Výhražné emaily s predmetom „DMCA Copyright Infringement Notice“

Špekulanti, ktorí sa hrajú so slovami, tu boli vždy. Medzi nimi sú už niekoľko mesiacov aj neobyčajne vynaliezaví ľudia, schopní oslovovať magazíny s podivnými tvrdeniami o údajnom porušení autorských práv. Aj priamo nám do redakcie neustále píšu neznáme právnické kancelárie, ktoré údajne u nás našli obrázok, ku ktorému nemáme autorské práva a vyžadujú poplatky, alebo sa pokúšajú o zmier.
Zmier má vyzerať tak, že do článku umiestníme odkaz na nejaké ich stránky, alebo stránky údajného zdroja. Spätný odkaz bene niečo stojí, no v tomto prípade chcú odkaz zadarmo. Vystrašiť. ideálne na starom článku, kde nemusíte mať zdokumentovaný presný pôvod obrázka, alebo vám ho dodal inzerent v rámci inzercie.
Emaily, ktoré chcú ako odškodné spätný odkaz
Právnická kancelária, alebo agentúra, ktorá nemá dlhú históriu a reálne dohľadateľné renomé, kontaktuje viacero portálov. Uvádza, že došlo k porušeniu autorských práv a vyžaduje odkaz. Reálne však nie sú vlastníkmi práv k fotografii. Nemajú žiadnu spojitosť so skutočným autorom snímky a niekedy ani netušia, kde je reálny zdroj snímky. Systém im však opakovane vychádza, pretože chcú uviesť odkaz na stránky, kam už vedú iné takto vyhrážkami vyprovokované vystrašené odkazy.
Ukážka možného emailu:
Dear owner of (webstránka)
We’re reaching out on behalf of the Intellectual Property division of
a notable entity, in relation to an image connected to our client The
Ice Bath.
Image Reference: (odkaz na údajný obrázok)
Image Placement: (umiestnenie obrázku u vás)
We’ve observed the display of the image on your site. We need you to
add a credit to our client immediately. A visible and clickable link to (webstránka, kam chcú vylákať odkaz zadarmo)
is required, placed either below the image or in
the page’s footer. This should be addressed in the next five business
days.
We’re sure you realize the urgency of this request. Kindly understand
that simply removing the image does not conclude the matter. Should we not
see appropriate action within the given timeframe, we nned to activate
the case No. 74532 and take action as outlined in DMCA Section 512(c).
For your convenience, past usage records can be reviewed using the
Wayback Machine at https://web.archive.org, a recognized digital archive.
Think of this as formal communication. We value your swift action and
your cooperation.
Kindly communicate in English.
Regards
Noah Carter
Aj vás kontaktovali?
Ak aj vás kontaktovali podobné emaily, ktoré tvrdia niečo o nárokoch k obrázkom, je nevyhnutné vždy overiť, kde máte zdroj. Interné poznámky, emailová komunikácia inzerenta, redaktora a podobne. Reverse image search pomocou GOOGLE LENS vám môže zobraziť iné zdroje, alebo pôvodný zdroj obrázka. Naše obrázky, na ktoré dostávame podobné vyhrážky, sú fotografie z Pexels.com, Pixabay.com, alebo Shuttertock. Pri niektorých prípadoch na Pixabay, alebo obrázkoch z Instagramu sme sa cielene spojili s autormi snímok, ktorí sú reálnymi autormi fotografií a nemajú s údajným právnikom žiadnu spojitosť. Nárok nejakého práva na snímky je tak neoprávnený a email je zámerne formulovaný tak, aby pôsobil ako ultimátum. Dokonca sa vyhráža v podstate tvrdením „neschováte sa, pretože webarchive.org nám dáva dôkaz“. Odporúčame nijakým spôsobom nereagovať a emaily, kde máte dohľadateľného autora a jasný zdroj. Vyhrážať, stanoviť pokutu a vôbec vyžadovať platbu tohto typu je z pozície pochybných až neznámych firiem zarážajúce.
Emaily, ktoré sa nám vyhrážajú rôznou sumou, pochádzajú napríklad aj od nemeckej spoločnosti Copy ****. Píše nám o údajnom porušení autorských práv pri fotografiách, ktoré boli riadne zakúpené agentúrou, ktorá odoslala inzertný článok – fotografie zazdrojované internet. Spôsob, akým jednajú, je však urážajúci a nehorázny. Nespokojnosť mnohých je viditeľná aj na internetovom hodnotení kvality ich služieb v Google Mapách medzi firmami.