Máte problém s udržaním biznisu? 5 rád, ako ho viete reštartovať

Posledné roky priniesli väčšine biznisu ťažké časy. Pred podnikateľmi stáli výzvy, ako sa udržať nad vodou a zabezpečiť stabilitu v podnikaní. Mnohí to dokázali len za cenu veľkých finančných strát. Ako ich vykryť a postaviť biznis na nohy?

1. Šetrite na správnom mieste

Posledné roky dali podnikateľom naozaj zabrať a keď sa už zdalo, že sú z najhoršieho von, prišlo zdražovanie energií, služieb a tiež tovarov.

Tento problém samozrejme postihuje všetkých bez rozdielu a tak sa každý musí poobzerať, ako s ním naložiť. Jedným z riešení je začať šetriť. Tu však treba byť opatrný, pretože šetrenie na nesprávnom mieste sa nemusí vyplatiť. Preto si treba najskôr urobiť súpis možností kde sa šetrenie dá realizovať bez negatívneho vplyvu na biznis. V prvom rade si preverte dodávateľov tovarov a služieb. Možno pristúpia na nižšie ceny, prípadne skúste na trhu pohľadať lacnejších.

Ďalším spôsobom môže byť prechod niektorých pracovných úloh z trvalej formy na občasnú. Namiesto plnej pracovnej doby vám môže stačiť na obstaranie niektorých pracovných úloh iba kratší úsek, na čo sa dá použiť aj dohoda o vykonaní práce.

2. Inovujte ponuku služieb alebo tovaru

Ak ste mali váš biznis dobre rozbehnutý, asi ste toho veľa toho meniť neplánovali. S príchodom horších časov je však zmena očividne potrebná. Začnite s úpravou vašej ponuky. Skúste na trhu pohľadať nové produkty, ktoré váš biznis dokážu obohatiť a tým prilákať nových zákazníkov. Okrem inovácií vám môžu priniesť lepšiu kvalitu a je tu možnosť, že budú lacnejšie.

Spolupracujte s novými dodávateľmi a nebojte sa rozšíriť svoje možnosti o nový tovar. Podobne to je aj so službami. Poskytovali ste upratovanie? Pridajte aj úpravu okolia budovy! Nie je ľahké skúšať nové veci, ale život je zmena a preto sa jej nebojte. Každý podnikateľ by však mal zvážiť mieru rizika, ktoré mu takéto konanie prináša. Vraví sa, že je risk zisk, ale opatrnosti nie je nikdy nazvyš.

3. Investujte do reklamy, vrátane tej internetovej

Reklama. Je všade okolo nás, ovplyvňuje nás a hoci na ňu občas nadávame, bez nej sa už nedokážeme pohnúť takmer v žiadnej oblasti biznisu. Žijeme v technickej dobe, kde nás stále viac ovplyvňujú sociálne siete. Ich súčasťou je aj reklama. Tak prečo ju nevyužiť? K dispozícii je veľa spôsobov, ako ju nastaviť priamo na klienta, alebo ako zasiahnuť vašu cieľovú skupinu. S tým si však vy hlavu nelámte, na to sú odborníci.

Nebuďte preto prekvapený, keď vám povedia, že internet je nielen Facebook. Hoci v našich zemepisných šírkach je stále dominantný, exitujú aj iné platformy. Medzi ne určite patrí aj sociálna sieť Instagram. Ešte prednedávnom bola síce doménou mladých ľudí, ale v poslednej dobe na nej začína fungovať stále viac firiem a ľudí v staršom veku. Možno práve tu váš biznis dostane úplne nový rozmer!

4. Hľadajte dodatočné možnosti financovania

Rozvoj každej spoločnosti sa takmer nikdy nezaobíde bez zvýšeného financovania. Peniaze sú potrebné na nové tovary, ale aj na účinnú reklamu. Kde ich však vziať? Najjednoduchším spôsobom je získanie nového úveru alebo pôžičky. Takúto možnosť ponúka každá banka na Slovensku, rozdiel však je v podmienkach, za akých dokážu peniaze poskytnúť. Pozor na poplatky a tiež úroky. Veľmi dôležité je poznať dobu splácania úveru, prípadne za akých podmienok je možné predčasné splatenie alebo naopak predĺženie doby splácania.

Nové financie si môžete zadovážiť aj predajom majetku spoločnosti, napríklad nehnuteľnosti, technického zariadenia alebo nepotrebného strojového parku. S „cashom“ môže pomôcť aj široký výpredaj tovaru a skladových zásob.

5. Šetrite čas a outsourcujte, čo sa dá

Šetriť sa však dá aj inak. Vraví sa, že najdrahší bývajú zamestnanci a váš čas. Preto by ste sa mali zamyslieť, čo by sa v tejto oblasti dalo spraviť inak. Napríklad skúste dodávateľské služby. V praxi sa to volá outsourcing, čiže zabezpečovanie niektorých činností vo firme externou spoločnosťou. Možno budete prekvapený, čo všetko môžete takto vyriešiť. Samozrejme vždy si treba najskôr všetko dobre prerátať. Treba tiež brať ohľad na kvalitu poskytovaných služieb.

Medzi najčastejšie takto poskytované služby patria právnické služby, IT poradenstvo, SBS, ale aj upratovanie či účtovníctvo. Dobre a starostlivo vybraný dodávateľ vám dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky, ale aj starosti. Preto si na výbere dajte záležať. Pomôžete si referenciami, skúsenosťami, alebo dajte na rady známych, ktorí už takéto služby využívajú.

Zdroj obrázku: RawPixel.com / Shutterstock