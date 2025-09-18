Prečo sa pri štarte počítača vypína NumLock? Ako túto hlúposť vypnúť?

Niektoré veci vo svete technológií dávajú logiku. A potom je tu vypínanie funkcie NumLock pri každom štarte počítača. Je to ukážkový príklad toho, ako výrobcovia hardvéru a softvéru dokážu roky ignorovať skutočné potreby ľudí. Používateľ zapne počítač, chce sa prihlásiť, zadá heslo, a namiesto čísel má na klávesnici šípky, alebo vôbec nič. Výsledok? „Zadali ste nesprávne heslo.“ Frustrácia stúpa, aj keď v skutočnosti chyba nie je vo vás, ale v nastavení, ktoré by v modernom svete vôbec nemalo existovať. Tú druhú funkciu nech si cielene zapínajú tí, ktorí ju z nejakého ojedinelého dôvodu potrebujú. Nám ostatným už s tým dajte v technologických gigantoch pokoj!
Prečo sa NumLock vypína?
Odpoveď siaha hlboko do histórie počítačov. V čase, keď klávesnica slúžila viac na prácu s textom než na zadávanie čísel, bol numerický blok dôležitý najmä pre šípky a navigačné klávesy. Preto sa výrobcovia rozhodli, že počítač má pri štarte „hrať na istotu“ a vypnúť čísla. Lenže rok 1990 už dávno skončil. V roku 2025 je to skôr otravná spomienka na časy, keď sa uvažovalo inak.
Niektorí tvrdia, že ide o „ochranu proti nechcenému stlačeniu“, čo však pri notebookoch či pri vypnutom počítači pôsobí absurdne. Čo sa má stlačiť samé? Doba je iná a potreby používateľov tiež. Väčšina ľudí používa numerický blok práve na čísla, často dokonca pri prihlasovaní do systému. A tu prichádza paradox: systém, ktorý vás má chrániť, vám hádže polená pod nohy. V niektorých firmách aby ste upadli do zúfalstva, ak vám heslo nefunguje a po niekoľkom pokuse vám prístup zablokujú. Odpoveď IT oddelenia: Založ ticket poslaním požiadavky z tvojho emailu na…. „Čože?“
Ako to vyriešiť a funkciu vypnúť – krok za krokom
Našťastie, existuje niekoľko spôsobov, ako si NumLock zapnúť natrvalo a zbaviť sa hlúpeho vypínania pri štarte.
1. Nastavenie v BIOSe/UEFI
Reštartujte počítač a pri zapínaní stlačte klávesu Del, F2 alebo inú podľa výrobcu (zvyčajne sa na obrazovke krátko zobrazí „Press DEL to enter Setup“).
- V menu BIOS/UEFI vyhľadajte položku Boot alebo Advanced.
- Nájdite možnosť NumLock state at boot alebo podobne nazvanú.
- Nastavte ju na Enabled/ON.
- Uložte zmeny a reštartujte.
2. Nastavenie vo Windows (trvalý NumLock aj na prihlasovacej obrazovke)
- Stlačte Win + R, zadajte regedit a potvrďte.
- Prejdite do:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard
- V pravej časti okna nájdite položku InitialKeyboardIndicators.
- Dvojklikom otvorte a nastavte hodnotu na 2 (čo znamená NumLock zapnutý).
- Reštartujte počítač.
3. Rýchla aplikácia, ktorá to vo Windows spraví za vás
Máte vyriešený BIOS, aj registre a stále tomu „šibe“? Možno je problém v tom, že máte externú klávesnicu pripojenú cez USB. Ak sa ponáhľate a potrebujete rýchlu pomoc bez zásahov, ktorým nerozumiete, vytvorili sme pre tento účel aplikáciu, jednoduchý príkazový riadok spustiteľný dvojklikom. Obsahuje verziu pre tých, ktorých počítač je „ich vlastný“ a vyriešia tak aktivovanie NumLock už pred zadávaním hesla. Ak nemáte prístupové admin práva do počítača, je nutné požiadať administrátora, alebo ak je riešením aspoň verzia automatického zapínača po prihlásení (napríklad ak nemáte heslo s číslom), potom v balíčku ZIP nájdete aj riešenie pre tento prípad.
Rozbaľte si ZIP archív. Je v ňom stručný návod. Naozaj nič viac netreba, len otvoriť a pokojne neskôr po reštarte netrpieť s vypnutým NumLockom
4. Rýchla pomoc pri prihlasovaní
Ak nerozumiete ani jednému z bodov 1 – 3 a ak už ste na prihlasovacej obrazovke a zistíte, že NumLock nesvieti:
- jednoducho stlačte kláves NumLock a až potom zadávajte heslo.
- Ak máte heslo, ktoré obsahuje čísla, je vhodné si to skontrolovať ešte pred potvrdením. Ak vám systém blokuje prístup po niekoľkých nesprávnychpokusoch, neuberajte si ich pre nepozornosť.
Prečo by to malo byť inak
Problém nie je v tom, že by neexistovalo riešenie. Problém je v tom, že vôbec musíme riešiť niečo, čo by malo byť už dávno štandardom. Zapnutý NumLock pri štarte by mal byť samozrejmosťou, nie výnimkou. To, že v roku 2025 ešte stále používateľ zápasí s týmto nastavením, je dôkazom, že výrobcovia nie vždy myslia na ľudí, ktorí ich zariadenia denne používajú.
Ak sa aj vy čudujete, prečo počítač pri štarte vypína NumLock, vedzte, že nie ste sami. Riešenie je našťastie jednoduché, ale logiku v tom budete hľadať márne.