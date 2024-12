Pamiatky zo zoznamu UNESCO, ktoré zámerne zničil človek

Zdá sa až nepochopiteľné, že význam kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie si civilizované krajiny dobre uvedomujú a iné nimi pohŕdajú. Egyptské hieroglyfy a chrámy v minulosti postihli nájazdy fanatikov, ktorí ničili tváre a vyobrazenia iných božstiev starovekého Egypta. Po uvedomení si významu pamiatok a ich hodnoty sa to už samozrejme nedeje. Niektoré pamiatky však zanikajú aj v súčasnosti. Sú to najmä prípady sfanatizovaného náboženstva, bojovných radikálnych nálad, ktoré v rámci náboženstva a politiky rozhodnú o tom, že tisícročia prežívajúce kultúrne dedičstvo vyhodia do povetria. Zničenie hodnotných pozostatkov dávnych kultúr prečkalo storočia a tisícročia nakoniec len dovtedy, kým sa bezohľadnosť a voči všetkému nestretne s dostatkom výbušnín a nepostará sa o zničenie toho, čo mohol o 200 rokov ešte stále obdivovať svet dávno po týchto vandaloch.

Sú prípady pamiatok a miest, ktoré patrili na zoznam UNESCO, ale už ich možno nikdy nebudeme poznať v pôvodnej autentickej podobe. Niekde k zániku historickej hodnoty prispeli nešťastia, v ktorých mal prsty človek. Úmyselne, či neúmyselne. Toto je krátky pohľad na tie, ktoré už obdivovať v pôvodnej kráse nebude možné, alebo ich podobný osud v minulosti zastihol.

Pozrite aj články:

Zaniknuté pamiatky, ktoré sa spájali s UNESCO

Aleppo (Sýria)

Staré mesto Aleppo, zapísané na zoznam UNESCO v roku 1986, bolo vážne poškodené počas sýrskej občianskej vojny, najmä v rokoch 2012–2016. Veľká mešita Aleppa a jej minaret boli zničené a mnoho historických budov a trhovísk utrpelo nezvratné škody.

Súradnice: približne 36.2021°N, 37.1343°E

Palmyra (Sýria)

Staroveké mesto Palmyra, zaradené na zoznam v roku 1980, bolo v rokoch 2015–2017 úmyselne poškodené militantmi z Islamského štátu. Zničené boli ikonické pamiatky ako Baalov chrám a Triumfálny oblúk. Na fotografii je jeden z chrámov tesne pred zničením v čase, keď do Sýrie chodili turisti práve aj za pamiatkami z Rímskych čias. (porovnanie pred a po zničení na reuters.com)

Súradnice: približne 34.5584°N, 38.2768°E

Mosulská mešita al-Núri (Irak)

Historická mešita z 12. storočia, známa svojím šikmým minaretom, bola zničená v roku 2017 počas vojenských operácií v Mosule. Bola zapísaná na zoznam UNESCO ako súčasť obnovovacieho programu.

Národné múzeum Brazílie (Brazília)

V roku 2018 požiar zničil Národné múzeum v Rio de Janeiro, ktoré bolo síce významným kultúrnym miestom, no nebolo oficiálne zapísané na zoznam svetového dedičstva. Straty zahŕňali množstvo neoceniteľných artefaktov vrátane najstaršej ľudskej lebky nájdenej v Amerike.

Súradnice: približne -22.9068°S, -43.2244°W

Buddhove jaskyne v Bamijáne (Afganistan)

Buddhové sochy v Bamijáne, ktoré patrili k najväčším na svete, boli v roku 2001 úmyselne zničené Talibanom. UNESCO ich zaradilo na zoznam ohrozeného dedičstva, pričom sa plánuje čiastočná rekonštrukcia. Najvyššie sochy Budhu na svete z 6. storočia… už niečo také na prvé počutie je niečo neuveriteľné. Vytesané do kameňa boli majestátne a mohli tvoriť významný turistický cieľ. Namiesto toho Taliban uzavrel krajinu do izolácie a po významných sochách zostali len vytesané výklenky v skalách, ktoré aj prázdne tvoria predstavu o tom, ako výnimočné sochy pôvodne boli. Pôvodný pohľad na Buddhov ponúkajú ilustrácie na wikipedii.

Súradnice: približne 34.8464°N, 67.8250°E

Notre-Dame (Francúzsko)

V roku 2019 požiar vážne poškodil katedrálu Notre-Dame v Paríži, ktorá bola na zozname UNESCO ako súčasť historického centra mesta. Zrútila sa jej strecha a ikonická veža, no mnoho umeleckých diel a artefaktov sa podarilo zachrániť. Dňa 7. 12. 2024 bol chrám opäť otvorený a na zozname UNESCO naďalej zostáva ako stojaca stavba.

Kasubi Tombs (Uganda)

Tento pohrebný komplex kráľov Bugandy, zapísaný na zoznam UNESCO v roku 2001, bol vážne poškodený požiarom v roku 2010. Zničenie hlavných hrobiek bolo úderom pre kultúrnu identitu krajiny.

Most Mostar (Bosna a Hercegovina)

Jeden z najznámejších symbolov celej krajiny, unikátny kamenný most Mostar bol zničený v roku 1993 počas vojny v bývalej Juhoslávii. Pochádzal zo 16. storočia a premosťuje na naše pomery nezvyčajným oblúkovým spôsobom rieku Neretvu. Práve jeho architektúra sa stala azda najznámejšou pamiatkou celej krajiny. Po jeho zničení bol samozrejme obnovený a práve túto obnovenú podobu poznáme dnes. Je dôležitým a populárnym miestom pre svoju architektúru, ale aj miesto zoskokov do vody známe z Instagramu. Tzv. Starý most mesta Mostar sa nachádza v blízkosti Múzea genocídy, ktoré si pripomína hrôzy nie tak dávnej vojny.

Súradnice: približne 43.3378°N, 17.8152°E

Saná (Jemen)

Historické jadro mesta Saná, ktoré bolo zapísané na zoznam v roku 1986, bolo vážne poškodené počas konfliktu v Jemene, keď letecké útoky zničili niektoré jeho ikonické hlinené budovy. Saná je najväčším mestom krajiny a jeho historické centrum je dodnes mimoriadne zaujímavé práve svojou bielohnedou architektúrou.