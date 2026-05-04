Nový dokument o Milote Havránkovej aktuálne v slovenských kinách

Bratislava, 4. mája 2026 – Slávnostná premiéra dokumentárneho filmu MILOTA priniesla príbeh ženy, ktorá výrazne ovplyvnila česko-slovenskú fotografiu, no vo filme sa ukazuje aj ako matka, dcéra a stará mama. Milota Havránková cez objektív skúmala svojich najbližších, vzťah k deťom aj vlastnú identitu. Film je aktuálne v kinách po celom Slovensku do 12. mája 2026. Jeho vznik podporil aj Nadačný fond UNIQA ako svoju vôbec prvú aktivitu v oblasti audiovizuálnej tvorby.
Premiéra filmu sa konala v kinosálach bratislavského OC Eurovea za osobnej účasti Miloty a jej rodiny. Nechýbali známe osobnosti ako módny tvorca Marcel Holubec, hudobná skladateľka Katarína Máliková či veľvyslanci Martin Bútora a Miroslav Wlachovský. Vo filme sa objavili aj Milotini žiaci – svetovo uznávaný slovenský fotograf Tono Stano a režisér Martin Štrba, ktorý je držiteľom 5 ocenení Český lev za najlepšiu kameru.
Dokument MILOTA nie je klasickým životopisným filmom. Prináša citlivú výpoveď o slobode, materstve, tvorbe a pamäti. Zachytáva Milotu Havránkovú ako výnimočnú fotografku a pedagogičku, ale aj ako ženu, ktorá hľadala rovnováhu medzi osobným životom a tvorbou. V retrospektíve otvára aj osobné vrstvy života a ponúka citlivý pohľad na viacgeneračnú rodinu, vzťahy, rodičovstvo a výzvy, ktoré život prináša každému z nás.
„Fotografovala som iba priateľov, rodinu alebo mojich blízkych. Cez nich som aranžovala svoje predstavy a výpovede. Cez fotografie príbehu som hľadala môj vzťah k deťom,“ povedala o svojej tvorbe Milota Havránková.
Dokument ukazuje, že rodina je priestor, v ktorom sa formujeme
Rodina a blízke vzťahy sú jedným z najsilnejších motívov filmu. Práve preto sa do jeho podpory zapojil aj Nadačný fond UNIQA, pre ktorý je téma rodiny prirodzenou súčasťou dlhodobej hodnotovej komunikácie. „Film MILOTA nás oslovil tým, ako autenticky ukazuje rodinu – nie ako dokonalý obraz, ale ako priestor, v ktorom sa formujeme, hľadáme a vraciame k sebe. Celý film je oslavou slobody, kreativity, večného hľadania podstaty bytia, a tiež toho, že rodina je pre nás základom, z ktorého berieme energiu čeliť svetu a niekedy aj sami sebe. Podpora rodiny je pre Nadačný fond UNIQA a všetky naše aktivity s celospoločenským prínosom kľúčovou témou. Aj preto sme radi, že sme mohli podporiť dielo, ktoré o nej hovorí citlivo, ľudsky a bez pátosu,“ hovorí Katarína Strýčková, expertka na spoločenskú zodpovednosť a udržateľnosť v UNIQA.
Film zároveň pripomína význam Miloty Havránkovej pre slovenskú a českú vizuálnu kultúru. Ako pedagogička ovplyvnila celé generácie fotografov a umelcov, pričom jej tvorba dodnes ukazuje, že umenie často vyrastá z najosobnejších skúseností.
Film MILOTA je v slovenských kinách do 12. mája 2026. Do distribúcie ho uvádza Asociácia slovenských filmových klubov. Jeho vznik finančne podporili Audiovizuálny fond, Nadačný fond UNIQA, Nadácia Tatra banky, Mesto Bratislava a Natuvion.
Kde môžete dokument MILOTA vidieť
4.5.Cinema City Eurovea, Bratislava; Kino Kultúra, Ružomberok; KINOKLUB, Nitra; FK kina Tatran, Poprad
5.5. FK Kino Lúky, Bratislava; Cinema City Eurovea, Bratislava; Kino Úsmev, Košice
6.5. Cinema City Eurovea, Bratislava; Kino Centrum, Michalovce; FK pri kine Nova, Sereď; Kinoklub Fajn, Humenné
12.5. Kino Mladosť, Senica