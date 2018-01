Ako otvoriť alebo rozbiť kokosový orech a nezraniť sa - ZN.SK

Rozbíjanie kokosového orecha je poriadny problém. Kokosový orech sa dostal na slovenský trh vo väčšej miere pár rokov po páde totality v predvianočných ponukách exotického ovocia, no nie každý si dokázal poradiť s jeho rozbitím. Rôzne pokusy a príhody, prezerané či rozseknuté prsty sú nám známe aj dnes.

Jedno bežné aplikované riešenie, rozmlátenie orecha o kameň či stenu sa občas ukáže ako veľmi zlé riešenie. Z kokosovej vody totiž nemáte nič, zväčša o tekutinu celkom prídete a na stene zostane preliačenina. Zoberte deťom orech z rúk a skúste to múdrejšie ako s ďalšou používanou fintou – vŕtačkou a pílkou na drevo.

Ako otvoriť suchý orech z dovozu

Orech zbavený dužinatej šupky len v tvrdom tmavom obale je najčastejším druhom orecha s ktorým sa stretnete. Na jeho spodku sú viditeľné tri tmavé jamky, ktoré sú zároveň najmäkšie časti celého orecha. Sú tri, no potrebujete dve. Skúste urobiť pomocou nich dva otvory ihlicou, alebo opatrne pomocou skrutky na víno a až následne ihlicou. Dve preto, že orech viete nakloniť a pomocou jednej vyčerpať kokosovú vodu a tá druhá slúži na vsávanie vzduchu, ktorý vôbec dovolí vytiecť vode z orecha prvou dierkou. Kokosovú vodu vylejte do pohára, pokojne cez sitko. Neprídete tak o tekutinu bohatú na elektrolyty, aj keď možno chuť až tak neohúri.

Orech zbavený vody z vnútra si položte do uteráka a do jednej ruky. Odhaľte na orechu menšiu časť, dostatočne veľkú na to, aby ste ju zasiahli kovovým kladivom a nezasiahli ruku. Skúšajte to opakovane. Orech nakoniec praskne, uštedrite mu ešte niekoľko rán a dostanete sa k bielej kokosovej hmote. Kokosová biela hmota môže byť k škrupine spojená čiernou kožou, ktorú odstránite menším nožom, hoci nejde to celkom ľahko.

Ako otvoriť orech na pustom ostrove?

Dobre, to sme prehnali. Ako otvoriť orech v tropických krajinách, alebo orech, ktorý si kúpite na trhovisku niekde v Zanzibare, či iných končinách sveta? Orech bude pravdepodobne v hrubej dužinatej zelenej šupke, ktorá tvorí podstatnú váhu celého orecha. Na jeho otvorenie je vhodná ostrá mačeta a zručnosť. V mnohých krajinách toto otváranie prevádzajú ako divadelné predstavenie miestnych zvyklostí.

Zručnosť niektorým otváračom naozaj nechýba. Tie orechy, ktoré sa podobajú na tie z dovozu a teda tmavé s tvrdou šupkou nebudú tak suché, preto ich bude možné otvoriť niekoľkými zásekmi nožom, či mačetou do oblasti, kde sú tri bodky.

V nadpise síce je napísané, že prinášame návod ako sa pri tom nezraniť, ale v tomto prípade je riziko zranenia pre neskúseného sekáča o niečo väčšie ako pri prvom prípade suchého orecha. Prakticky je však potrebný len sekáčik, ťažší ostrý nôž, prípadne mačeta. Pár seknutí do špičky, ktorým očistíte orech kým ho nepíšucou rukou držíte má byť zakončené niekoľkými zásekmi priamo do poslednej vrstvy pred bielou dužinou.

Zhruba 5 až 6 zásekov, napríklad v tvare päť či šesťuholníka oddelí vrchnú „čiapočku“ a vy máte zatvárateľný pohár s kokosovou tekutinou. V takomto orechu je viac tekutiny ako v dovážanom už vysušenejšom a hlavne menšom type aj čo sa veľkosti týka. Pokiaľ chcete vodu preliať inam, skúste ho len očistiť a urobiť dierku. Ťažká predstava? Skúste video a pozrite s akou ľahkosťou to ide pri čerstvom orechu.