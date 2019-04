S dovolenkou na Slovensku môžete ušetriť pri dobrom plánovaní - ZN.SK

V apríli je už najvyšší čas začať si plánovať letnú dovolenku. Základom je určiť si, kam sa chcete vybrať – či zostať na Slovensku, alebo ísť do zahraničia, a koľko môžete do prázdnin investovať. Podľa prieskumu spoločnosti STEM/MARK pre Gusto Kartu dovolenku na cestovanie mimo domu minimálne raz za rok využívajú takmer tri štvrtiny obyvateľov Slovenska. Ak nie ste dobrodružný typ a nespoliehate sa na last-minute ponuky, s trochou plánovania môžete na cene dovolenky aj ušetriť.

Medzi kritériá, ktoré je potrebné zvážiť pri rozhodovaní, kam sa vybrať, patrí dĺžky dovolenky, množstvo batožiny, citlivosť organizmu na časový posun či zmenu jedálnička a ochota spoznávať nové kultúry, takže starostlivý výber destinácie je naozaj na mieste. Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti STEM/MARK viac ako 86 percent Slovákov trávi dovolenku prevažne alebo aj na Slovensku. Na oddych minie väčšina Slovákov 500-1000 eur ročne, pričom až 75 % financií investujú práve v našej krajine.

Ako si vybrať dovolenku

Ak máte voľno len niekoľko dní, je rozumnejšie ich využiť naplno a netráviť ich dlhým cestovaním do zahraničia a čakaním na letiskách. V rámci Slovenska sa môžete vybrať prakticky kamkoľvek a objaviť zaujímavé miesta. Dĺžku a spôsob cestovania je potrebné prispôsobiť aj vtedy, ak cestujete so seniormi alebo deťmi. Pri leteckej preprave do zahraničia máte navyše obmedzený aj objem batožiny, zatiaľ čo pri cestovaní autom po Slovensku je jediným obmedzením veľkosť jeho batožinového priestoru.

Pri zahraničných destináciách netreba zabudnúť ani na platnosť cestovného pasu a rôzne cestovné poistenia ako poistenie batožiny či zdravotné poistenie. Na Slovensku vám bude stačiť mať pri sebe kartičku zdravotného poistenia. Dovolenka na Slovensku navyše znamená, že sa nemusíte zaoberať prípadnou jazykovou bariérou a zvykať si na neznáme mikroorganizmy v strave či vode.

Všade dobre, doma najlepšie

Ak sa rozhodnete stráviť svoje voľno na Slovensku, podobne ako ďalších 31 percent Slovákov, okrem nižších nákladov na cestu si tento rok môžete cenu dovolenky znížiť aj vďaka príspevku zamestnávateľa, tzv. rekreačnému poukazu. Na ten máte nárok, ak ste zamestnancom spoločnosti s viac ako 49 zamestnancami najmenej dva roky. Menšie spoločnosti môžu tieto poukazy poskytovať dobrovoľne, ako benefit. Poukaz platí pre pobyty dlhšie ako dve noci a využiť ho môže osoba, ktorej bol vydaný alebo jej rodinní príslušníci, a to v roku, v ktorom bol poukaz vydaný.

Zamestnávateľ prepláca maximálne 55 percent z ceny pobytu, najviac 275 € ročne. Viaceré rekreačné zariadenia na Slovensku najnovšie ponúkajú rôzne pobytové balíčky, v rámci ktorých máte okrem ubytovania a stravy v cene aj rôzne služby, napríklad vstupy do wellnessu, na masáže a pod.

Ak si napríklad vyberiete pobyt v hodnote 500 eur v stredisku Gothal Liptovská Osada, môžete využiť maximálnu výšku príspevku od zamestnávateľa a za rodinný pobytový balík zaplatíte len 225 eur. Balík zahŕňa ubytovanie v čarovnej chalúpke na 3 dni a 2 noci pre 2 dospelé osoby, jedno dieťa do 12 rokov a jedno dieťa do 3 rokov. V cene je aj stravovanie formou polpenzie pre dospelých a staršie dieťa. V duchu aktívneho oddychu môžete v rámci balíka využiť neobmedzený vstup do Vodného sveta, do wellness s 3 saunami, do fitness s lezeckou stenou alebo so svojou polovičkou absolvovať polhodinovú masáž. Rodičia určite uvítajú neobmedzený vstup do detského kútika a detského bazéna s vodným hradom v rámci Vodného sveta. Príjemným bonusom v balíku je aj pizza zadarmo, welcome drink či hodina bowlingu.

Zamestnávatelia pracovníkovi pobyt preplatia na základe faktúry z hotela, alebo sa dohodnú so spoločnosťami na rekreačnom poukaze. Pre zamestnancov aj zamestnávateľov je najvhodnejšou formou elektronická karta, ako napríklad Gusto Karta, ktorá výrazne znižuje administratívnu náročnosť celého procesu. Funguje podobne ako stravovacia karta, zamestnanec s ňou v ubytovacom zariadení jednoducho zaplatí prostredníctvom platobného terminálu, prípadne internej platobnej brány. A dovolenka sa môže začať.

*Prieskum realizovala spoločnosť STEM/MARK pre Gusto Kartu vo februári 2019 na vzorke slovenskej populácie 1259 respondentov.

Foto: Shutterstock, gothal.sk