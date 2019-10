Zomrel Karel Gott, najpopulárnejší spevák Česka a Slovenska - ZN.SK

Karel Gott, najpopulárnejší spevák česko-slovenskej hudobnej scény, držiteľ 42 ocenení Slávik, amatérsky maliar a herec, zomrel 1. októbra 2019 vo veku 80 rokov. Smrť Karla Gotta potvrdila jeho manželka prostredníctvom vyhlásenia. Zomrel v kruhu rodiny v utorok pred polnocou. Len minulý mesiac pritom spevák potvrdil správy o zhoršujúcom sa stave spojenom s komplikáciami z pred štyroch rokov, kedy podstúpil liečbu zhubného nádorového ochorenia lymfatických uzlín. Pred viac ako rokom sa u neho objavila porucha krvotvorby. Akútna leukémia, ktorú spevák nedávno potvrdil, pre mnohých jeho fanúšikov znamenala očakávania toho najhoršieho.

Karel Gott vo filme aj pre film

Spevák mimoriadne obľúbený v rodných Čechách, na Slovensku, ale aj v Nemecku a Rakúsku, sa do pamätí všetkých generácií zapísal ako spevák stoviek skladieb, desiatok veľkých hitov, a zvučiek. Jeho spevácky hlas po prvý krát na filmovom plátne zaznel z úst Limonádového Joe vždy, keď vo filme spieval jeho hlavný predstaviteľ. Jeho hlas neodmysliteľne patrí do filmov ako Pelíšky, do úvodnej zvučky pôvodnej Včielky Maji v slovenčine aj češtine.

Vianoce 2019 budú prvé Vianoce, kedy zaznejú Tri oriešky pre Popolušku s možno najslávnejšou rozprávkovou skladbou už po smrti slávneho speváka. Zahral si v niekoľkých rozprávkach, vďaka veľkej popularite mu český národ vždy dal svoj hlas v hlasovaní ankety Slávik a pravdepodobne tento trend ešte nejaký čas zostane.

Rok 2019

Počas júna 2019 pokrstil posledné CD, ktorá ako kolekcia vyšla pri príležitosti jeho 80. narodenín. Neskôr vyšla aj zberateľská 0 eurová bankovka s jeho podobizňou. Jej náklad sa okamžite vypredal a vďaka špekulantom nezberateľom sa vyšvihol na astronomické hodnoty. Naposledy sa Karel Gott so svojou tvorbou prejavil predstavením výnimočnej skladby – duetom s jeho dcérou Charlottou. V ňom je použitý neopakovateľný text. Práve dnes vyznieva presne tak, ako to maestro myslel, keď text tvoril. Ide o jeho rozlúčku s dcérou.



Karel Gott a jeho život

Narodil sa 14. júla 1939 v Plzni. pôvodne vyštudovaný elektromontér so záľubou v maľovaní sa prihlásil v roku 1958 do súťaže Hledáme nové talenty, kde porotu nezaujal, no publik jásalo. Od roku 1960 mu bolo umožnené študovať na konzervatóriu a jeho popularita začala výrazne narastať. V roku 1962 mu ponúkla spoluprácu hudobná spoločnosť Supraphon a už na ďalší rok získal prvého Slávika. Zaujímavosťou je, že zostal oddaný tejto nahrávacej spoločnosti po celý život. V Nemecku ho prezývali “Sinatra z východu”. Od roku 1977 bol držiteľom titulu zaslúžilého umelca a od roku 1985 titulu Národný umelec.

Za sebou zanechal nezabudnuteľné hity Kávu si osladím o trochu víc, Lady Karneval, Čau lásko. Je jaká je a mnoho ďalších. Mal za sebou stovky duetov. Mnohé s Helenou Vondráčkovou a Lucii Bílou. Pre Slovákov je nezabudnuteľný duet s Darinkou Rolincovou Zvonky štěstí. Od roku 2008 bol ženatý s Ivanou Macháčkovou (svadba v Las Vegas). Zanechal po sebe štyri deti. Charlotte Ellu Gottovú a Nelly Sofie Gottovú z manželstva s Ivanou a Lucii Kovaříkovú a Dominiku Gottovú z predošlých vzťahov.

Dokumentárne filmy o Karlovi Gottovi:

Situácia podobná na štátny smútok

Šlo o úsmevnú poznámku, keď sme si dávno, ešte v časoch vitality Karla Gotta uvedomili jeho popularitu. Aj fakt, že raz príde ten čas, keď sa bude musieť pobrať na druhý svet. Teória o tom, aká silná popularita sa viaže s jeho osobnosťou sa napĺňa už počas dneška, keď informácia o jeho smrti zasahuje do životov ľudí. Viac, ako informácia o smrti hercov a osobností doteraz. Svedčí o tom Facebook, médiá, zmeny vysielania v českých televíziách, ale aj hlavné spravodajstvo v slovenskom spravodajskom priestore. Česko a Slovensko prišlo o významnú osobnosť, ktorú dokázalo milovať a uznávať viacero generácií súčasne.

Neexistuje iná osobnosť tohto rozmeru, pri ktorej by túžilo po koncerte rovnako veľa ľudí vo veku nad 70 rokov, okolo 45 rokov a pod 20 rokov zároveň. Dá sa preto očakávať, že čokoľvek s tematikou Karla Gotta, čo existovalo pred jeho smrťou a v súvislosti s jeho tvorbou, len porastie na cene. Spoločenskej aj zberateľskej.