Prekladáte všetko cez AI? V týchto prípadoch to stačiť nebude

Úprimne povedané, AI nástroje sú dnes skutočne šikovné. DeepL, Claude alebo ChatGPT zvládnu preložiť bežný text naozaj obstojne, rýchlo a zadarmo. Niet divu, že mnohí ľudia po nich siahnu priam reflexívne pri každom texte, ktorý treba previesť do iného jazyka. Problém však nastáva, keď táto pohodlná skratka narazí na situácie, kde strojový preklad jednoducho nestačí. A takých je viac, než by ste čakali.
Úradný vs. neúradný preklad
Musíte pochopiť, že nie každý preklad je rovnaký. Neúradný (štandardný) preklad je dokument bez právnej záväznosti, t. j. bez pečiatky, bez doložky, bez podpisu úradného prekladateľa. Takýto preklad postačuje všade tam, kde inštitúcia nevyžaduje overenú formu (interná komunikácia firmy, preklad webstránky či článku, esej do školy a podobne).
Úradný preklad je však iná kategória. Spoznáte ho podľa trikolóry, ktorou je zviazaný s originálom, a podľa prekladateľskej doložky s pečiatkou. Vypracúva ho prekladateľ zapísaný v Zozname úradných prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Súdny preklad, ďalší bežne používaný termín pre túto formu, je jediná podoba prekladu, ktorú akceptujú súdy, matriky, úrady práce, cudzie zastupiteľstvá a väčšina štátnych inštitúcií.
AI ho jednoducho nevie vyhotoviť. Nie preto, že by ho preložila zle, ale preto, že jej chýba právna subjektivita a zodpovednosť, bez ktorých je dokument pre inštitúcie bezcenný.
Kde AI nestačí ani pri neúradnom preklade
Aj mimo úradnej sféry však existujú situácie, kde sa spoliehanie na strojový preklad môže vypomstiť. Životopis a motivačný list patria k najcitlivejším textom, aké budete v živote písať. AI síce preloží slová, ale nezachytí tón, štýl ani profesionálnu sebaprezentáciu. Výsledok môže znieť strnulo, genericky a presne tak, ako znie väčšina obsahu generovaného strojom. Personalista na druhej strane to vycíti.
Firemné materiály, ako napríklad prezentácie pre klientov, marketingové texty či obchodné ponuky, sú vizitkou vašej spoločnosti. Preklad, ktorý síce dáva zmysel, ale nezachytáva správne kultúrne nuansy, kontext či idiómy, pri ktorých nestačí preklad od slova do slova, môže podkopať dôveryhodnosť firmy skôr, ako si klient vôbec prečíta druhý odstavec.
Právne zmluvy a obchodné dokumenty síce niekedy nevyžadujú úradnú formu, no každá nepresnosť v terminológii môže mať ďalekosiahle dôsledky. AI nepozná kontext vášho odvetvia, nerozumie, prečo jedno slovo v zmluve znamená niečo iné ako jeho najbežnejší ekvivalent.
Záver
Ak text podpisujete, predkladáte úradu alebo ním reprezentujete seba či svoju firmu navonok, nechajte ho skontrolovať alebo priamo vypracovať odborníkom. Ak ide o rutinný interný text bez väčšieho dopadu, AI môže poskytnúť dobrý základ.
AI je len nástroj, i keď naozaj užitočný. Ale rovnako ako nepodpíšete zmluvu, ktorú ste si neprečítali, nemali by ste odovzdať preklad, ktorý nikto skúsený neskontroloval.