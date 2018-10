Kúpeľná sezóna v Bardejove a Hornošarišský vínny festival 2018 - ZN.SK

Hudba, spev, tanec a dobré víno sa postarajú o zábavu počas 4. ročníka HORNOŠARIŠSKÉHO VÍNNEHO FESTIVALU, ktorý sa bude konať v sobotu 6. októbra 2018 priamo v Kúpeľnej kolonáde v Bardejovských kúpeľoch. Kultúrny program začne o 14.00 hod. a vyvrcholí o 20.00 hod. tombolou. O hudobný program sa postará saxofonista Marián Bukovský, na píšťalku, trombit, fujaru a drumbľu zahrá Jaroslav Sloboda a vystúpi aj folklórny súbor Hažlínčanka a ľudová hudba Šurkalovci. Vstupné pre dospelú osobu bez konzumácie je 2 eura (deti 1 euro) a vstupné pre dospelú osobu vrátane degustačných kupónov a pohára je 9 eur. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.

„Hornošarišský vínny festival je spojením dobrého vína, kultúrneho programu a sprievodných akcií. Zároveň je to posledné podujatie tohtoročnej kúpeľnej sezóny, určené pre širokú verejnosť. Tradične očakávame účasť niekoľko sto návštevníkov, ktorí neodolajú a prídu si vychutnať dobré vína z produkcie viacerých slovenských vinárstiev. Súčasťou festivalu bude aj sabráž – exhibícia v sekaní sektov a tombola. Aj keď je vínny festival poslednou masovou akciou, kultúrne a osvetové podujatia budú pokračovať až do konca roka,“ hovorí T.Šatanková.

Bardejovské kúpele sú tradičným cieľom jednodenných výletov rodín a stretávania sa priateľov zo širokého okolia, predovšetkým z Prešovského a Košického kraja. Areál kúpeľov a priľahlý park poskytujú dostatok možností na prechádzky i posedenie. Kultúrne akcie spestrujú pobyty pre liečiacich sa pacientov a robia tieto vyhľadávané kúpele ešte atraktívnejšími. K najatraktívnejším tohtoročným podujatiam patrili Medzinárodné hudobné leto, Bardejovské kúpeľné dni, Alžbetínsky deň na počesť cisárovnej Sisi, Pivný festival a výstavy kvetov, obrazov, plastík, fotografií a ďalšie aktivity.

Bardejovské kúpele okrem toho celoročne 2-krát do týždňa (v stredu a vo štvrtok od 10.30 do 13.00 hod.) ponúkajú v Kolonáde MAĽOVANIE NA HODVÁB. Ďalšími celoročnými akciami sú aspoň raz do týždňa LEKÁRSKE PREDNÁŠKY a PREDNÁŠKY O HISTÓRII s pani Trenčanovou.

Jeseň je jedným z najobľúbenejších období na návštevu kúpeľov a liečbu v nich. Kúpele ponúkajú atraktívne pobyty pre seniorov, ale aj pre rodiny s deťmi, kde je v cene stravovanie, ubytovanie a vstup do wellness. Rodičia si môžu zakúpiť aj pobyt s procedúrami, kde im program nastavia tak, aby sa pri deťoch stihli vystriedať. Pobyty je možné absolvovať od 2 do 6 nocí.

Tohtoročnou novinkou sú od polovice roka redukčné pobyty a liečby chrbta, kde až 30% z úhrady za zdravotnú starostlivosť v kúpeľoch môže svojim poistencom preplatiť Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), maximálne však 8 €/ noc, čiže 80 €/ pobyt. Liečebno-preventívny program Obezita je možné absolvovať v trvaní výlučne 11 dní /10 nocí/. Rovnaké cenové podmienky a príspevky 30% od VšZP má aj liečebno-preventívny program Zdravý chrbát. Okrem toho ponúkajú Bardejovské kúpele aj ďalšie pobyty s lekárskou prehliadkou – SENIOR, SENIOR ŠPECIÁL, ŠTANDARD a EXTRA. Okrem nich ponúkajú aj relaxačné a iné pobyty bez lekárskej prehliadky OZDRAVNÝ, WELLNESS RELAX, BEAUTY POBYT ELISABETH,…

V cene každého pobytu je zahrnuté ubytovanie, stravovanie formou plnej, resp. polpenzie, lekárske vyšetrenie, procedúry denne + 3 krát denne pitná kúra. Všetci klienti majú ako bonus denne 2 hodinový vstup do WELLNESS SPA – bazénový svet, pravidelný animačný program, medicínske a historické prednášky a vstup na tanečné zábavy. Zo širokej ponuky ubytovacích zariadení v najvyššej kategórii EXCLUSIVE v nedávno rekonštruovanom hoteli ALEXANDER alebo Superior v hoteloch Astória, Ozón a Carola, až po standard a economy vo vilkách, si vyberie naozaj každý. Luxusný štvorhviezdičkový kongresový hotel Alexander je najlepšou voľbou pre konanie kongresov, školení, seminárov, workshopov, teambuildingov, obchodných stretnutí, ale aj svadieb a zábav.

Priamo v areáli kúpeľov je skanzen – najstarší na Slovensku, tenisové dvorce, krytá hala, preliezačky, minigolf, „kúpeľné singletracky“, neďaleko je historické mesto Bardejov – pamiatka UNESCO, hrad Zborov, Slnečný majer s možnosťou jazdy na koni a mnohé iné atrakcie.

Zo všetkých slovenských kúpeľov majú Bardejovské najširšie indikačné zameranie. Liečia sa tu onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia.

