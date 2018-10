Elektronické gastrolístky nie sú tak skvelé, ako sa hovorí. Zostanete hladní

Modernizácia a elektronizácia v rôznych sférach napreduje. Banky sa nás pokúšajú presvedčiť, že elektronické bankovníctvo je lepšie a preto zatvárajú nákladné pobočky, len aby presunuli fungovanie do online sveta. Aj gastrolístky, systém v ktorom nám zamestnávateľ prispieva na stravovanie, sa už pomaly presúvajú do elektronickej sféry. Čo je najhoršie, o výhodách a lepšom zajtrajšku sa úspešne darí poskytovateľom hovoriť pred zamestnávateľmi a tí, zaslepení výhodami a jednoduchosťou, ďalej referujú výhody aj zamestnancom. Ale je naozaj pravda, že elektronické stravné lístky „gastráče“ sú výhodnejšie?

Elektronické čipové karty na spôsob platobných kariet

Zavedenie čipových gastrolístkov v podobe platobných kariet sa zdá byť jednoduché riešenie. Uľahčí prácu a manipuláciu s kedysi papierovými lístkovými gastrolístkami, odbremení logistiku samotných lístkov, keďže sa len systémovo navedie na konkrétnu kartu kredit a nikto nemusí fyzicky prísť po nové gastrolístky na centrálu, či len na konkrétne oddelenie. Áno, sú tu výhody, ktoré sú viditeľné najmä na strane zamestnávateľa a obhospodárenia rozdelenia lístkov medzi zamestnancov. Lenže potom je tu stránka tých, ktorí sú celkom na konci. Samotní zamestnanci, ktorí dostanú namiesto gastrolístkov len kartu s PIN kódom, aby s ňou uhrádzali svoje nákupy.

Virtuálne gastrolístky… prečo zostanete hladní?

Systém čipových platobných gastrokariet je možno dobrý nápad, ale len do chvíle, než ich chcete reálne použiť. Zabudnite na momenty, keď ste gastrolístky rozdelili manželke a sebe. Aby ste zostali stále vzornou obetavou hlavou rodiny, manželka má vašu kartu a vy zostanete hladní. Možno ale nemáte manželku, možno ste len občas strelili nejaký ten lístok niekomu len tak, keď chýbala bankovka a on nemal námietky. S oveľa väčšou pravdepodobnosťou ste si chodili kupovať obed do malého podniku, kde nebol platobný terminál na karty a brali len hotovosť, alebo gastráče. Zabudnite.

Zamestnávateľ sa svojimi zmenami postaral, možno celkom neúmyselne, že v tomto podniku budete musieť vyťahovať hotovosť, alebo sa vyberiete inam. Ideálne hľadať takú prevádzku, ktorá berie aj tento typ kariet. Realitou totiž zostáva fakt, že aj tie prevádzky, kde berú platobné karty, nie vždy podporujú tento typ kariet, prípadne vás pri pokladni rovno upozornia, že nie je možné takúto kartu použiť. O tom, kde možno kartu použiť, sa dozviete z podnikového obežníka, keďže aj samotný poskytovateľ stravovacej karty informuje zamestnávateľov s veľkou radosťou, že pribudla ďalšia sieť reštaurácií, alebo predajne, kde sa dá karta použiť. Akoby šlo o zásadnú vec, pričom oznámením o nových miestach len dokazujú, ako veľmi sa musia snažiť, aby sa vôbec dali karty používať.

Z pohľadu používateľa existuje viac nedostatkov

Z pohľadu reálneho používateľa, ktorý kartu používa z donútenia, existuje niekoľko nedostatkov a prevyšujú tým klady tejto inovácie. Pokiaľ aj vám hrozí zavedenie novinky, pripravte sa na najzásadnejšie problémy. A to:

Absolútna neprehľadnosť o tom, koľko na karte zostáva a neschopnosť v niektorých prevádzkach doplatiť z karty zvyšok hotovosťou. Nutnosť prihlásiť sa do nejakého rozhrania nie je user friendly pre tých, čo sa nekamarátia s internetom.

Neakceptovanie kariet v mnohých obchodoch

Tam kde nie je terminál vlastne ani nezaplatíte za jedlo vôbec

Odmietanie kariet v obchodoch a zbytočná diskusia s pokladníkom, ktorý nie vždy je dobre informovaný o tom, čo to je a ako sa to dá použiť.

Jedna karta, ktorú nemôžete rozdeliť

Pre kontrolu správnosti sumy sa musíte pravidelne prihlasovať a prepočítavať celú sumu na dni.

Pokiaľ ale zmienené nedostatky pre vás nie sú negatívnym prvkom, potom sa môžete tešiť hlavne na praktickosť a o jednu pevnú plastovú kartičku navyše. Pre moderného človeka, ktorý žije s elektronikou a je pripojený k internetu táto inovácia nemusí predstavovať zásadný problém. Ideálna je možnosť výberu, ale to znamená pre zamestnávateľa ešte viac komplikácií, ako ponechať len jeden variant.