Kingdom Come: Deliverance II a herný turizmus v Česku

V susedných Čechách sa objavil Dan Brown, písal o Prahe a prilákal turistov z celého sveta na jedno miesto. Oveľa skôr však českí vývojári pripravili pokračovanie úspešnej historickej RPG s názvom Kingdom Come: Deliverance II a podarilo sa im to v čase, keď nikto iný s témou neprišiel. Hra sa stala jedinečnou, ponúkla niečo, čo trhu a nadšencom hier chýbalo a zároveň vývojári zariskovali. Nepriniesli niečo, čo práve „letí“, žiadnu masovú záležitosť, alebo niečo neurčité. Stavili na české dejiny, české prostredie a svetu tam vonku jasne povedali „Stredovek nie sú len francúzske hrady a dejiny. Aj my sme tu a máme dodnes úžasné historické miesta„. V podstate takýto výkrik do sveta spôsobil, že Európa a svet naozaj začali objavovať historické krásy Českej republiky. Ak doteraz niektorých turistov nepritiahlo nič, podarilo sa to práve počítačovej hre.

Kingdom Come: Deliverance II screeshot
Kingdom Come: Deliverance II screeshot

Nie je to len „ďalšie RPG“, ale projekt, ktorý sa opiera o konkrétne, reálne miesto a jeho atmosféru. Práve preto sa okolo hry v Česku začalo diať niečo, čo je v európskom priestore stále pomerne zriedkavé: herný turizmus (gaming tourism) v praxi. Ide o situáciu, keď ľudia necestujú na hrad alebo do historického mesta primárne preto, že je v učebnici dejepisu, ale preto, že si ho „prešli“ v počítačovej hre a chcú ho vidieť na vlastné oči. Pri Kingdom Come je to o to silnejšie, že hra cieli na realistické zobrazenie stredovekých Čiech a veľkú časť lokácií si môžeš priamo porovnať s realitou.

Kde sa hra odohráva: Kutná Hora, Trosky a stredoveké Čechy, ktoré existujú aj dnes

Druhý diel posúva ťažisko príbehu do Kutnej Hory (Kutná Hora / Kuttenberg), historického mesta spojeného s ťažbou striebra, mincovníctvom a významnými stredovekými pamiatkami. Pre turistov je to zároveň miesto, ktoré už dávno funguje ako destinácia aj bez hry, no Kingdom Come mu dalo novú vlnu pozornosti, najmä u mladších návštevníkov, ktorí bežne „klasické pamiatky“ nevyhľadávajú automaticky. V komunikácii cestovného ruchu sa priamo spomína, že hra umožňuje hráčom objavovať historické jadro Kutnej Hory a ďalšie známe body regiónu.

Popri Kutnej Hore sa v súvislosti s hrou často spomínajú aj lokality v Českom raji a najmä ikonická silueta hradu Trosky, ktorá je pre mnohých fanúšikov jednou z najrozpoznateľnejších dominánt „kingdom come“ krajiny. Medzi miestami, ktoré sa v turistických materiáloch spájajú s hrou a fanúšikovskými trasami, sa objavujú aj Rataje nad Sázavou, Malešov a Suchdol. To je dôležité: nejde len o jednu „hlavnú atrakciu“, ale o sieť miest, ktoré sa dajú navštíviť ako tematická cesta.

Prečo to funguje: herný turizmus ako zážitok, nie len výlet

Herný turizmus je špecifický tým, že ľudia prichádzajú s emóciou a spomienkou. Keď si v hre niekde bojoval, riešil úlohu, prechádzal mestom alebo si zapamätal scénu, reálne miesto prestane byť anonymné. V hlave už má príbeh. Preto sú návštevy „silnejšie“ než bežná prehliadka. Človek nehľadá len fakt, ale porovnanie: „Toto som videl v hre, takto to pôsobí naživo, takto je to na mape, tu som niečo riešil, alebo stretol postavu XY...“

Z pohľadu Česka je na tom zaujímavé, že ide o medzinárodne známu hru postavenú na domácich reáliách. Vo svete existujú príklady filmového turizmu (ľudia cestujú za miestami zo seriálov a filmov), ale prípad, keď historická hra výrazne zvýši záujem o konkrétne české lokality a pritiahne návštevníkov aj zo zahraničia, pôsobí ako ukážkový model toho, čo si mnohé krajiny želajú, no zriedka sa to podarí v takejto prirodzenej forme.

Half-Life: Herná revolúcia, ktorá zmenila svet hier aj distribúciu

Špecialista na netradičné formy turizmu Tomáš Galierik o tom prípade hovorí ako o unikáte. „Herný turizmus je vo svete mimoriadne ojedinelý, avšak existuje. GTA Vice City rilákal ľudí do Miami Beach na Floride, Mafia do New Yorku. V roku 2016 vyšla hra Far Cry Primal, ktorej tvorcovia sa nechali počuť, že sa inšpirovali Karpatami na území Slovenska, čo by teoreticky mohlo priniesť popularitu Tatrám, ak by šlo o mimoriadny herný titul. To, čo sa stalo v Českej republike, že je pre hernú turistiku jasný objekt, ba dokonca viacero konkrétnych objektov, je unikátny príklad herného turizmu. A máme ho v podstate za hranicami.

Čo sa v Česku reálne rozbehlo v roku 2025: trasy, programy a „Kingdom Come Live“

V roku 2025 sa v Česku začal rozvíjať projekt a aktivity, ktoré priamo stavajú na popularite hry a preklápajú ju do cestovania. V materiáloch CzechTourism a VisitCzechia sa spomína projekt Kingdom Come: Deliverance Live (KCD Live), ktorý prepája herný svet s realitou cez tematické trasy, kostýmované prehliadky a zážitkové programy v lokalitách ako Kutná Hora, Trosky, Rataje nad Sázavou, Malešov a Suchdol. Opisuje sa napríklad kostýmovaná prehliadka Kutnej Hory, úlohy a hádanky na trase či viacdňové „stredoveké“ zážitky, ktoré cielia práve na fanúšikov hry.

Kingdom Come: Deliverance II screeshot
Kingdom Come: Deliverance II screeshot

Dôležité je, že nejde len o marketingový plagát. Rádio Prague International napríklad písalo o tom, že vznikol web a formáty, ktoré fanúšikom umožňujú reálne navštevovať miesta známe z Kingdom Come cez interaktívne a zážitkové prvky. Z pohľadu cestovného ruchu je to premyslený krok: fanúšik nechce len prísť, spraviť fotku a odísť. Chce mať „pocit hry“ – a presne na to sú tieto formáty postavené.

Festival a podujatie, ktoré ťažilo z popularity hry: Malešov 2025

V roku 2025 sa popri trasách objavil aj výrazný moment, ktorý dobre ukazuje, ako môže herná popularita podporiť fyzické podujatie. Expats.cz informoval o prvom oficiálnom fanúšikovskom festivale Kingdom Come: Deliverance, ktorý sa konal v Malešove pri Kutnej Hore a prilákal približne 2 500 návštevníkov, vrátane ľudí z Európy aj USA. Podľa popisu išlo o kombináciu hernej komunity a stredovekej tematiky, pričom organizátori riešili logistiku ako pri reálnom veľkom evente (doprava, kyvadlové spoje, parkovanie, posilnenie spojov). Takéto čísla sú pre lokálnu destináciu citeľné a dôležité, pretože ide o návštevníkov, ktorí často neprídu len na pár minút, ale nechajú čas aj peniaze v regióne.

Z pohľadu „herný turizmus“ je to presne ten moment, ktorý je pre svet nezvyčajný a ojedinelý: hra je dôvod, prečo ľudia prídu do historickej lokality, a potom sa k tomu nabalí kultúrny program, prehliadky, trasy a ďalšie zážitky. V praxi to znamená, že hra funguje ako moderný magnet pre miesta, ktoré by inak mladšia generácia možno obišla.

Prečo je to ideálny príklad, ktorý si všimnú aj iné krajiny

Kingdom Come: Deliverance II ukazuje zaujímavú vec: historická destinácia nemusí bojovať o pozornosť len cez „tradičné“ návody, ale môže sa oprieť o kultúrny fenomén, ktorý mladí prirodzene sledujú. Česko má v tomto veľmi dobrú štartovaciu pozíciu, pretože hra pracuje s reálnymi miestami a reálnou atmosférou. Navyše nejde o jeden bod na mape, ale o viac lokalít, ktoré sa dajú pospájať do tematického cestovania. A ak sa tento model bude rozvíjať ďalej, môže sa stať jedným z najviditeľnejších európskych príkladov toho, ako sa dá spojenie hry a turizmu robiť seriózne, kultúrne a s reálnym prínosom pre región.

