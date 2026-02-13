Čo znamená a ako napísať ™(trademark), ©(copyright) a ®(registered)?

Symboly ™, © a ® sa bežne objavujú pri názvoch firiem, logách, produktoch, knihách, filmoch či webových stránkach. Mnohí ich vídajú denne, no nie každý presne vie, čo znamenajú a aký je medzi nimi rozdiel. Ide o označenia súvisiace s ochranou duševného vlastníctva – teda s ochranou značky alebo autorského diela. Používajú sa najmä v obchodnom styku, marketingu a vydavateľstve.
Čo znamenajú ™, © a ® a kde sa používajú
Symbol ™ (trademark) označuje ochrannú známku, teda názov, logo alebo slogan, ktorý si firma nárokuje ako svoju značku. Tento symbol môže používať prakticky ktokoľvek, kto chce upozorniť, že určitý názov alebo grafika predstavujú jeho obchodnú identitu. Použitie ™ neznamená automaticky, že značka je registrovaná – ide skôr o deklaráciu nároku.
Symbol ® (registered) znamená, že ochranná známka je oficiálne zaregistrovaná na príslušnom úrade pre duševné vlastníctvo. V rámci Európskej únie ide napríklad o Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), na Slovensku o Úrad priemyselného vlastníctva SR. Označenie ® je možné používať iba pri značkách, ktoré sú skutočne registrované. Neoprávnené používanie môže byť právne postihnuteľné.
Symbol © (copyright) označuje autorské právo. Vzťahuje sa na literárne, umelecké, hudobné, filmové či softvérové diela. Na rozdiel od registrovanej ochrannej známky nevzniká autorské právo registráciou, ale automaticky okamihom vytvorenia diela. Symbol © sa často uvádza spolu s menom autora a rokom vzniku, napríklad: © 2026 Meno Autora.
S týmito symbolmi sa stretávame na obaloch výrobkov, v knihách, na webových stránkach v pätičke, v reklamách či v mobilných aplikáciách. Ich cieľom je informovať verejnosť o právnej ochrane značky alebo obsahu.
Ako napísať ™, © a ® na klávesnici (Windows a Mac)
Na počítači existuje viacero spôsobov, ako tieto symboly napísať.
V systéme Windows možno použiť kombináciu kláves Alt a číselný kód na numerickej klávesnici. Podržaním klávesu Alt a zadaním príslušného kódu vznikne znak:
Alt + 0153 vytvorí ™
Alt + 0169 vytvorí ©
Alt + 0174 vytvorí ®
Vo väčšine textových editorov je možné symboly vložiť aj cez ponuku „Vložiť symbol“.
Na počítačoch Mac sú kombinácie jednoduchšie:
Option + 2 vytvorí ™
Option + G vytvorí ©
Option + R vytvorí ®
Alternatívne možno použiť aj prehliadač znakov (Character Viewer), kde stačí vyhľadať názov symbolu. Majú ho aj editory ako WORD v časti VLOŽIŤ a hľadajte symbol OMEGA s nápisom „Symboly“. Na mobilných zariadeniach sa tieto znaky nachádzajú medzi rozšírenými symbolmi klávesnice, prípadne sa zobrazia po dlhšom podržaní niektorých znakov. Pozor, v tomto článku sme zámerne pripravili systém, ktorý umožní skopírovať si znamienko priamo do mobilu a neskôr použiť. Nájdete ich práve v tej časti vyššie pod podnadpisom „Čo znamenajú ™, © a ® a kde sa používajú“
Zaujímavosti a časté otázky
Autorské právo vzniká automaticky, no ochranná známka získava plnú právnu ochranu až registráciou. Preto je rozdiel medzi ™ a ® zásadný.
Nie každé použitie symbolu ™ znamená, že značka je právne chránená v plnom rozsahu. Ide skôr o upozornenie, že majiteľ si nárokuje práva k označeniu.
V mnohých krajinách nie je povinné používať symbol ©, aby autorské právo platilo, no jeho uvedenie môže mať informačný a preventívny význam.
Tieto symboly sú bežnou súčasťou globálneho obchodu a digitálneho sveta, kde je ochrana značky a obsahu kľúčová. Nikto ďalší si skrátka nemôže dovoliť doma vyrobiť čierny nápoj a predávať ho pod označením Coca Cola, Pepsi a ani Kofola. Napríklad.