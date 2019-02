K osloveniam Mr. a Ms. pribudne Mx. Objavilo sa tretie pohlavie? - ZN.SK

V Amerike sa objavilo tretie pohlavie? Po novom budú v amerických leteckých spoločnostiach a ich rezervačných systémoch na výber dve nové možnosti pri kolónke pohlavia. Tieto postupy pre aerolínky sú však iba odporúčaním a nie sú záväzné, pretože súčasná voľba len z dvoch pohlaví doteraz nikomu nepriniesla problémy. Zmena do platnosti vstúpi v júni tohto roka.

Pribudnú písmená U a X

Písmena M pre muža a F pre ženu tak doplní U ako neuvedené a X ako neurčené. V pláne je tým pádom aj nové oslovenie, namiesto anglického Mr. a Ms. ako pán a pani, pribudne Mx. Zmena však potrvá niekoľko týždňov. Americké aerolínky zmenu odôvodňujú uľahčením práce s rôznorodými cestujúcimi. Hlavnou myšlienkou je, aby sa zákazníci cítili komfortne a príjemne. Pohlavia, ktoré majú na svojich dokladoch, veľakrát nezodpovedajú ich vzhľadu. Úrad pre bezpečnosť v doprave však vyhlasuje, že cestujúci by mali radšej uvádzať to, čo majú vo svojich oficiálnych dokladoch.

Prvýkrát v Oregone

Štát Oregon v Amerike sa stal v roku 2017 prvým, ktorý dal občanom vybrať si aj tretiu možnosť pohlavia. Neskôr sa pridali štáty Kalifornia, Colorado, Maine, Minnesota, Arkansas a Washington D.C. Prišlo sa však s odporúčaním, aby ľudia s tretím pohlavím uvedeným v jednom preukaze, nosili so sebou ešte druhý doklad, napríklad pas, v ktorom je pohlavia uvedené rovnako ako na letenke. To už by však po zavedení oznámených zmien nebolo nutné.

O pridaní ďalších dvoch kolóniek pohlaví uvažujú aj Európske aerolínky a všetko je zatiaľ v štádiu riešenia.