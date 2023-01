Neobyčajná, nový seriál o jedinej smoliarke bez superschopností

25. januára 2023 na Disney+ odštartuje seriál Neobyčajná. Seriál, ktorý ihneď odhalí všetky svoje diely a tak nemusia diváci čakať na postupné zverejňovanie nás tentoraz zoznámi so svetom superhrdinov… vlastne ani nie. Superschopnosti majú v tomto svete všetci, ktorí dosiahnu plnoletosť. Problém má však 25 ročná Jen, ktorej to akosi nevyšlo. Zdá sa, že je jediná, ktorá žiadnu schopnosť do vienka nedostala, alebo ju zatiaľ len neobjavila. Má tak pocit, že zaostáva, kým všetci okolo nej sa môžu pýšiť, alebo len “oháňať” tou svojou superschopnosťou. Na svoj problém však nie je sama. Jej spolubývajúce Carrie a Kash, ako aj jeden ďalší záhadný podivín sa však podujmú spolu s ňou v tomto svete prežiť a popritom pomôcť Jen nájsť jej superschopnosť.

Neobyčajná obyčajná Jen

Dobrodružná sci-fi seriálová komédia má 8 dielov po 25 minútach. Hlavnou hviezdou je ešte pomerne málo známa britská herečka Máiréad Tyers, ktorú možno poznajú diváci filmu Belfast (2021). Neobyčajný príbeh má byť z celkom opačnej strany. Tentoraz bude len jeden človek nevyzbrojený superschopnosťami. Vo svete, ktorý je prispôsobený tomu, že všetci nejakú schopnosť, to bude mať Jen neobyčajne ťažké. Najmä pri otázkach druhých. Názov Neobyčajná je tak potom svojim spôsobom pravdivý, hoci to uvidíme až 25. januára.

Ďalšie informácie na IMDB.com alebo čoskoro Disney+

Trailer