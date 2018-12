Aký je cestovný ruch dnes a zimné radovánky v lukratívnych zariadeniach

Žijeme báječnú dobu pre poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu. Teda aspoň z hľadiska dopytu. Kto teraz nezarobí, tak už nikdy, kto teraz vo vrcholoch sezóny nemá plno, tak už nikdy mať nebude. Slováci a Česi (áno, dokonca aj šetřílkovia spoza Moravy) míňajú ako besní, na krízu spred desiatich rokov sa zabudlo, ďalšia príde až o dva roky, žijeme len raz, tak prečo by sme si nedopriali? Už len si dobre vybrať, veď ponuka nebola nikdy taká bohatá…

Dnešná realita v cestovnom ruchu

Najväčšou starosťou niektorých rekreantov je, čo budú robiť v lokalitách kde ,,zdochol pes“. Čiže tam kde nie je široký výber atrakcií priamo na mieste, prípadne v dosahu prechádzky pešo. Alebo s privretím jedného oka aj ,,prechádzky autom“ tak do cca 15-20 minút jazdy. Už dávno nežijeme časy socializmu, kde už ubytovanie v súkromí v Štrbe, Važci, či Pribyline sa považovalo za pobyt v Tatrách a aj 2 týždne tam bolo čo robiť. Od zbierania hríbov, cez miestne túry až po výlet zubačkou, električkou, vlastným autom do niektorého z vyššie položených stredísk a odtiaľ na túry na vysokohorské chaty, plesá a štíty. Pojmy Terinka, Zbojníčka, Brnčálka, Popradské pleso voňali priam diaľkami hanzelkovo-zikmundovského typu. A kto ich absolvoval s dvomi deťmi do 10 rokov, vie o čom je reč. Maminka, ocko, chcem piť, cikať, mne je zima, horúco, som hladný, nikam nejdem a podobne lietali vzduchom od rána. V batohu povinná výbava chlieb s niečím, keksíky, čaj, ploskačka rumu a pršiplášte. Na chate potom čaj a guláš, či dokonca luxus parených buchiet.

Dnes je hlavnou výbavou každého a nielen horského výletu mobil, kreditka alebo hotovosť a prezieravejší majú ešte nejakú PET fľašu s minerálkou proti dehydratácii. To je asi tak všetko. Potom na mieste sklamanie, že nemajú pizzu, hamburger a iba taký slabý výber. Prípadne že sa nedá zaparkovať rovno pred každou chatou a lanovkou a treba prejsť pár metrov peši.

Lenže hoteliéri na nás vyzreli. Všade už majú vlastné wellness, alebo tak nazývajú aspoň saunu s vírivkou, lebo kto ho nemá, je outsider. Samozrejmosťou je dobrá kuchyňa, najlepšie kombinácia národnej nezdravej stravy typu halušky, pirohy, knedlo-vepřo–zelo, v kombinácii s pizzami, hranolkami, hamburgermi a biftekmi. Najlepšie veľa, často, švédske stoly, polpenzia, alebo all inclusive.

V zime musí byť v dosahu jazdy autom tak do pol hodiny nejaký lyžiarsky svah, najlepšie rovno celé stredisko s kilometrami upravovaných a udržiavaných zjazdoviek. A rovnako tak do pol hodiny vzdialený aj aquapark. Kto má deti a chce prežiť boj o holý život počas dovolenky s nimi, ani sa tomu nečuduje. Trapošiny ako televízor na izbe sa už neriešia – každý má svoju telku v mobile a kto by pozeral so starými tie ich programy? Ak teda nedostane prednosť nejaká hra – opäť v mobile, alebo v laptope.

Prežijú len tí, čo sa prispôsobia, to je zákon darwinizmu. Platí to tak pre rodičov ako hoteliérov. Plné zariadenia, alebo aspoň slušne zaplnené kapacity, budú mať aj počas tejto zimy tie zariadenia cestovného ruchu, ktoré poskytujú sami, alebo vo svojom okolí také služby, ktoré sú v dnešnej dobe samozrejmosťou a navyše majú niečo špecifické, čo iné nemajú. Takže si to zopakujme – wellness, lyžovačka v dostupnom okolí, stravovanie švédskymi stolmi so slušným výberom a nejaké miestne atrakcie navyše.

Medzi také miesta môžete okrem chronicky známych Vysokých a Nízkych Tatier s najširším výberom v hotelovej sieti Sorea, či rodinného hotela Solisko na Štrbskom Plese, rátať aj severovýchod Slovenska s Bardejovskými kúpeľmi a mestom UNESCO Bardejovom, zrekonštruovaný Zámok Vígľaš, či rázovitú obec Čičmany s tamojším barokovo-klasicistickým Kaštieľom Čičmany. Osobitnou perlou je moravské kúpeľné mestečko Luhačovice so svetoznámou minerálkou Vincentkou, pripomínajúce si 150.výročie narodenia najvýznamnejšieho slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorého zachované stavby doteraz kúpele krášlia a priťahujú pozornosť návštevníkov. Väčšina z týchto zariadení prichystala okrem zimných pobytov aj Silvestrovské a niektorí aj Vianočné pobyty.

Bardejovské kúpele sú klenotom severovýchodného Slovenska

Klienti si priamo v Bardejovských kúpeľoch, a.s. užívajú wellness a rekondičné pobyty, kúpanie, relax, procedúry, galavečery, živú hudbu, kulinárske špeciality, gurmánske lahôdky, ochutnávky a konzumácie vín a množstvo ďalších akcií pripravených na mieru. Okrem toho majú k dispozícii výlety do mesta UNESCO – Bardejova a jeho okolia, alebo do blízkeho Poľska a lyžovačku v okolitých strediskách. To všetko v jedinečnom prírodnom prostredí, v oáze kľudu a čistého vzduchu plného kyslíka.

O zábavu na koniec roka je v Bardejovských kúpeľoch postarané. Jedinou dilemou je, či si vybrať medzi tradičným slávnostným galavečerom v hoteli Ozón, alebo Silvestrom s ThomasomPuskailerom v hoteli Alexander. Oba Silvestrovské pobyty v Bardejovských kúpeľoch sú opäť plné atraktívnych benefitov a sprievodných akcií. V ponuke sú pobyty od 27. 12. 2018 do 5. 1. 2019 na 3 až 6 nocí. Zahŕňajú slávnostný silvestrovský večer so začiatkom o 19.00 hod. s moderátorom, živou hudbou, tombolou a zaujímavým kultúrnym programom. K dispozícii je hosťom počas večere vždy na 2 osoby fľaša vína a sektu, teplý a studený bufet a minerálka. Bonusom je veľký ohňostroj a darček pre každého.

V areáli kúpeľov je pre aktívnych i začínajúcich športovcov k dispozícii 6 tenisových kurtov, minigolf, požičovňa bicyklov, 35 km značených turistických chodníkov. Naopak tí, ktorí preferujú pokojnejšiu formu oddychu, určite ocenia prepojenosť jednotlivých hotelov Ozón, Astória, Alžbeta a Alexander. Znamená to, že viac ako 60 % kapacity hotelov je prepojených spojovacou chodbou a hosť tak medzi nimi prejde doslova v župane a papučkách. Aj kongresový hotel Alexander má svoje vlastné wellness, aj keď o niečo menšie ako Ozón, ktoré však môžu hostia Alexandra tiež zdarma využívať.

Región severovýchodného Slovenska má čo ponúknuť celoročne a atraktívny je v lete i v zime. Od histórie, kultúry, podujatí, športových aktivít, cyklotrás až po relax a kúpeľnú liečbu v Bardejovských kúpeľoch. Skutočným klenotom turistického ruchu je historické mesto Bardejov zapísané v UNESCO. V okolí Bardejova je 5 navzájom prepojených cyklotrás, s dĺžkou takmer 10 km. Tvoria ich štyri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon, Čerešenka a Herlules, ale aj Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. K dispozícii je aj 35 km značených turistických chodníkov.

Mesto Bardejov sa právom hrdí opakovanými prvenstvami v súťaži o Najkrajšie mesto Slovenska. Návštevníci tu môžu obdivovať Radničné námestie s nádhernými gotickými meštianskymi domami, Bazilikou minor Sv. Egídia, s bývalou Mestskou radnicou – prvou stavbou renesancie na území Slovenska, v ktorej je umiestnená expozícia Šarišského múzea. Medzi klenoty patrí Bardejovské suburbium – Stará synagóga v Bardejove. Stará synagóga bola vyhlásená na národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970, mikve a bethamidraš v roku 2000. V tom istom roku bolo historické jadro mesta Bardejov spolu so židovským suburbiom zapísané na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

V okolí Bardejova je zachovaných 7 gréckokatolíckych a 1 rímskokatolícky drevený kostol: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. Obľúbený je aj Lesnícky náučný chodník ČIERNA MLÁKA v Bardejovských Kúpeľoch a tamojší Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry. Príjemným cieľom výletov je aj agroturistické zariadenie v Stebníckej Hute Slnečný Majer a Zborov. Z Bardejovských Kúpeľov cez Zborovský hrad je vybudovaný okružný náučný chodník. Bardejov a okolie sú ideálnou destináciou na rodinnú dovolenku a výlety.

Severovýchod Slovenska poskytuje značné možnosti pre priaznivcov vojnovej histórie z 1. a 2.svetovej vojny, predovšetkým z oslobodzovania Slovenska. Hlavná sezóna trvá od 1. mája do 15. októbra, potom Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie Svidník, niektoré atrakcie obmedzí. Uzatvorená je vyhliadková veža na Dukle. Našťastie pre turistov je celoročne otvorené Vojenské múzeum s expozíciou priamo vo Svidníku. Sídli v budove, ktorá tvarom pripomína protitankovú mínu. V parku neďaleko múzea sa nachádza externá expozícia ťažkej vojenskej techniky, pri ktorej sa s obľubou fotografujú hlavne deti a mládež. Dominantou centra Svidníka je socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, jediná v strednej Európe.

Vo Svidníku sa nachádza aj Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry. Jeho súčasťou je skanzen ľudovej architektúry so vzácnym dreveným chrámom a Galéria Dezidera Millyho, ktorej dominantou je súbor ikon, patriacich medzi najstaršie zbierkové predmety múzea. V kategórii národných kultúrnych pamiatok je v okolí Svidníka jedenásť drevených chrámov východného obradu. Vo Svidníku je vodný svet Aquaruthenia Svidník s krytými bazénmi a wellness s celoročnou prevádzkou. V zime sú tu možnosti lyžovania a sánkovania.

Zo zjazdoviek rovno do wellness centier

Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Spiš, Bratislava-to všetko sú destinácie, ktoré sú synonymom kvalitnej zimnej dovolenky. Zima v každej z nich má svoje osobité čaro. Hory pozývajú na perfektnú lyžovačku, turistiku, prechádzky zimnou prírodou a vyvrcholením dňa môže byť oddych vo wellness centrách hotelov spoločnosti SOREA. Na nasledujúcu sezónu pripravila bohatú ponuku produktov pre rodiny s deťmi, páry, jednotlivcov ale aj seniorov.

Z najdlhšej zjazdovky rovno do bubliniek, wellness a pohoda s panoramatickým výhľadom, detský vlek a animácie pod Lomnickým štítom, bláznenie nielen na zjazdovke ale aj v tobogane. To všetko a ešte viac ponúkajú v zimnej sezóne hotely SOREA vo Vysokých Tatrách. Pre milovníkov prírody sú k dispozícii značkované zimné turistické chodníky, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku alebo snehový betlehem pri Rainerovej útulni. Najväčším lákadlom zimnej sezóny sú však lyžiarske strediská. Jedným z nich je stredisko na Štrbskom plese, najvyššie položenom lyžiarskom stredisku na Slovensku, ktoré ponúka 9 km zjazdových tratí, takmer 27 km bežeckých tratí, snowtubing, snowrafting, Tatranský karling, skiservis či požičovňu lyží a snowboardov.

Svojou ponukou služieb nezaostáva ani Tatranská Lomnica so 6 skialpinistickými areálmi, najvyššie položenou a najstrmšou zjazdovkou na Slovensku, najmodernejšími sedačkovými a kabínkovými lanovkami, detským areálom, Audi Ski Arénou a bezplatným parkovaním. Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica patrí medzi 14 najlepších svetových lyžiarskych stredísk do 20 km.

Viac informácií je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk, www.LazneLuhacovice.cz, www.HotelAlexandria.cz; www.grandviglas.com; www.sorea.sk, , www.hotelsolisko.sk,www.kastielcicmany.sk