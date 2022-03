Martin Kukučín je osobnosťou Slovenska, ale aj na chorvátskom Brači

Martin Kukučín je veľkým menom našich dejín. Vyobrazený na pamätných minciach, posadený na čestných miestach v literatúre faktu o našich spisovateľoch ako súčasť našich dejín aj literatúry. Jeho diela boli sfilmované, pretavené do divadelných hier, aj do inscenácií. Je osobnosťou Slovenska, no zároveň aj Chorvátska a jeho meno sa spája aj s pôsobením v Chile. Možno nie celkom docenený Martin Kukučín mal zaujímavý život plný pomoci a obetavosti k ostatným. Aj preto ho Chorváti dodnes milujú a uznávajú ako dôležitú osobnosť.



foto: ilustračná snímka ostrova Brač

Martin Kukučín (Matej Bencúr) a jeho život

Martin Kukučín je jedno z najvýraznejších mien v dejinách slovenskej literatúry, hoci vlastným menom sa volal Matej Bencúr. Autor Rysavej jalovice, Neprebudeného, Košútok a mnohých iných diel sa narodil 17. mája 1860 v zemianskej rodine v Jasenovej na Orave. V Prahe vyštudoval lekársku fakultu. Po lekárskej praxi v Rakúsku sa márne pokúšal nájsť uplatnenie na Slovensku. Naskytla sa mu však iná príležitosť v krajine, ktorá si ho pripomína rôznymi cestami aj dnes. V Chorvátsku na ostrove Brač v dedinke Selce získal miesto obecného lekára a túto krajinu si zamiloval. Práve tu si našiel aj svoju manželku Pericu Didolič.

Mimo ordináciu tu otvoril aj lekáreň, ktorá funguje nepretržite dodnes. Tým výrazne pozitívne zasiahol do života miestnych. Niekoľko rokov spolu s manželkou žili v Chile, kde taktiež pôsobil ako lekár a robil dobré meno Slovákom a zároveň aj jeho druhému domovu – Chorvátsku. Keďže časť jeho tvorby sa venovala práve Chorvátom (román Dom v stráni) a chorvátskym vysťahovalcom v Južnej Amerike (román Mať volá), vzťahu a úcte Chorvátov k nemu sa nemožno čudovať. O to viac, ak i dnes patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti ostrova. Neraz zachránil život a pomáhal nemajetným na vlastné náklady. Zomrel 21. mája 1928 v slavónskom Pakraci. V októbri 1928 boli jeho pozostatky prevezené na Slovensko a pochované na Národnom cintoríne v Martine.

Martina Kukučína / Mateja Bencúra si pripomína aj 0 eurová bankovka, ktorú si môžu záujemcovia kúpiť práve na ostrove Brač, aj na Slovensku online.

Ostrov Brač

Brač je jeden z najznámejších chorvátskych ostrovov, významný producent jahňaciny a olivového oleja. Z pomedzi chorvátskych ostrovov je najvyšší, preslávený miestnou plážou, ako aj kameňom, z ktorého sú postavené viacero významné stavby Európy, aj mimo nej. Pre slovenských návštevníkov patrí Brač medzi atraktívne ciele Dalmácie v rámci bežnej letnej turistiky. Pri príležitosti jeho 150. výročia narodenia mu na ostrove odhalili bustu a pripomínajú si ho aj miestne podujatia.