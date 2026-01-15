-0.7 C
Bratislava
štvrtok, 15 januára, 2026
4Home.sk - 728x90 výpredaj
ÚvodKultúraFilm
V rubrikách:
FilmNovinky

Študovať film každý rok v inej krajine? Program Pathfinder to ponúka

Pripravil Tlačové správy

Medzinárodný študijný program Pathfinder  ponúka jedinečnú možnosť študovať film na viacerých európskych univerzitách počas troch rokov. Vznikol pod taktovkou aliancie FilmEU, ktorú tvorí osem renomovaných filmových a umeleckých vysokých škôl z celej Európy.

Filmovanie a štúdium filmu, zdroj: VŠMU, FilmEU
Filmovanie a štúdium filmu, zdroj: VŠMU, FilmEU

Počas bakalárskeho štúdia absolvujú študenti a študentky výučbu minimálne v dvoch rôznych krajinách, pričom dostanú príležitosť zúčastniť sa workshopov a kreatívnych výziev v mnohých ďalších.

Štúdium naprieč Európu

Pathfinder Joint International BA in Film“, ako znie oficiálny anglický názov programu,  postupne zavedie študentstvo na rôzne európske univerzity a naučí ho základy filmárčiny vo viacerých odboroch.

V prvom roku si študenti a študentky vyberajú jednu zo štyroch hlavných partnerských škôl v Lisabone, Bruseli, Dubline alebo Sofii. Súčasťou štúdia je aj krátky pobyt na ďalšej partnerskej škole, kde spoločne so študentstvom z ostatných krajín pracujú na filmovom projekte v medzinárodných tímoch.

V druhom ročníku pokračujú štúdiom na inej partnerskej univerzite, čím získavajú skúsenosť s odlišným akademickým aj kultúrnym prostredím. Tretí ročník môžu absolvovať na vysokej škole, na ktorej začínali, alebo si vybrať ďalšiu a uzatvoriť štúdium  na nej.

Do kín prichádza islandsko-slovenský film Samota

Filmovanie a štúdium filmu, zdroj: VŠMU, FilmEU
Filmovanie a štúdium filmu, zdroj: VŠMU, FilmEU

Program kombinuje teoretickú a praktickú výučbu. Zameriava sa na filmovú a mediálnu teóriu, storytelling, samotnú audiovizuálnu tvorbu, ale venuje sa aj práci s novými technológiami (AR, VR a ďalšie), či rozvoju podnikateľských zručností, potrebných pre uplatnenie v kreatívnych odvetviach.

Po ukončení bakalárskeho štúdia môžu absolventi a absolventky pokračovať v magisterskom štúdiu na niektorej zo škôl aliancie FilmEU, alebo sa zapojiť do praxe v oblasti audiovízie a kreatívneho priemyslu.

Zapojené školy

Štúdium prebieha hybridnou formou v anglickom jazyku. Prezenčná výučba sa uskutočňuje na štyroch hlavných partnerských školách, z ktorých každá sa môže pochváliť plným technickým vybavením, štúdiami, kinosálami aj medzinárodne uznávanými odborníkmi a odborníčkami z filmárskej praxe:

  • Lusófona University (Lisabon, Portugalsko)
  • LUCA School of Arts (Brusel, Belgicko)
  • Institute of Art, Design + Technology (Dublin, Írsko)
  • NATFA – The National Academy for Theatre and Film Arts (Sofia, Bulharsko)

Alianciu FilmEU však tvoria aj ďalšie štyri školy, z ktorých niektoré (vrátane slovenskej VŠMU) sa podieľajú  na online výučbe, a ďalšie na organizácii workshopov a kreatívnych výziev:

Letné prázdniny v Európe: ktoré krajiny majú najviac voľných dní?

  • LMTA – Lithuanian Academy of Music and Theatre (Vilnius, Litva)
  • Tallinn University (Tallinn, Estónsko)
  • Via University College (Aarhus, Dánsko)
  • Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Bratislava, Slovensko)

Blížiaca sa uzávierka prihlasovania

Uzávierka prihlasovania do najbližšieho ročníka je nastavená na 1. februára 2026. Uchádzači a uchádzačky budú neskôr musieť odovzdať portfólio zložené z ich doterajšej tvorby a  absolvovať online pohovor.

Všetky informácie o programe, poplatku za štúdium a možnostiach štipendia sú k dispozícii na webstránke www.filmeu.eu/pathfinder.

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Trendy: 10 slov a hesiel januára 2025, ktoré si (ne)treba googliť
Tlačové správy
Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť