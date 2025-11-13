HyperX Pulsefire Haste 2 Pro je naozaj výkonná herná myška

Počítačová myš má dnes rôzne podoby. Neraz siaha do futuristických ergotvarov, no my zostávame verní klasickým myšiam. Chránia ruku, kĺby a nepútajú tak pozornosť. V zdanlivo obyčajnej myške sa však môže ukrývať veľká sila a kvalita. To bude určite prípad HyperX Pulsefire Haste 2 Pro. Má komplikovanejší názov, čo je však podobne ako pri šľachticoch, odpustiteľné. Od základného modelu Haste 2 sa odlišuje tým prídavkom „Pro“. Ak sa v myšiach nevyznáte, môžete na ňu nazerať ako na bežnú myš. V rukách sa však tento ultraľahký nástroj mení na zbraň. Preháňame? Ani nie. Určite nie v prípade, ak sa na ňu spoliehate v nejakom FPS trháku.
V kategórii herných myší sme si istý čas zvykali na ostré hrany, futuristické dizajny, svetelné efekty aj dravosť v dizajne samotnom. Nakoniec si vás však získa pevný a kvalitný materiál, neprehnaný elegantný a až nenápadný dizajn. Čiže možno to, čo zaujme na tejto myši. Veľmi pevná konštrukcia z odolných materiálov, bez vŕzgania a pocitu lacných dielov, či nedoliehajúcich spojov. Z príjemného materiálu na dotyk. Aj prst, ktorý práve dojedol a ponáhľa sa do projektu, sa na tomto materiály neleskne. Ak by sa aj zašpinil, napriek matnosti špinu nedrží. sa čoraz viac stávajú štandardom modely s veľmi nízkou hmotnosťou, vysokým polling rate a kvalitnými prepínačmi. Haste 2 Pro od značky HyperX prichádza ako bezdrôtová „vlajková loď“ rady Haste s cieľom osloviť aj náročnejších hráčov. Najmä vďaka kombinácii ultraľahkej konštrukcie (61 g), polling rate až 4 000 Hz a optickým spínačom. Ak si ju plánujete zadovážiť, čo vám prinesie?
Profesionál. Zaslúžene? Určite!
Myš v názve nesie narážku na profesionalitu. Zaslúžene? Do názvu si predsa len môže dať ktokoľvek čokoľvek. V prípade HyperX Pulsefire Haste 2 Pro však to „Pro“ môže byť naozaj zaslúžené. Pri jemných grafických prácach, pri akčných hrách (značku profesionálnym hráčom nie je nutné predstavovať), ale aj na bežné používanie pri prácach, ktoré trvajú dlhšie ako len 8 hodín denne, je tento kúsok plne spoľahlivý. S notebookom ju spojíte ľahko pomocou Bluetooth ako bezkáblovú myš, prípadne cez signál v USB kábli a koncovke so snímačom. Ten kábel je zároveň nabíjací, pričom výdrž batérie myši po nabití je úctyhodná. V podstate chodíte týždeň do práce a pracujete na jedno nabitie. Alebo si len USB kábel nasadíte dopredu myši a funguje ako klasická s káblom. Stále bude jej používanie jednoduché a váha ľahká.
Technické parametre a špecifikácie
Haste 2 Pro ponúka nasledujúce podstatné parametre:
- Snímač: HyperX 26K (optický) – až 26 000 DPI, rýchlosť až 650 IPS, Zrýchlenie do 50 G. Údaj 26 000 DOI je správny. Naozaj sme si ho starostlivosti skontrolovali.
- Polling rate: v bezdrôtovom režime (2,4 GHz) až 4 000 Hz, pri káblovom zapojení max. 1 000 Hz.
- Hmotnosť: približne 61 g.
- Konektivita: 2,4 GHz bezdrôtové pripojenie s USB donglom, Bluetooth, káblové pripojenie cez USB-C.
- Výdrž batérie: až cca 90 hodín pri 1 000 Hz režime; pri 4 000 Hz výrazne menej (cca 30 hodín).
- Tvar: pravotočivý symetrický / približne symetrický dizajn, s preferenciou pre pravú ruku.
- Prepínače: HyperX optické (Optical Switches) – rýchlejšie reagovanie, menej riziko „double click“ chyby.
- Cez software HyperX NGENUITY je možné z myši vytiahnuť ďalšie herné vlastnosti a upraviť aj vlastnosti svetelného priznania okolia kolieska.
- Dodávané príslušenstvo: náhradné „skates“ (nalepovacie klzáky), odnímateľný kábel, možnosť priložiť dodatočné grip-pásky.
- Prepínač režimu Bluetooth, kábel, alebo 2,4G sa nachádza na spodku.
Pozitíva
- Veľmi nízka hmotnosť a dobrý pocit z používania:
Nízka hmotnosť (61 g) znamená, že myš je veľmi pohyblivá, menej namáha ruku pri dlhšom hraní. Recenzenti oceňujú, že je ovládateľná, rýchla v akcii. My oceňujeme, že pri dlhej práci, ktorá je v našom prípade niekedy aj 12 hodín denne, nebolí ruka na myši. Pre ruku nie je namáhavé pracovať s myšou. Sedí do dospelej ruky a nijakým spôsobomn používateľa v ničom neobmedzuje.
- Výkon snímača a polling rate:
Schopnosť až 4 000 Hz v bezdrôtovom režime je výrazný „selling point“. Samozrejme, či je toto číslo v praxi plne využiteľné, je otázne. Recenzenti a profesionálnejší hráči si to ale pochvaľujú.
- Kvalitné materiály a prepínače:
Optické spínače od HyperX poskytujú rýchlu odozvu a pomerne dobrý pocit z kliknutia. Tiež kvalita spracovania je chválená – pevnejší plast, dobré vyhotovenie. Na prvý dotyk a aj po hodinách práce skrátka myš nedáte späť do krabičky a nevrátite sa k pôvodnej lacnejšej. Niečo také sme už zažili, no toto nie je taký prípad.
- Viacero režimov pripojenia & univerzálnosť:
Možnosť voľby medzi bezdrôtovým režimom cez 2,4 GHz dongle, ďalším bezdrôtovým cez Bluetooth a káblom je plus – ak používate laptop alebo aj viacero zariadení. Dokonca môžete svlastnou myšou prísť ku kolegovmu počítaču, ak od vás potrebuje pomôcť a myšku si hravo spojíte s BT aj na počkanie bez toho, aby bola v konflikte s inou inštalovanou myšou. Režim „myš s káblom“ pri nedostatočnej batérii nie je problém, aj keď je skriňa na druhej strane stola. Do Desktopu, ktorý má porty vzadu a vzdialené, vsuniete myš cez dlhý kábel a ten môže mať pokojne priame spojenie s myšou, ak nabíjate. Má úctyhodných 1,8 metra a výnimočný materiál s akým sa bežne nestretávame. Pri položení na stôl ako jemný a tvárny líha. Nepretáča sa, nezápasí proti vašej vôli. Hovorme mu „poslušný“. V dokumentácií sa mu hovorí aj presnejšie „HyperFlex 2 USB-C na USB-A kábel“
Alebo koncovku snímača nastoknutú na konci kábla a myš používať v režime bezdrôtovom 4,5G. Poteší, že prepnutím do Bluetooth režimu (na spodku myši) sa v notebooku s takouto podporou okamžite deje nejaký proces, snaha pripojiť a po potvrdení je to len chvíľa a myš funguje v plnej sile. Signalizátorom úspešného fungovania je vždy slabo pulzujúce svetielko v koliesku.
Od tohto modelu je na trhu aj lacnejší Haste 2 – už bez „Pro“ v označení, ktorý ponúkne o niečo menšie čísla, ale stále vysoký výkon. Ak nepatríte medzi špičkových a náročných hráčov, alebo ľudí pracujúcich s grafikou a potrebou precízne pracovať s myšou, pokojne dokážete oceniť aj model Haste 2 so všetkými jeho prednosťami.
Pre koho je táto myš vhodná?
- Pre hráčov, ktorí hľadajú bezdrôtové riešenie s výkonom približujúcim sa drôtovým modelom a s vysokou polling frekvenciou.
- Pre tých, ktorí preferujú ľahkú myš – menej hmotnosti = menšia únava rúk pri dlhšom hraní.
- Pre používateľov, ktorí využijú viac režimov pripojenia (napr. 2,4 GHz aj Bluetooth).
- Menej vhodná je pre tých, ktorí hľadajú maximum voľnosti prispôsobenia softvéru, alebo preferujú veľmi špecifický ergonomický tvar.
HyperX Pulsefire Haste 2 Pro je…
…vynikajúca herná myš s mnohými silnými stránkami: veľmi nízka hmotnosť, výborné snímanie, kvalitné spínače a univerzálnosť pripojenia. Na druhej strane však stojí trošku vyššia cena oproti základnej verzii. Reálne pre prácu s myšou nie je nutné inštalovať žiaden software. Na počítačoch s obmedzenými právami sa dočkáte všetkých funkcií, riadneho fungovania, aj všetkých troch režimov pripojiteľnosti. Myš si ľahko prenesiete do iného počítača. Systémy Windows ihneď reagujú a nie je to pre nich žiaden neznámy privandrovalec. Haste 2 Pro patrí k špičke vo svojej kategórii a nám sa páči vo viacerých smeroch. Klikanie myšou sprevádza typický „click“ dvojfázový zvuk – hovorme mu „tu-ta“, na ktorom poznať, že ho tvorí kvalitný materiál dole, hore, aj odozva. Aj v prípade, ak klikáte veľmi rýchlo, opakovane a v rovnakom rýchlom tempe ešte niekoľkokrát. Podľa zvuku vieme rozoznávať myši, no uvedomili sme si to až pri tomto modeli.
Tak si to nakoniec zhrňme: WIRELESS kvalitná myš, s troma možnosťami pripojenia, s vynikajúcou výdržou batérie, odolnými materiály, skvelou povrchovou úpravou. Dokonca v prípade, kedy sa ruky venujú klávesnici, po niekoľkých sekundách myš pomaly zhasne. Vás to nijako nezaslepí, myš nepríde o energiu, ale okamžite reaguje v momente, keď to budete znova potrebovať. Áno, tento vzťah bude fungovať!
Oficiálne stránky produktu a ďalšie info: https://hyperx.com/products/hyperx-pulsefire-haste-2-pro-4k-wireless-gaming-mouse?variant=46359079026845