spia a nepohrdnú spánkom úplne. Tie pravidelne používané si vyžadujú občas prečistiť. To je možné napríklad prostriedkami na textil a mokrou handrou. Ideálne nie tvrdou kefou. Existuje viacero variácií veľkostí a tvarov.