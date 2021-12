Filmové miesta: Hotel Fis (Štrbské Pleso) a nakrúcanie Spadla z oblakov

Hotel Fis je slávnym filmovým miestom. Viete prečo? Slávny seriál Spadla z oblakov z roku 1978 nám priniesol tematiku sci-fi do podoby rodinného seriálu. Hlavnými hrdinami boli deti, ktoré sa spriatelili s dievčaťom z vesmíru – Majkou z Gurunu. Na seriál môžeme pozerať očami náročného diváka, ktorý má za sebou Deň nezávislosti a Votrelca a zároveň človeka, ktorý cíti nostalgiu, nenáročnú dobu a pocity, ktoré mal, keď jednotlivé diely sledoval pred 40 rokmi. Oba pohľady budú diametrálne odlišné. Majku z Gurunu si pamätáme aj vďaka detskej úlohe Mateja Landla a pre nezabudnuteľné miesta, kde sa príbeh odohrával. Kombinácia českých a slovenských miest zväčša využívala prírodný priestor. Ale jedno miesto je najvýraznejšie.

foto: hotel FIS, Štrbské Pleso, autor: TG

Aj tento seriál je súčasťou knihy Filmové miesta, ktorá sprevádza čitateľa po miestach na Slovensku, kde sa nakrúcali slávne filmy a seriáli. Vo Vysokých Tatrách je mnoho miest, ktoré majú prepojenie na slovenské, alebo československé filmy. O mnohých sa dočítate práve v knihe Filmové miesta.

Hotel Fis*** vo Vysokých Tatrách

Po celé generácie chodievame do Vysokých Tatier k Štrbskému Plesu a zavítame pred hotel Fis len preto, že sa v ňom a pri ňom nakrúcala Majka z Gurunu. Najmä tie diely, kde prebiehali stretnutia ľudí v spoločenských priestoroch a objavili sa na izbách hudobníci. Viacero scén sa odohráva priamo na pôvodnej recepcii hotela. Tá je dnes značne zmenená, no stále má niečo z pôvodného vzhľadu. Výrazne sa zmenila spoločenská miestnosť jedálne, modernizovala. Dalo by sa povedať, že po mnohé roky toto miesto nijako z nakrúcania neťaží, no nebude to celkom pravda.

foto: hotel FIS a pripomienka filmu, Štrbské Pleso, autor: TG

V jeseni 2021 objavujeme pamätnú tabuľu na stojane, aj rollup, ktorý si pripomína nakrúcanie slávneho seriálu. Obe pripomienky sú pritom občasne vystavované. Tým sa hotel Fis stáva jedným z mála miest, ktoré si uvedomujú, že si ich ľudia spájajú s niečím zaujímavým, filmovým, televíznym, či seriálovým. To znamená, že sú ťahákom pre fanúšikov primárne pre film, následne pre miesto. Tak ej tomu aj pri hoteli Fis, ktorý si tak mnohí pamätáme ako ten z Majky z Gurunu, presnejšie zo seriálu Spadla z oblakov.

Funkčný a obľúbený

Hotel je stále v prevádzke. Patrí medzi stálice a určite medzi tie známejšie ubytovacie zariadenia. Má príjemnú reštauráciu pre hotelových hostí, veľmi milý personál na recepcii a otvorenú prevádzku reštaurácie aj pre všetkých hostí bez rozdielu vonku. V ponuke mimo klasické hotelové izby majú aj vedľajšie bungalovy, položené po ľavej strane od hlavnej budovy, smerom k Solisku. Čo je škoda, sú bazény, ktoré už nejaký čas nefungujú a boli najmä v tejto lokalite vysneným miestom a službou s veľkým plusom.

foto: interiér hotela FIS, Štrbské Pleso, autor: TG