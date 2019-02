Ohľaduplný pekár Charles Joughin prežil Titanic vo vode vďaka alkoholu

Meno Charles J. Joughin sme sa z filmu Titanic nedozvedeli, napriek tomu si zaslúži uznanie, hoci jeho prežitie bolo o veľkej náhode a zaujme aj hrdinstvom. Slávny sa stal najmä preto, že vďaka jeho prezieravosti a nedôvere v pokoj na palube po náraze na ľadovec, rozniesol do záchranných člnov chlieb skôr, ako vypukla panika. Zároveň sa stal jedným z tých, ktorý prežili, napriek tomu, že sa mu neušlo miesto v záchranných člnoch. Vďačiť za to mohol netradične, alkoholu.

Charles Joughin, ktorý nezamrzol ako Jack Dawson

Narodil sa v Birkenhead, na severozápade Anglicka ako Charles John Joughin 3. augusta 1878. Mladý Charles žil na mori od svojich 11 rokov. Aj dvaja jeho bratia boli námorníci, hoci v kráľovskom námorníctve. Charles postupne v priebehu rokov vystriedal niekoľko pozícií, no na lodi Olympic (brat Titanicu, podľa konšpiračných teórií len prerobený na “Nepootopiteľný” Titanic kvôli poistke) už pôsobil ako hlavný pekár. Jeho mesačný plat bol pre dnešnú dobu neuveriteľných 12 libier.

V čase, keď Titanic narazil na ľadovej, nebol v službe. Bol vo svojej izbe niekde v strede lode a keď vyrazil pozrieť von, čo sa deje, nenašiel odpoveď. Nikto mu nepovedal nič o stave lode, keďže to zatiaľ nikto nevedel. Napriek tomu nelenil a pochopil, že situácia nemusí byť vôbec dobrá. Vyrazil do kuchyne a nechal nabaliť chlieb, ten potom rozniesol po záchranných člnoch. Šlo o štyri pecne chlebov do každého člna. Dokázal to aj preto, že to spravil skôr, ako vypukla tá najväčšia panika. Dokázal tým, že pre neho bolo prioritné zaistiť chlieb ľuďom, keďže ťažko mohol tušiť, ako dlho by ľudia zostávali v člnoch v prípade problémov, než by sa k nim dostali iné lode.

Kapacitný problém v záchranných člnoch na dva krát

Miesto v záchranných člnoch sa mu nakoniec neušlo, keďže ako vieme, prioritou boli ľudia zámožní. Niektoré člny vyrazili rýchlejšie nenaplnené do maximálnej kapacity. Treba dodať, že Charles mal na svojej izbe fľašku a šiel sa z nej napiť aj počas toho, ako už prebiehala evakuácia. Následne is ju vzal so sebou. Bolo jasné, že sa mu neujde žiadne miesto, takže toho, čo mohol robiť bolo menej. Najmä v poslednej fáze potápania lode. Opitý sa ocitol vo vode, v úplnej tme, medzi troskami lode. Údajne bol vo vode okolo dvoch hodín, než sa mu podarilo zachrániť. Pritom aj táto záchrana mala smutný priebeh, kde sa ukázal slávny „kapacitný problém“ po druhý krát.

Doplával totiž na ku člnu označenému písmenom B, na ktorom nebolo miesto. Mal svojou kapacitu a mužská posádka nechcela riskovať a tak ho nevpustila dnu. Zostával plávať v ľadovej vode, pričom sa našiel predsa len jeden z mužov, ktorý mu dal ruku a držal ho. Bol to istý Isaac Maynard, kuchár, ktorý ho spoznal a držal ho tak, že mu v vode zostali len nohy. Do člna ale celý nemohol.

Keď sa po nejakom čase čln priblížil k inému záchrannému člnu, kričali z neho, že majú miesto a Charles tak preplával k nim. Tak sa mu podarilo zachrániť. Zo záchranného člna ich potom vyzdvihla loď Carpathia, ktorá priplávala Titanicu na pomoc. Pri vyšetrovaní bol nápomocný vyšetrovateľom aj dokumentaristom. Na lodi strávil ešte mnoho rokov potom. Zomrel 9. decembra 1956. Prežiť v ľadvej vode sa mu podarilo práve pre vyšší obsah alkoholu a pokiaľ je známe, je to jediný prípad človeka, ktorého vytiahli z vody po potopení Titanicu, ktorý prežil.

Jack Dawson, najslávnejší zamrznutý vo vode z Titanicu

*Jack Dawson, ktorého vo filme Jamesa Camerona Titanic stvárnil Leonardo di Caprio, bol abstitent, ktorý sa nedostal v správnom čase k poriadnej fľaške. Nie nie, teraz vážne. Podľa záznamov sa len teplota vzduchu pohybovala okolo nuly, čo znamenalo zamŕzanie čohokoľvek mokrého, vytiahnutého z vody. Byť vo vode znamenalo istú smrť, alebo vážne problémy pre tých, čo sa dostali na člny, či plávajúce trosky. V Charlesovom prípade šlo o nastavenie tela a pôsobenie alkoholu, čomu vďačil za život. Treba dodať, že nebol alkoholik.

Informácie o Titanicu nájdete aj na stránke www.titanic.1q.sk