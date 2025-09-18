dm ženský beh a 10 000 zaregistrovaných bežkýň, pobežia aj mamy…

13. ročník najväčšieho ženského behu na Slovensku láme rekordy
- Na najväčší ženský beh na Slovensku sa registrovalo 10 000 bežkýň
- Pobeží sa na trati 10 a 5 km v štyroch kategóriách
- dm drogerie markt zo štartovného podporí vybudovanie dvoch verejných športovísk
Bratislava 18. septembra 2025 – dm ženský beh štartuje svoj 13. ročník s rekordným počtom registrovaných bežkýň. Na štart najväčšieho ženského behu na Slovensku sa už túto sobotu môže postaviť 10 000 registrovaných účastníčok, ktoré pobežia po dunajskom nábreží. Ako hlavný partner podujatia dm venuje časť vyzbieraného štartovného na vybudovanie dvoch športových zón pre verejnosť.
„Veľmi nás teší obrovský záujem o dm ženský beh. Tento rok sme si dali ambiciózny cieľ a kapacitu sme zvýšili na 10 000. Vážime si obrovskú podporu bežkýň a je to pre nás zároveň pekný darček, keďže práve tento rok dm oslavuje 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Všetkým účastníčkam a ich fanúšikom želáme v sobotu skvelú zábavu plnú nielen športových zážitkov,“ uviedla Natália Franková, skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt.
Záujem ročník od ročníka narastá
Záujem o beh rastie kontinuálne každý rok. Na prvý ročník v roku 2012 sa zaregistrovalo 765 bežkýň, vlani to bolo už 6 154 prihlásených športovkýň. A na tohtoročný ročník sa prihlásilo skoro dvakrát toľko bežkýň ako vlani. Aj tento rok si budú môcť zmerať sily v tradičných kategóriách – beh jednotlivkýň, beh mamy s dcérou a nordic walking. Rekordný záujem bol o beh mamy s dcérou – do tejto kategórie sa prihlásilo takmer 900 rodinných dvojíc.
dm ako hlavný partner predstaví na podujatí svoju sprievodnú dm zónu pre bežkyne aj ich fanúšikov. Na všetkých čaká bohatý program, ktorý ešte viac podčiarkne výnimočnosť tohto behu. Podcastéri Otcovia v plienkach budú so svojským humorom diskutovať s gynekologičkou Petrou Strakovou aj o PMS, s influencerkou a moderátorkou Barbarou Jagušák budú pre zmenu hovoriť o zdravom materstve a ďalších zaujímavých témach.
dm zóna
dm zóna tiež pre všetkých ponúkne beauty kútik so šiestimi kaderníkmi, pleťové poradenstvo so značkou Nivea, fotopointy a fotostanice Cewe na okamžité vytlačenie pamiatky na beh. Postarané bude aj o zábavu pre najmenších návštevníkov. Na podujatie dm prinesie tiež špeciálny simulátor, ktorý napodobňuje sťahy svalov maternice, čím priblíži pocit kŕčov pri menštruácii aj mužom. Na nedávnom festivale Lovestream zožal veľký úspech a vyskúšalo si ho viac ako 600 odvážlivcov, ktorým poskytol jedinečnú príležitosť nahliadnuť do sveta ženského zdravia. Na trati sa po prvý raz širokej verejnosti predstaví dm-kársky spevácky zbor dmALL, ktorý vystúpi pod mostom Apollo.
„dm ženský beh tradične uzatvára hlavnú bežeckú sezónu v Bratislave a sme nadšení zo záujmu, ktorý tento rok podujatie sprevádza – 10 000 je úžasné číslo. Vzhľadom na nárast počtu bežkýň sme upravili najmä zázemie podujatia, aby si každá z účastníčok, ale aj návštevníci, mohli akciu perfektne užiť a mali super zážitok,“ povedal Peter Pukalovič, event director zo spoločnosti BE COOL, ktorá beh organizuje.
Budovanie športovísk
dm už tradične daruje časť vyzbieraného štartovného na budovanie športových ihrísk v Bratislave. Doteraz takto v spolupráci s organizátormi v hlavnom meste vybudovali 12 športovísk v celkovej hodnote viac ako 87 000 €. „Keďže tento 13. ročník dm ženského behu je pre nás rekordný a výnimočný a dm zároveň oslavuje 30 rokov na Slovensku, rozhodli sme sa, že z tohtoročného štartovného podporíme hneď dve športoviská. Ako býva zvykom, jedno pribudne v Bratislave a druhú športovú zónu vybudujeme v inom meste, ktoré prezradíme po skončení nášho podujatia,“ dodala Natália Franková z marketingu dm drogerie markt.
Základné informácie:
Kedy? Kde?
20. 9. 2025 (sobota) – Eurovea (nábrežie Dunaja)
Čas podujatia:
9:00 – 18:00 hod.
Štartovať sa bude postupne vo vlnách v 4 kategóriách*:
- 5 km – jednotlivkyňa
- 5 km – beh mamy s dcérou
- 5 km – nordic walking
- 10 km – jednotlivkyňa
* trate, ktoré v minulosti merali 4 km, majú v tomto ročníku po prvý raz dĺžku 5 km
O spoločnosti dm drogerie markt
dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995, aktuálne ich má 163. Vo svojich predajniach, v dm dialogicu a v centrálnom sklade zamestnáva spolu 2 639 spolupracovníkov. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 14 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku, Poľsku a na Slovensku. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, pre ktorú je zákazník na prvom mieste. www.mojadm.sk