Snímka Pravda a zrada prináša do kín silný skutočný príbeh (trailer)

Do slovenských kín vstupuje už tento týždeň historická dráma Pravda a zrada, inšpirovaná skutočným príbehom mladého Nemca, ktorý sa počas druhej svetovej vojny rozhodol postaviť nacistickému režimu. Film sleduje morálnu odvahu tínedžera Helmutha Hübera, ktorý v čase propagandy a strachu riskoval všetko, aby šíril pravdu.
Film Pravda a zrada
Film Pravda a zrada prináša silný príbeh osemnásťročného Helmutha Hübera, mladého Nemca vyrastajúceho v období, keď bola poslušnosť voči režimu vydávaná za vlastenectvo. Keď však Helmuth začne spochybňovať autority a zisťuje, že propaganda nahrádza pravdu, jeho pohľad na svet sa mení. Zlom nastáva po deportácii jeho židovského priateľa. Helmuth začne tajne počúvať zakázané zahraničné rozhlasové vysielanie a spolu s priateľmi sa rozhodne šíriť pravdivé informácie medzi ľuďmi. V krajine ovládanej strachom však môže byť aj obyčajné slovo považované za zradu.
Hlavnú postavu stvárňuje Ewan Horrocks, ktorý podľa tvorcov podal mimoriadne presvedčivý výkon. Vo filme sa predstavia aj Rupert Evans, Ferdinand McKay, Daf Thomas, Nye Occomore a Joanna Christie.
Silné svedectvá žijúceho člena odboja
Myšlienka filmu siaha až do roku 2001, keď režisér a scenárista Matt Whitaker stretol Karla-Heinza Schnibbeho, posledného žijúceho člena Helmuthovej odbojovej skupiny. Silné svedectvá o udalostiach z vojnových rokov Whitakera hlboko zasiahli. Nasledoval rozsiahly výskum, rozhovory s ľuďmi, ktorí Helmutha poznali a napokon aj dokumentárny film pre zahraničnú televíznu sieť.
Ako sa postupne objavovali nové historické informácie napríklad o gestapáckom agentovi Erwinovi Mussenurovi, príbeh sa ďalej rozvíjal a postupne prerástol do scenára celovečerného filmu. Whitaker napísal scenár spolu so scenáristom Ethanom Vincentom.
Reálne autentické miesta
Tvorcovia kládli veľký dôraz autentickosť príbehu. Film sa nakrúcal na reálnych historických miestach v Litve, vrátane tunelov a väzenských ciel, ktoré kedysi využívali nacisti a gestapo. Niektoré miestnosti dokonca stále niesli stopy po väzňoch ako napríklad mená a dátumy vyryté do stien. Práve tieto priestory mali silný emocionálny vplyv na hercov aj celý štáb.
Režisér spolu s kameramankou Biancou Cline vytvorili vizuálny štýl inšpirovaný historickými fotografiami z 30. rokov. Film síce nie je čiernobiely, no pracuje s výraznými kontrastmi svetla a tmy, ktoré symbolizujú nádej uprostred temnoty totalitného režimu.
Na detailoch pracoval aj produkčný dizajnérsky tím, ktorý vytvoril presné historické kulisy od úradných miestností až po archívne priestory plné úzkych chodieb a minimálneho svetla, ktoré mali symbolizovať kontrolu, tajomstvá a represiu.
Atmosféru dotvára aj zvuk
Dôležitú úlohu zohráva aj zvukový dizajn. Tvorcovia pracovali nielen s výraznými zvukmi, ale aj s jemnými detailmi, ktoré divák vníma skôr podvedome. Napríklad motív Morseovej abecedy „V“ ako symbolu víťazstva sa objavuje na viacerých miestach soundtracku. Ddokonca aj v rytme písacích strojov, ktoré Helmuth používa na šírenie protinacistických letákov. Hudbu k filmu zložil skladateľ Aaron Zigman, ktorý ju komponoval tak, aby podporovala napätie príbehu a zdôrazňovala odvahu postáv postaviť sa útlaku.
Pravda a zrada je silná historická dráma o osobnej odvahe, pravde a morálnej zodpovednosti jednotlivca v čase totality. Film zároveň pripomína, že aj malé skutky odporu môžu mať veľký význam. Historická snímka Pravda a zrada vstupuje do slovenských kín v distribúcii Continental film už tento týždeň, 19. marca.