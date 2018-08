Ako k moru keď Vám v práci nestačí dovolenka? Vyrazte do Chorvátska

V práci už nemáte voľnú dovolenku a predsa by ste sa ešte radi poriadne vykúpali v mori, alebo sa prešli po pobreží? Je nás viac takých, čo by sme radi vyrazili von, ale práca to nedovolí. Nie je však žiadnou novinkou, že cestovky organizujú aj víkendové kúpačky. Hovorový názov sa za tie roky ujal. Preto ho aj používame. S odchodom v piatok podvečer s príchodom na pobrežie v sobotu ráno nie je nutné riešiť ubytovanie. Komu nevadí si pospať v autobuse a dospať niečo na pláži, ten si príde na svoje. Celý deň trávi pri mori, aby večer nasadol na rovnaký autobus a vrátil sa domov v nedeľu ráno. V pondelok tak môže byť pre všetkých prekvapením, prečo máte toľko zážitkov.

Prečo len na otočku? Nie je cestovka stratová?

Do Chorvátska, čo je pre vzdialenosť a turnusy najbežnejšia a najlákavejšia destinácia, v piatok odchádzajú dovolenkári na celý týždeň a voľné miesta sú doplnené práve záujemcami o víkendovú kúpačku. Autobus za celú sobotu vysadí prichádzajúcich, oddychuje a nakoniec večer berie tých, ktorým práve končí ich týždňová dovolenka spolu s tými, ktorí idú len na otočku. Všetci tí, ktorí prichádzajú len na sobotu, nepotrebujú ubytovanie a predsa si takíto menej nároční návštevníci prídu na svoje.

Víkendové (sobotné) zájazdy pri mori – s čím pri nich počítať?

Cena je len niekoľko desiatok eur. Zväčša ani nenaruší váš rozpočet

Víkendové kúpačky nie sú s ubytovaním a stravovaním

Veľa cestoviek má nástupné miesto v Bratislave, niektoré menšie môžu zastavovať aj v iných mestách.

Zväčša nie je v cene cestovné poistenie. Skontrolujte si svoje bankové účty, bežné poistky, alebo rôzne členské karty. Niekedy je v nich ako súčasť, či bonus cestovné poistenie. Dobrá cestovka nemá problém s dodatočnou ponukou výhodného cestovného poistenia za pár eur. Nezabudnite, že dňom zájazdu sa počíta aj piatok a nedeľa.

So sebou si berte naozaj len to, čo budete počas soboty potrebovať. Zväčša si veci na prespatie v autobuse môžete pokojne ponechať v autobuse.

V sobotu ráno vás vysadia na buď nimi stanovenom mieste s možnosťami a vysvetlením, kde sú aké možnosti, alebo dajú na výber viacero miest. Je možné, že sprievodcovi alebo vodičovi dáte na seba kontakt, aby ste sa večer veľmi nehľadali.

Váš program počas soboty je voľný. Pokojne vyrazte po viacerých pobrežiach, ale nezabudnite byť v správny čas na správnom mieste odchodu.

V prípade nitrianskej cestovnej kancelárie Sun travel sú možnosti ešte o niečo iné, než sme si zvykli pri iných zájazdoch rovnakého typu. Sun Travel má už dlhé roky skúsenosti s Chorvátskom. Pre dobré vzťahy so zahraničnými partnermi v súčasnosti ponúkajú aj sobotné kúpanie v Chorvátsku s tým, že vás autobus neopúšťa na verejnom mieste, ale v pri zaujímavom a zrekonštruovanom hoteli Delfín. Účastníci zájazdu pritom môžu využívať aj bazén tohto hotela, toalety a za poplatok využívať aj ďalšie stravovacie služby. Ich víkendová kúpačka sa týka polostrova Istria a letoviska Poreč.

Keď už sme pri Poreči a Sun Travel. Je vás na sobotu viac? Máme otestované, že v prípade záujmu viacerých je možné vysadnúť priamo pri najväčšom akvaparku v Chorvátsku. Len si to zostáva dohodnúť s CK. Akvapark s názvom Aquacolors v Poreči otvorili v roku 2017 a stránky majú aj v českom jazyku.

Odkazy:

Akvapark Aquacolors https://www.aquacolors.eu/

Stránky spomínanej SUN travel a kontakt: https://www.suntravel.sk/Informacie/Kontakt/

Ponuka víkendových kúpačiek za 40 EUR https://www.facebook.com/suntravelnitra/photos/pcb.2121299594546856/2121238834552932/?type=3&theater