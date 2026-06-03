Animák Skokani a netradičné dobrodružstvo zo zvieracej ríše. Od 3. júna na Disney+

3. júna prichádza na Disney+ očakávaná premiéra. Animák Skokani. Parádne spríjemnenie záveru školského roka a obdobia uzatvárania známok. Skokani nadchli ľudí v kinách, nadchli aj používateľov Disney+ svojou niekoľko minútovou ukážkou a navnadili viac, ako iný animák posledných mesiacov. Máme sa na čo tešiť.
O čom sú animovaní Skokani?
Čo by sa stalo, keby ľudia dokázali hovoriť so zvieratami? A čo keby sa dokonca mohli stať jedným z nich? Práve na tomto nápade stojí nová animovaná rozprávka Skokani (Hoppers) od štúdia Pixar, ktorá od 3. júna rozšírila ponuku streamovacej služby Disney+. Hlavnou hrdinkou je mladá milovníčka zvierat Mabel. Keď vedci vyvinú technológiu umožňujúcu preniesť ľudské vedomie do realistických robotických zvierat, Mabel neváha a využije príležitosť. Jej myseľ sa ocitne v tele bobra, vďaka čomu môže po prvýkrát priamo komunikovať so zvieratami a spoznávať ich svet z úplne novej perspektívy.
To, čo spočiatku vyzerá ako zábavný experiment a zážitok prežitia na vlastnej koži sa rýchlo zmení na veľké dobrodružstvo. Mabel zisťuje, že zvieratá čelia vážnej hrozbe a ich domov môže čoskoro zaniknúť. Aby ho zachránila, musí si získať dôveru obyvateľov zvieracej ríše a spojiť ich proti nebezpečenstvu, ktoré prichádza zo sveta ľudí.
Myšlienky a ciele filmu priame, aj tie vedľajšie
Pixar pritom nezostáva len pri akcii a humore. Film sa venuje aj témam ochrany prírody, priateľstva, spolupráce a hľadania porozumenia medzi rôznymi svetmi. Popri komických situáciách ponúka množstvo nápaditých postáv zo zvieracej ríše, medzi ktorými nechýba ani charizmatický bobrí kráľ George.
Skokani patria medzi najvýraznejšie pôvodné animované novinky Pixaru posledných rokov. Film zaujal kombináciou sci-fi nápadu, dobrodružstva a zvieracieho sveta, pričom mnohí kritici ho označili za návrat štúdia k originálnym príbehom.
Ak teda hľadáte rodinnú rozprávku, ktorá ponúka viac než len jednoduchý príbeh, Skokani môžu byť príjemným prekvapením. Namiesto rozprávkových princezien či superhrdinov tentoraz pozývajú divákov do sveta bobrov, medveďov, jašteríc a ďalších zvierat, ktoré majú vlastné pravidlá, starosti aj veľké dobrodružstvá. A humor. Humor! Ten je vydarený, takže sa baví celá rodina. Ďakujeme, Pixar!