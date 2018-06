Sahara a 1% z jej plochy by mohlo nahradiť všetky elektrárne sveta

Len jediné percento africkej púšte Sahara, čo predstavuje plochu 90,600 km2, by bolo schopné nahradiť výkon všetkých svetových elektrární. Ako je to možné? Toto jediné percento pokryté solárnymi panelmi by bolo schopné vyrobiť toľko energie, že by nahradilo výkon všetkých ostatných elektrární sveta.

Ako zaujímavosť je to pekné, ale…

Realita je nepredstaviteľná. Sahara sa totiž nachádza na území afrických krajín, ktoré nepatria medzi stabilné a celkom bezpečné, prípadne aspoň vyspelé krajiny s dobrou komunikáciou. Dopraviť vytvorenú energiu do zvyškov sveta by bolo priam až nemožné.

Elektrárne v Pacifiku a v rôznych malých štátoch sa nemôžu spoliehať na dovoz. Určite je však fakt zaujímavý najmä tým, že slnečná energia stále nie je dostatočne využívaná vzhľadom na svoj potenciál a využitie. Najmä miesta ako je Sahara by pritom bola výborným zdrojom na energiu, hoci aspoň pre krajiny, ktorých sa týka.

Sahara a zopár jej zaujímavostí

Rozprestiera sa na území krajín Egypt, Čad, Sudán, Líbya, časť Tuniska, veľká časť Alžírska, Mali, Niger, časti Nigérie, veľkej časti Mauritánie, časti Senegalu a aj pobrežnej krajiny Západná Sahara.

Je podobne veľká ako Čína. Rozprestiera sa na ploche až 9 miliónov kilometrov štvorcových.

Pôvodne šlo o obrovskú plochu pokrytú zeleňou. Už za čias Starovekého Egypta sa začala púšť rozširovať, no nie až tak rapídne, ako v posledných dvoch storočiach.

Pod tonami piesku sú ukryté starobylé mestá, kosti zvierat a mnohých kultúr.

Saharský piesok ovplyvňuje viac ako len sever Afriky. Pri piesočných búrkach sa jemný piesok dostáva do atmosféry a vietor ho zanáša aj do Európy.

Sahare údajne vďačíme za piesok, ktorý pokryl Záhorie. Na základe nariadenia Márie Terézie boli cielene vysadené borovice na rozsiahlom území, aby sa zastavilo roznášanie piesku po ďalšom území. Vietor totiž stále robil neplechu.

Púštnu krajinu Sahary napríklad v Tunisku využili filmári nespočetne krát. Dokonca aj Hollywood tu nakrútil niekoľko filmov, ktorých zaujímavosťou je, že nikdy nepredstavovali Tunisko. Často tu nakrúcali s tým, že ide o inú krajinu, či dokonca planétu. Prehľad filmov nájdete napríklad na cestopise o Tunisku.