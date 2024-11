Rozhovor s autorom knihy Stretnutia s medveďom, Ivanom Kňazem

Prvýkrát ma medveď naháňal v Malej Fatre neďaleko Slovenského Pravna,bolo to roku 1980. Medvedie mláďa sa chcelo so mnou hrať, utekalo za mnou,ale medvedica, hnaná materinským pudom, išla ho zúrivo brániť. Veľmi ma prekvapilo, že medveď môže byť taký útočný, len čo zazrie človeka. Vtedy som na medvede zanevrel, ale postupne som sa o ne začal čoraz viac zaujímať. Dozvedel som sa, že to vôbec nie je tak, že medveď hneď útočí na človeka.

Svoje pozorovania živočíchov som fotografoval, podrobne opisoval a potom svoje postrehy doplnil hodnovernými poznatkami iných etológov. Ak som čitateľovi dokázal odovzdať nové poznatky zo správania zvierat, dokázal som to len vďaka dobrodružnému a tuláckemu spôsobu života, ale aj vďaka manželke, trom deťom a teraz už aj šiestim vnúčatám, že mi moje potulky tolerovali a že mi predovšetkým prinášajú radosť do života.

