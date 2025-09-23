Vína, ktoré rozžiaria váš pohár. Kolekcie FRESH a SUNSET z vinárstva Tajna

Téma určená čitateľom starším ako 18 rokov: Sú dni, keď má život rýchle tempo, a potom sú tie, keď sa zastavíme, nadýchneme a len tak sme. Presne pre tieto momenty vznikli vo vinárstve TAJNA dve výnimočné kolekcie vín – FRESH a SUNSET. Každá má svoju náladu, svoju dušu a svoju chuť. Jedna rozosmieva, druhá očarúva. Jedna patrí k obedu na terase, druhá k západu slnka. Poďme sa s nimi zoznámiť bližšie.
Kolekcia FRESH. Sviežosť, ktorá vás nakopne
Vína z kolekcie FRESH sú ako iskra – ľahké, ovocné, svieže a s nižším obsahom alkoholu. Ideálne na každodenné chvíle, ktoré si chceme len tak nenútene spríjemniť. Či už je to spontánne stretnutie s priateľmi, piatkový obed, alebo nedeľné popoludnie s knihou.
FRESH sa neberie príliš vážne – no práve preto dokáže rozžiariť deň. A viete čo? Každé jedno víno z tejto kolekcie je ekologické. Teda nielen chutí dobre, ale aj robí dobre.
Kyselinka, ovocie, bublinky… a zábava
Každé víno z kolekcie FRESH má svoju vlastnú osobnosť – Sauvignon Blanc Frizzante vonia po bazovom kvete a grepovej šupke, ako ranný piknik. Pinot Noir Rosé Frizzante zase pripomína maliny, panna cottu a prináša šťavnatý záver – ideálny spoločník na letné stretnutia. A čo napríklad Muller Thurgau s muškátovou vôňou, limetkou a marhuľou? To je ako malý výlet do detstva, keď bolo všetko sladké a jednoduché.
Ekologické vinohrady, čistá chuť
Za každou fľašou stojí príroda a rešpekt. Pestovanie hrozna vo vinárstve TAJNA pre kolekciu FRESH, ako i pre ostatné kolekcie, prebieha ekologicky – bez zbytočnej chémie, s láskou k pôde. Výsledkom sú vína plné vitamínov, minerálov a hlavne – charakteru. Vína, ktoré chutia po krajine, v ktorej vyrástli. A verte, túto chuť si zapamätáte.
Kolekcia SUNSET. Keď sa deň mení na spomienku
Ak má FRESH temperament a mladícku ľahkosť, kolekcia SUNSET je jej elegantná sestra. Zrelšia, jemnejšia, s hĺbkou. Tieto vína sú ako večery, ktoré nikam neutekajú. Keď sa deň chýli ku koncu a vám sa nechce ešte odísť z terasy.
SUNSET je kolekcia pre chvíle, ktoré si chcete vychutnať. Pomalé večere, hlboké rozhovory alebo len ticho a pohár vína v ruke. Žiadne veľké efekty – len čistá atmosféra.
Víno očarujúce ako západ slnka
Tramín červený vonia po ruži, liči a mandarínke a chutí ako poézia večera. Sauvignon Blanc SUNSET je ovocný, živý a šťavnatý – ako letný sad naložený do pohára. A Pinot Blanc? Ten vám pripomenie mango, nektárinku a harmóniu, ktorá sa rozvíja každým dúškom. Sú to vína, ktoré rozprávajú. Každé inak, ale všetky krásne.
Červené na pomalé večery
V kolekcii SUNSET nechýbajú ani elegantné červené vína, ktoré zrejú v sudoch a vnášajú do chuti nielen ovocie, ale aj čas. Cabernet Franc so slivkami, čiernymi ríbezľami a eukalyptom – 24 mesiacov v dreve, 100 % pôžitku. A Dunaj? S morušou, višňou a kakaovými bôbmi vám ukáže, že aj víno môže byť ako hudba – hlboké, harmonické a zapamätateľné.
Ktoré víno sme vo vinárstve TAJNA stvorili práve pre vás?
Niekedy si vyberiete FRESH, inokedy SUNSET. A možno aj oboje – veď deň má veľa podôb. Jedno je však isté: tieto kolekcie nevznikli len preto, aby sa pili. Vznikli pre každodenné okamihy. Pre chvíle, ktoré sa zapisujú do pamäti práve preto, že sú obyčajné… ale s pohárom kvalitného vína o kúsok krajšie. Doprajte si aj vy tento pôžitok. Kombinujte s vínom pokrmy a príležitosti a nájdite si svoje najobľúbenejšie produkty z vinárstva TAJNA.