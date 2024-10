Zánik Mayskej civilizácie: ako a prečo ich kultúra zanikla?

V oblasti dnešnej Mexika sa nachádza aj Palenque, menšie mesto v porovnaní s Tikalom alebo Chichén Itzá, no o to významnejšie z hľadiska zachovaných architektonických a umeleckých prvkov. Palenque je známe svojou nádhernou výzdobou a reliéfmi, ako aj Chrámom nápisov, ktorý obsahuje hrobku slávneho mayského vládcu Pakala Veľkého. Uxmal je ďalším dôležitým mayským mestom, ktoré sa nachádza v severnej časti Yucatánu. Jeho dominantou je impozantná Pyramída kúzelníka, ktorá sa odlišuje svojím oválnym tvarom. Uxmal je tiež známe svojou dekoratívnou architektúrou, vrátane nádherných mozaikových fasád.

