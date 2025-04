Čo sú pasívne domy a prečo sú tak populárne?

Predstavte si dom, v ktorom v zime nájdete vytúžené teplo a v lete zas príjemné ochladenie. A to všetko len s minimálnou spotrebou energie.

Presne tak fungujú pasívne domy. Ide o stavby, ktorých spotreba sa za 1 rok pohybuje maximálne do 15 kWh/m2. To je v porovnaní s bežnými novostavbami výrazne menej. Energiu a zdroj tepla si teda vytvárajú do veľkej miery samostatne. V oblasti bývania preto predstavujú moderný trend, ktorý kladie dôraz nielen na energetickú efektivitu, ale aj komfort a udržateľnosť.

Zdroj: pexels.com / Mathias Reding

Základom je precízne naplánovaný projekt

Aby ste dosiahli parametre potrebné pre pasívny dom, musíte plánovať ešte pred samotnou výstavbou. Faktory, ktoré zohrávajú dôležitú rolu, sú najmä špeciálne stavebné materiály, hrubé zateplenie, kvalitné okná, nulové tepelné mosty a správna orientácia domu voči svetovým stranám. Energetické nároky pasívnej stavby však znížite aj ďalšími spôsobmi:

Fotovoltika

V pasívnych domoch slúži fotovoltika na výrobu elektrickej energie zo slnka. Tú následne môžete v domácnosti využiť na napájanie spotrebičov, ohrev vody, poháňanie klimatizácie či kúrenia, zníženie odberu elektrickej energie zo siete, či dokonca na nabíjanie elektromobilu. Výhodou je, že si prebytok tejto energie dokážete uložiť v batérii alebo zdielať do siete, vďaka čomu ju následne môžete použiť aj v prípade nepriaznivého počasia.

Zdroj: pexels.com / Los Muertos Crew

Rekuperácia

Rekuperácia poskytuje možnosť vetrania so spätným získavaním tepla. To znamená, že do domácnosti privádza čerstvý vzduch, pričom zároveň zachytáva teplo zo vzduchu, ktorý vychádza von. V porovnaní s klasickým vetraním prostredníctvom okien tak šetrí energiu na vykurovanie, a zároveň udržiava stálu teplotu v dome. Výhodou je tiež lepšia kvalita vzduchu, pretože odstraňuje vlhkosť, pachy, či prach.

Tepelné čerpadlá

O úsporné vykurovanie, chladenie, či ohrev vody sa v pasívnom dome postará aj tepelné čerpadlo. To funguje tak, že odoberá teplo z vonkajšieho prostredia, ktoré následne prenáša tam, kde ho potrebujete. Výhodou je nízka spotreba elektrickej energie, ako aj jeho automatická prevádzka.

Prečo sú pasívne domy tak populárne?

Dôvodom je nielen úspora nákladov na energiu, ale aj zvyšujúce sa povedomie o ekologickej zodpovednosti. Investícia do pasívneho bývania je dlhodobá. Vyššie počiatočné náklady sa postupne vracajú v podobe nižších účtov za energie a vyššej hodnoty nehnuteľnosti. Navyše, komfort bývania v takomto dome je neporovnateľný – bez prievanov, kolísania teplôt a s optimálnou vlhkosťou.

Zdroj: pexels.com / Lex Photography

Pasívne domy teda nie sú len trendom, ale aj rozumnou voľbou do budúcnosti. Spájajú v sebe technologický pokrok, úspornosť a zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Sú preto ideálne pre všetkých, ktorí sa chcú cítiť doma komfortne a zároveň bývať udržateľne.

