Vajcia v kuchyni: ako ich správne vybrať, skladovať a overiť čerstvosť

S príchodom teplejších dní sa menia nielen podmienky vonku, ale aj spôsob, akým by sme mali pristupovať k potravinám v domácnosti. Vyššie teploty prirodzene urýchľujú proces starnutia mnohých surovín a vajcia patria medzi tie, ktoré sú na teplo obzvlášť citlivé. Ak si chceme čo najdlhšie zachovať ich kvalitu, čerstvosť aj zdravotnú bezpečnosť, nevyhnutné je správne skladovanie v chlade.
Hoci sa vajcia považujú za bežnú a pomerne odolnú potravinu, v skutočnosti si vyžadujú väčšiu pozornosť, než by sa mohlo zdať. Počas mája a letných mesiacov zohráva stabilná teplota, vhodné uloženie aj spoľahlivé chladenie ešte významnejšiu úlohu než v zime. Práve tieto faktory rozhodujú o tom, či budú vajcia ideálnou surovinou na varenie a pečenie, alebo už začnú postupne strácať svoje vlastnosti.
Na čo sa zamerať pri kúpe vajec?
Výber kvalitných vajec sa začína už v obchode. Pozornosť sa oplatí venovať nielen obalu, ale aj označeniu na samotnej škrupine. Prvá číslica v kóde informuje o spôsobe chovu sliepok. Označenie „0“ znamená ekologický chov, „1“ vajcia z voľného výbehu, „2“ podstielkový chov a „3“ klietkový chov.
Dôležitým údajom je aj dátum minimálnej trvanlivosti. Vo všeobecnosti platí, že čím je vzdialenejší, tým lepšie. Ani vajcia s kratším zostávajúcim časom však nemusia predstavovať problém, ak ich plánujete spotrebovať v najbližších dňoch. Pred vložením do nákupného košíka sa zároveň oplatí skontrolovať, či nie je obal poškodený a či škrupiny nie sú prasknuté. Práve poškodená škrupina môže zvýšiť riziko znehodnotenia obsahu vajca.
Chlad je najlepší spojenec
Počas teplých mesiacov je správne skladovanie vajec mimoriadne dôležité. Najlepšie si uchovajú svoje vlastnosti pri stabilnej teplote približne 4 °C. Odborníci zároveň odporúčajú ponechať ich v pôvodnom kartónovom obale, ktorý ich chráni pred mechanickým poškodením a zároveň obmedzuje pohlcovanie pachov z ostatných potravín uložených v chladničke.
Veľký význam má aj samotná chladnička. Kvalitné chladenie pomáha udržiavať stabilné podmienky aj pri častom otváraní dvierok. Moderné spotrebiče zabezpečujú rovnomernú cirkuláciu vzduchu, presnú reguláciu teploty a ponúkajú dostatočnú flexibilitu pri usporiadaní potravín podľa potrieb domácnosti.
Aj pri takej bežnej surovine, akou sú vajcia, dokáže správne skladovanie ovplyvniť výsledok prípravy jedál. Čerstvé vajcia dodávajú cestám lepšiu štruktúru, krémom jemnosť a omáčkam potrebnú stabilitu. Preto sa oplatí venovať im rovnakú starostlivosť ako ostatným základným ingredienciám, ktoré používame pri každodennom varení a pečení.
Ako zistiť, či sú vajcia ešte čerstvé?
Čerstvosť vajec si môžete jednoducho overiť aj doma. Najznámejší je test s vodou, ak vajce po vložení do nádoby klesne na dno, je čerstvé. Staršie vajce sa začne mierne nadnášať a veľmi staré môže dokonca plávať na hladine. Veľa napovie aj samotný vzhľad po rozbití. Čerstvé vajce má pevný žĺtok a hustý bielok, ktorý sa nerozteká. Ak je bielok príliš riedky a žĺtok stráca svoj tvar, ide o znak, že vajce už nie je v najlepšej kondícii.
Pri skladovaní citlivých potravín, akými sú vajcia, je spoľahlivé chladenie a stabilná teplota absolútnym základom. Vstavaná kombinovaná chladnička MORA VCMDN 3024 je navrhnutá tak, aby vám každý deň uľahčila fungovanie domácnosti a zároveň pomohla uchovať potraviny dlhšie čerstvé.
Vďaka elektronickému ovládaniu s prehľadným LED displejom si jednoducho nastavíte ideálnu teplotu pre chladničku aj mrazničku. K dispozícii sú aj praktické režimy, ako rýchle chladenie, rýchle mrazenie či úsporný EcoMode, ktorý oceníte najmä počas vašej neprítomnosti.
Technológia NoFrost Dual vás zbaví zdĺhavého odmrazovania. Studený vzduch cirkuluje rovnomerne, znižuje vlhkosť a zabraňuje tvorbe ľadu na stenách aj samotných potravinách. CoolSense technológia sa navyše prispôsobuje vašim každodenným návykom. Chladnička rozpozná, ako často otvárate dvierka, a automaticky upraví teplotu tak, aby potraviny zostali čo najdlhšie čerstvé pri minimálnej spotrebe energie.
Praktická funkcia CoolConvert prináša väčšiu flexibilitu vždy, keď potrebujete viac priestoru na nápoje alebo občerstvenie. Jediným dotykom dokážete premeniť mrazničku na chladničku alebo veľkú nulovú zónu. Systém Multi AirFlow sa zároveň stará o rovnomerné prúdenie studeného vzduchu, vďaka čomu sú potraviny optimálne uskladnené bez ohľadu na to, kam ich v chladničke uložíte.
Objemná zásuvka VitaBox vytvára ideálne podmienky na dlhodobé uchovanie ovocia a zeleniny, ktoré si tak zachovajú čerstvosť, chuť aj vitamíny. Chladnička sa navyše jednoducho prispôsobí dispozícii vašej kuchyne, dvierka umožňujú zmenu smeru otvárania a výškovo nastaviteľné police z odolného skla bezpečne unesú aj ťažšie hrnce či väčšie balenia potravín. Veľkým benefitom je aj mimoriadne tichá prevádzka s hlučnosťou iba 35 dB. Chladnička je preto vhodná aj do kuchýň prepojených s obývačkou alebo jedálňou a jej chod vás nebude rušiť ani počas večera či noci.
Viac informácií nájdete na https://www.mora.sk/, cena 549.00 €.