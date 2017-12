Varovanie: pozor na falošné zoznamky, ktoré posielajú emaily - ZN.SK

Emailové schránky sú pod útokom priveľkého množstva emailov, ktoré sa snažia vyzerať ako notifikácia. Zvláštne na tom je to, že hoci informujú o prijatí novej správy od nejakého priateľa, vy v skutočnosti ani netušíte prečo vám email dorazil. Svojho času mimoriadne časté spamové emaily zo zoznamky Badoo spôsobili úspech tejto služby a jej zaplnenie reálnymi ľuďmi. Mnohí totiž uverili správam a reálne sa zapojili do fungovania zoznamky, aj keď by sme našli tisícky vytočených a zneistených ľudí. Podobne to skúšala aj zoznamka Myzamana a Cazavo. Problémom Cazavo je, že od ľudí pýta peniaze. Rovnaký koncept fungovania dnes využíva viac ako 40 rôznych zoznamovacích služieb, no v skutočnosti nenájdete žiadne zoznámenia. (foto: spam z casuallounge láka na správy, no bez zaplatenia vám nič nezobrazí. Ak zaplatíte, zistíte, že vám nikto nepíše. Tento spam nám dorazil nespočetne veľa krát na rôzne emaily.)

Nebezpečné prázdne miesta

Plne automatizované systémy, ktoré nedokážu zaujať ľudí, aby v nich komunikovali, musia niekde nejako začať. Potrebujú k sebe nalákať ľudí masívnou spamovacou kampaňou, alebo reálnou platenou kampaňou. Dnes však zoznamka nevznikne na samostatnom projekte. Potrebuje sa vyprofilovať z nejakej už zabehnutej služby, alebo služby sprievodnej k inej, ktorá sa postupne oddelí. Veľké množstvo zoznamovacích systémov dnes vzniká ako plne automatizované služby pripravené na obrovské lži a podvádzania skôr, než k nejakému zoznámeniu vôbec dôjde. Miesta sú však v skutočnosti ľudoprázdne a samozrejme nebezpečné. Od ľudí sa aj ľudoprázdnym zoznamkám darí vymámiť nemalé peniaze.

Vlastnosti nebezpečnej zoznamky

Všetky zoznamovacej služby majú niekoľko rovnakých prvkov, ktoré by vám mali signalizovať, že sa môžete hravo stať obeťami podvodníkov. Do redakcie nám už v minulosti na našom pôvodnom magazíne písali zúfalí ľudia hľadajúci pomoc a vrátenie peňazí, ktoré od nich podvodom vylákali.

1. Prichádza vám email, vraj máte neprečítanú správu

Najrýchlejšie nalákanie do podvodnej zoznamky je cez email. Stovkám tisíc ľuďom odošlú email, že máte neprečítanú správu vo svojom účte v zoznamke. Nikdy ste si účet nevytvorili, nikdy ste o nej ani nepočuli, no máte tam správu. Kto ju mohol napísať, keď tam nikoho nemáte? Prečítať si ju môžete až po vstupe do svojho účtu. Vy ste si však účet nikdy nevytvorili. Ako je teda možné sa prihlásiť? Podvodníci vždy nájdu spôsob, ako po kliknutí na tlačidlo PREČÍTAŤ SPRÁVY email otvorí odkaz na prihlasovacie okno s novým zadaním hesla. Nenápadné, až sprosté. Fungovať vám tak bude akékoľvek heslo, ktoré si zadáte.

2. Otvorená zmeškaná správa nie je skutočná správa

Ak už dorazíte na zoznamku a dostanete sa do rozhrania správ, otvoríte tú vašu, takmer vždy pôjde o umelú, nafingovanú správu v štýle „Ahoj, počuj, mám dojem že si tiež z mesta Bratislava, takže to nemáme od seba ďaleko. Máš záujem sa zoznámiť?“ Nevyskloňované mestá, podivné oslovenia a nemotorná slovenčina sú často spoločným prvkom všetkých takýchto služieb. Toto nie je skutočná správa. Je vytváraná automatickým systémom na odosielanie.

3. Sofistikovaný podvod reaguje

Ak odpoviete na takýto email, špeciálne systémy vedia nastaviť za dve minúty odpoveď v štýle „Čím sa zaoberáš, čo rád robíš? Napíš mi niečo o sebe.“ Vôbec, všetky odpovede sú len automatizovaný fingovaný systém odpovedí a reakcií, ktorý má vytvoriť dojem skutočnej ženy na druhej strane.

4. A už vás majú

Otestovali sme za posledné dva roky pre prichádzajúci spam viac ako 15 rôznych zoznamovacích portálov. Asi 14 z nich vyžadovalo pre vylepšenie konta úhradu, alebo odoslanie pozvánky do tejto zoznamky aspoň na 30 emailových adries. Štandardné konto umožňovalo vstupovať medzi správy, no aby ste si mohli pozrieť ponuky niekoho iného a napísať im, musíte zaplatiť a urobiť UPGRADE svojho účtu. Bez tohto vylepšenia účtu vám služba neotvorí v niektorých prípadoch ani správu. A verte, že zo 100 000 odoslaných emailov reaguje 5%, čiže 5000 ľudí a aj pri nich stačí jediné percento (50 ľudí), ktoré by podľahne a zaplatí sumu 29 dolárov. To je spolu zisk 1450 dolárov. Čo v prípade, že zo 100 000 oslovených ľudí zareaguje 1 000 ľudí a zaplatí? Zisk 29 000 dolárov. Legálny podvod, pretože ste si zaplatili vylepšenie konta a toto vylepšenie naozaj prebehlo. Máte prístup všade, ale ide o mŕtvu zónu, čiže prístup všade vám je celkom zbytočný.

5. Falošné profily

Mŕtve zoznamovacie služby majú jednu zvláštnosť. Pomocou agregátora, systému, ktorý z inej služby vytiahne fotografie a vygeneruje rôzne profilové popisy, naplní obsah a vytvára dojem rozsiahlej služby s množstvom členov. Vy by ste sa predsa nezaregistrovali do zoznamky, ktorá nemá žiadne profily s fotografiami. Musíte mať predsa pocit, že ide o úspešnú službu plnú mladých ľudí, ktorí túžia po zoznámení. Rovnaké profily nájdete na iných zoznamkách. Pri pokuse napísať im vám vybehne hlásenie o nutnosti zaplatenia sprístupnenia funkcie, alebo sa správa podarí, no čoskoro nasleduje umelá odpoveď generovaná robotom.

6. Všetci sú z vášho mesta

Stovky podobných služieb zameraných na erotické zoznámenia a rôzne pofidérne služby uvádzajú aj mesto, z ktorého má daná slečna alebo muž pochádzať. To vás predsa naláka najviac, nie? Keď viete, že daná osoba je z rovnakého mesta, tak máte väčšiu chuť jej napísať. Okamžite, ako web z vašej IP adresy vyčíta mesto, vám začne zobrazovať všetky fotografie z databáze s presne vašim mestom. Vtipné to začne byť vtedy, keď sa fotografie s aziatkami, černoškami a latino kočkami prezentujú ako Slovenky z Trenčína.

Obrana

Akokoľvek sa brániť proti podobným emailom je neúčinné. Spam sa dokáže prešmyknúť aj cez dobré ochrany a filtre. Najmú niektoré jeho podoby nemajú podobu klasického spamu, ale môže ísť aj o fingovaný email, snažiaci sa vyzerať ako správa od priateľa, kde až hlúpo nápadne navádza na návštevu konkrétnej zoznamky, pretože práve tam sa dá s daným človekom spojiť pod prezývkou „XYZ“. Prvotnou obranou je nezverejňovať bezhlavo adresu na mnohých miestach, kde by ju mohol uchmatnúť a skopírovať zberateľ. Akákoľvek zoznamka, ktorá vám posiela emaily a nikdy ste sa do nej neregistrovali, by mala byť zastavená. Záver emailových správ by mal obsahovať možnosť odhlásiť a zablokovať ďalšie emaily. Ak to bude až príliš jednoduché, alebo prehnane zložité, je isté, že máte tu česť s podvodnou službou. Neklikajte na tieto správy, neodpovedajte na ne, neregistrujte sa a v žiadnom prípade neuhrádzajte platby. Stačí jediné percento a služba má uhradené všetky náklady a ešte aj zarobí. Skúsiť to pritom môže nespočetne krát a pokojne v niekoľko miliónových počtoch po celom svete.