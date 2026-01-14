Vyššie overenie listín a úradné preklady zrozumiteľne: Toto by ste mali vedieť

Sťahovanie za prácou alebo svadba v zahraničí prinášajú okrem vzrušenia a radosti aj kopu papierov. Pravdepodobne narazíte na to, že samotný rodný list či diplom úradom nestačia. Často vyžadujú, aby mala listina aj potrebnú formu overenia a k tomu ešte úradný preklad.
Kombinácia pojmov ako apostila, superlegalizácia a preklad dokumentov môže na prvé počutie pôsobiť hrôzostrašne, no netreba mať obavy. V skutočnosti ide len o správne poradie pečiatok. Keď viete, ako na to, celým procesom prejdete bez stresu.
Oficiálny preklad ako záruka, že vaše dokumenty úrady uznajú
Úradný preklad, stretnete sa aj s názvami overený či súdny preklad dokumentov, vyhotovuje prekladateľ zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Nie je to len o pečiatke na papieri. Prekladateľ dokument sám preloží, doplní prekladateľskú doložku, pridá podpis a okrúhlu pečiatku a zodpovedá za úplnú zhodu obsahu. Preto má takýto preklad právnu váhu a úrady ho akceptujú bez zbytočných otáznikov.
Apostila sa nerobí na preklad, ale na originál
Časté nedorozumenie vzniká pri apostile. Mnohí sa mylne domnievajú, že „sa apostiluje úradný preklad“. V skutočnosti sa apostila alebo vyššie overenie rieši primárne na originálnej listine (alebo na notársky osvedčenej kópii) ešte predtým, než sa ide na preklad. Preklad totiž musí verne zachytiť všetko, čo je na dokumente, vrátane pečiatok, doložiek a aj samotnej apostily. Ak si dáte najprv urobiť preklad a až potom vybavíte apostilu, často to znamená zbytočné náklady a opakovanie práce.
Kedy stačí apostila a kedy treba superlegalizáciu
Apostila je „jednoduchšia“ forma vyššieho overenia pre krajiny, ktoré sú súčasťou Haagskeho dohovoru. Ak však dokument smeruje do štátu, ktorý dohovor neuplatňuje, môže byť potrebná superlegalizácia, t. j. zložitejší proces s viacerými úradnými krokmi, niekedy aj cez ministerstvá a zastupiteľské úrady. Platí to napríklad pre Spojené arabské emiráty (UAE), Katar, Vietnam, Thajsko či Egypt.
No požiadavky sa môžu meniť, napr. štáty dohovor prijmú alebo si úrad v cieľovej krajine vypýta aj ďalšie formality, preto je vždy rozumné overiť si požiadavku priamo u inštitúcie, ktorá bude dokument prijímať. Stačí jeden e-mail na školu, úrad alebo zamestnávateľa a ušetríte si veľa času.
Možno vás prekvapí, že…
- Úradný preklad sa dá vybaviť rýchlo a často aj na diaľku. Dokumenty stačí poslať elektronicky alebo poštou a hotový preklad môžete dostať späť bez osobnej návštevy prekladateľskej agentúry.
- Pri cene a termíne nerozhoduje počet listov A4, ale normostrany, teda počet znakov v preloženom texte. Aj jedna „strana“ preto môže predstavovať pokojne viac normostrán.