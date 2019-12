V jeseni 2020 sa v kinách objaví dokument o Karlovi Gottovi Olgy Špátovej

Nie každý vedel, že ešte počas minulého roka sa Karel Gott pustil do ďalšieho dokumentu o svojom živote. Slávny spevák sa žiaľ nedožil jeho dokončenia. Záverečné práce na ňom prebiehajú práve teraz. Viac prezrádza filmová spoločnosť Bontonfilm, najmä o pozadí vzniku celého dokumentu, ktorý sa v kinách objaví na jeseň 2020.

Dokument o Karlovi Gottovi s Karlom Gottom osobne

Režisérka Olga Malířová Špátová práve dokončuje celovečerný dokumentárny film o Karlovi Gottovi. Snímka prinesie jedinečný, neobyčajne osobný až intímny pohľad na jeho život, ktorý sa doteraz širokej verejnosti ani jeho skalným priaznivcom nenaskytol. Tento jedinečný filmový počin bude mať v slovenských kinách premiéru na jeseň budúceho roka.

„V polovici septembra minulého roka mi volali Ivanka a Karel Gottovci a oslovili ma, či by som po desiatich rokoch opäť nenatočila s Karlom dokument o jeho živote. Neváhala som ani minútu! Nakrúcať s človekom, ktorý vydržal viac ako pol storočia na výslní českej kultúry vďaka svojmu výnimočnému speváckemu talentu, umeleckej pokore a nesmiernej pracovitosti, bola a je pre mňa veľká česť. Výzvu, aby som natočila celovečerný dokumentárny film o Karlovi Gottovi, ktorý svojím umením prinášal radosť už trom generáciám poslucháčov, som prijala ako záväzok voči tomuto legendárnemu spevákovi,“ opisuje svoje pocity Olga Špátová.

Prvý natáčací deň tak vďaka rýchlej dohode prebehol už 22. októbra minulého roka. Cieľ bol úplne jasný – zachytiť autenticky Karla Gotta ako fenomenálneho speváka, ktorý sa rozdáva svojim priaznivcom, ako maliara, ale zároveň milujúceho manžela a otca svojich detí. Muža, ktorý šesťdesiat rokov rozdával svojimi piesňami radosť niekoľkým generáciám nielen u nás, ale aj v Európe a vlastne po celom svete. Muža, ktorý sa zapísal do sŕdc a duší svojich poslucháčov tým, že jednoducho bol…

Ojedinelý pohľad do súkromia a duše Karla Gotta

Film nemá byť prehliadkou nespornej slávy Karla Gotta a jeho úspechov. „Preto ani nie je možné porovnávať môj predchádzajúci film Fenomén Gott s týmto terajším. Každý je iný. Minimálne tým, že sme ich natáčali v inej životnej etape Karla Gotta, a to sa veľmi prejavilo v jeho osobnej až intímnej spovedi, ktorú nám poskytol a ktorá nás všetkých utvrdila v tom, s akou legendou máme možnosť pracovať a tráviť čas, ktorý je vskutku neopísateľný,“ dodáva Olga Špátová.

Tvorcovia zachytili Karla Gotta pri jeho vystúpeniach, pri stretnutiach s fanúšikmi v Česku aj v Hamburgu, ale najmä v jeho domácom prostredí – či už v Prahe, na chalupe v Českom Švajčiarsku, v dedine, kde trávil detstvo, a na ďalších miestach, ktoré zohrali v jeho živote dôležitú úlohu. Spevák sa vo filme vydá po stopách svojho života, ukáže divákom neznáme zákulisia koncertov aj svoj život s rodinou a súkromie, ktoré sa inak snažia s pokorou a láskou chrániť. Film tak bude vďaka úprimnej otvorenosti Karla Gotta úplne autentický a jedinečný.

„Náš film nesmie byť nudný,“ hovoril počas natáčania Karel Gott režisérke Olge Špátovej, ktorá vytvára dokumentárny, situačný biografický film s využitím archívnych materiálov, a to tak v pracovnej, ako aj v osobnej rovine.

Autentický pohľad aj s hodnotením Karla Gotta

„Olga má veľký dar natáčať so svojím úzkym tímom tak, že sme sa často nechali uniesť spontánnou atmosférou a prirodzene sme ju vpustili do nášho súkromia, vďaka čomu som sa rozhovoril o témach pomerne dôverných. So svojím manželom kameramanom Jánom Malířom sa tak vlastne stali súčasťou našej rodiny. Pôvodne sme chceli film uviesť v roku 2019, keď som oslávil svoje životné jubileum. Ale keďže som s rodinou prežil ešte krásne leto, chcel som, aby sme točili čo najdlhšie. Tento dokumentárny film je poďakovaním mojim priaznivcom a všetkým, ktorí ma pri mojej profesii podporovali a sprevádzali,“ povedal k filmu sám Karel Gott.

„Karla sme sledovali pri práci, ale aj ako muža svojej ženy a otca svojich dcér. Filmu sa venoval s neobyčajnou energiou a úprimnosťou, prinášal nápady, želal si, aby filmová interpretácia jeho života a tvorby bola autentická a pravdivá. Chceme vytvoriť otvorený film o človeku s výnimočným nadaním, ale aj s neuveriteľne skromnou, slušnou a láskavou povahou,“ uvádza k filmu jeho autorka Olga Špátová.

Kto je Olga Malířová Špátová?

Olga Malířová Špátová je výrazná filmárka. Natočila tridsať autorských filmov, za ktoré získala ceny na domácich a zahraničných festivaloch. Napríklad za film Dobre platená prechádzka ’07 (2008) získala Grand Prix Vojtěcha Jasného, dokument Fenomén Gott (2009) sa stal najsledovanejším televíznym filmom roka v Českej republike, film Oko nad Prahou (2010) vyhral hlavnú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale vo Varšave a dokument Ďaleko za slnkom (2015), ktorý vznikol v produkcii HBO, bol nominovaný na Českého leva. Natočila tiež dva klipy k piesňam speváčky Anety Langerovej, pričom obidva získali cenu Anděl. Ako kameramanka pracovala na šestnástich filmoch režisérky Olgy Sommerovej.

Foto: Bontonfilm, a.s., Karel Gott Agency