Návrat do školy: Ako pripraviť predškoláka na 1. ročník

Začiatok školského roka pre prváčika znamená počiatok obdobia veľkých zmien. Natrvalo opustí doposiaľ známe prostredie škôlky a presunie sa do školy, kde preňho bude všetko nové. Po prvýkrát bude musieť usporiadane sedieť v lavici a po prvýkrát tiež dostane domácu úlohu. Pre niektoré deti toho môže byť naraz až príliš, preto je dobré pripravovať ich na tento zásadný prechod trochu s predstihom.

Hola, hola, škola volá! To je veta, na ktorú sa väčšina detí s ukončením škôlkarskej dochádzky teší. Čaká ich obrovský posun v ich živote, veľká zmena, ktorá im otvorí dvere do sveta väčších detí, ktoré načerpávajú vzdelanie a už majú za svoje úkony zodpovednosť. Nie každé dieťa znáša tieto zmeny s ľahkosťou, ako rodičia teda pred sebou máte dôležitú úlohu – pripraviť svojho predškoláka na novú životnú etapu tak, aby sa mu v nej fungovalo čo najľahšie.

Komunikácia je základ

Znie to ako klišé, ale komunikácia medzi rodičmi a malým školákom je veľmi dôležitá. Dá sa čakať, že malý zvedavec bude mať mnoho otázok, ktoré sa budú týkať jeho školskej dochádzky. Venujte mu dostatok pozornosti a na všetky otázky trpezlivo odpovedajte. Vypichnite veci a zážitky, na ktoré sa môže tešiť. Dajte dôraz na vedomosti a nové informácie a skúsenosti, ktoré vďaka škole získa. Zároveň ho ale uistite, že bude mať priestor aj na zábavu, šport a krúžky, ktoré ho budú napĺňať. Nezabudnite s dieťaťom preberať aj jeho obavy a strachy. Tie môžu v spojení s veľkou životnou zmenou prísť a je dôležité ich neignorovať. Uistite dieťa, že doma vždy nájde bezpečnú zónu.

Trénujte sústredenie

Jedna z najpodstatnejších vecí, ktorú by mal prváčik ovládať je schopnosť sústrediť sa. Experti v oblasti vývoja dieťaťa uvádzajú, že v priemere by malo byť dieťa schopné sústrediť sa na úlohu 15 minút. Túto schopnosť ale môžete samozrejme trénovať a čas predlžovať. Skúste predčítať rozprávky z knižky a po prečítaní kapitoly sa pýtať na veci z príbehu, ktoré práve počulo. Kúpte stolové a pamäťové hry, s ktorými sa spoločne zabavíte, a naviac budete u dieťaťa rozvíjať pozornosť.

Je tiež dobré ísť príkladom a ako rodič sa nenechať rozptyľovať a skôr dieťaťu ukazovať, že sústredenie nie je problém ani pre vás. Mobilný telefón teda dajte na pár minút nabok. Na prechádzke sa zastavte, rozhliadnite a začnite vymenovávať veci okolo seba. Komentujte farby, vône alebo zvuky. Ak pre vás bude ťažké získať detskú pozornosť, k dieťaťu si čupnite, dotknite sa ho a udržujte pri rozhovore očný kontakt.

Nie rozptyľovaniu

Je veľa vecí, ktoré môžu urobiť sami rodičia, aby rozptyľovanie dostatočne eliminovali. Uistite sa, že je vaše dieťa najedené, nie je smädné a nachádza sa v dobrom rozpoložení. Tiež zaistite, aby malo dostatok spánku a odpočinku. Keď sa vráti zo školy, nezasypte ho hneď príkazmi a požiadavkami na plnenie domácich úloh. Nechajte dieťa vydýchnuť nech sa chvíľu zahrá a načerpá energiu, prípadne s ním skočte von. Porekadlo „najskôr práca, potom zábava“ skrátka nie je, najmä u prváčikov, veľmi efektívne.

Škola hrou

Keď sa vrhnete na učenie, buďte trochu nápadití a vymyslite postupy, ktoré vášmu dieťaťu túto povinnosť nesprotivia. Má za úlohu počítať príklady? Vezmite farebné kriedy a nechajte ho písať nimi na chodník rôznymi farbami, alebo nech popustí uzdu umeleckému ja a píše nimi na papier či plátno. Je potrebné precvičiť si písmenká?

Premena detskej izby

Doteraz bola detská izba možno len jedna veľká herňa s posteľou a skriňou. To sa ale pred nástupom do školy musí zmeniť. Je potrebné vybudovať vhodnú učiacu zónu, v ktorej sa budú plniť úlohy raz dva. Písací stôl umiestnite najlepšie tak, aby nesusedil s hracím priestorom. Zabránite tak zbytočnému rozptyľovaniu.

Ak máte dostatok miesta, postavte stôl k oknu, aby naňho dopadalo čo najväčšie množstvo denného svetla a zároveň, aby bolo vidieť na dvere. Stoličky by mali byť chrbtom k stene. Aby sa vášmu dieťaťu pri stolu dobre pracovalo, mala by mať jeho plocha minimálne 120×60 cm a výšku okolo 70-75 cm. Dieťa sa v ideálnom prípade musí dotýkať celými chodidlami zeme a pri položení rúk na dosku stola by mali paže a lakeť zvierať pravý uhol.

Samostatnosť

Pri nástupe do školy by mal byť váš prváčik samostatný. Mal by byť schopný recitovať básničku alebo zaspievať pesničku, namaľovať obrázok a problém by mu nemala robiť ani práca v skupine. Mal by si tiež s predstihom zvyknúť na časový harmonogram, skoré vstávanie a odchody do školy, v ktorej musí byť včas. Dôležitá je ale aj citová samostatnosť a emočná vyrovnanosť. V tomto smere nevyzreté dieťa môže počas výuky plakať kvôli smútku za rodičmi, zmene prostredia a neistote, ktorú pociťuje alebo mať dokonca záchvaty zlosti. Preto je opäť dôležité to s dieťaťom prebrať a vysvetliť mu rozdiel medzi škôlkou a školou a o pravidlách, ktoré sú trochu odlišné.