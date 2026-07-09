Descendants: Wicked Wonderland: nový zloduch aj návrat do Krajiny zázrakov

Svet potomkov známych rozprávkových hrdinov a zloduchov sa opäť rozrastie. Nový hudobný film Descendants: Wicked Wonderland bude mať premiéru 16. júla 2026 na americkom Disney Channel a o deň neskôr, 17. júla, pribudne na Disney+. Ide o ďalšiu kapitolu série Descendants, ktorá od roku 2015 spája mladé postavy s rodinami hrdinov a zloduchov z príbehov spoločnosti Disney.
Zmena minulosti vytvorila novú hrozbu
Príbeh nadväzuje na film Descendants: The Rise of Red z roku 2024. Red, dcéra Srdcovej kráľovnej, a Chloe, dcéra Popolušky a Kráľa Krasoňa, v ňom cestovali do minulosti a pokúsili sa zabrániť udalostiam, ktoré zmenili Srdcovú kráľovnú na krutú panovníčku.
Na začiatku nového filmu sa zdá, že ich plán uspel. Srdcová kráľovná je milšia a Popoluška zostala v bezpečí. Zásah do minulosti však priniesol nečakaný dôsledok: objavil sa nový zloduch Maddox Hatter. Keď unesie Srdcovú kráľovnú, Red a Chloe musia spojiť sily s Redinou novou sestrou Pink, Maddoxovým synom Maxom, Hazel Hook a Luisom Madrigalom, synom Luisy z filmu Encanto. Ich cieľom je zachrániť kráľovnú aj celú Krajinu zázrakov.
Film tak prepája svet Descendants s postavami a motívmi z Alenky v krajine zázrakov, Popolušky, Petra Pana, Robina Hooda a Encanta. Podobne ako predchádzajúce časti má byť určený najmä deťom, tínedžerom a rodinám, ktoré majú rady fantasy dobrodružstvá, hudbu, tanec a moderné verzie klasických rozprávok.
Známe tváre aj nové postavy
V hlavných úlohách sa predstavia:
- Kylie Cantrall ako Red,
- Malia Baker ako Chloe,
- Rita Ora ako Srdcová kráľovná,
- Brandy ako Popoluška,
- Leonardo Nam ako Maddox Hatter,
- Liamani Segura ako Pink,
- Brendon Tremblay ako Max Hatter,
- Alexandro Byrd ako Luis Madrigal,
- Kiara Romero ako Hazel Hook,
- Awkwafina ako Chessy the Cat.
Film režírovala Kimmy Gatewood. Scenár pripravili Tamara Chestna, Dan Frey a Ru Sommer. O choreografiu hudobných a tanečných scén sa postaral Emilio Dosal. Disney zároveň sľubuje viac nových pôvodných piesní než v ktorejkoľvek predchádzajúcej časti série.