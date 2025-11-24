Seriál Darebáci (The Lowdown) od decembra na Disney+

Seriál The Lowdown v slovenčine uvádzaný ako Darebáci sa na Disney+ objaví 26. decembra. Sleduje osudy Lee Raybona – knihkupca a občianskeho investigatívneho novinára v meste Tulsa (Oklahoma), ktorý sa sám označuje za „truthstoriana“, teda akéhosi historika pravdy. Hoci nie je idealistom v triezvom zmysle slova, jeho posadnutosť odhaľovaním korupcie a skrytej hnilej vrstvy mesta ho privádza do stále väčšieho nebezpečenstva.
V pilotnej epizóde Lee po vydaní svojho najnovšieho článku o vplyvnej rodine Washbergovcov narazí na záhadné úmrtie člena tejto rodiny – Dala Washberga. Už predoficiálnym uzavretím prípadu Lee objaví listy a indicie, ktoré naznačujú, že smrť nebola jednoduchou samovraždou. Tým sa jeho život mení na jediné veľké vyšetrovanie a súboj proti sile, ktorá nechce byť odhalená.
Zopár zaujímavostí o seriáli:
- Seriál pochádza od tvorcu Sterlin Harjo (známeho napríklad zo seriálu Reservation Dogs).
- Hlavnú rolu Lee Raybona stvárňuje herec Ethan Hawke.
- Dej sa odohráva v meste Tulsa v Oklahome.
- Seriál bol uvedený na stanici FX (FX Networks) 23. septembra 2025, s následnou dostupnosťou na streamovacích platformách vrátane Disney+ v medzinárodných regiónoch.
- Seriál má zatiaľ 1. sezónu so 8 epizódami (v čase vydania článku).
- Postava Lee je čiastočne inšpirovaná skutočnou osobou – historikom a zberateľom kníh Lee Roy Chapmanom, ktorý sa venoval odhaľovaniu rasovo motivovaných udalostí v Tulse (vrátane udalostí z roku 1921) a zomrel v roku 2015.
- Hlavnou dejovou líniou je vyšetrovanie úmrtia člena rodiny Washbergovcov (Dale Washberg), pričom rodina má vážny politický vplyv (brat Donald kandiduje na guvernéra).
- Seriál má výrazný „noirový“ nádych – sila kontrastu medzi svetlom a tieňom, motívy moci, politickej manipulácie, rasových rozdielov a malomestského tajomna
- Nakoniec, zaujímavosťou je fakt, že nejde o filmovú kulisu, ale reálnu Tulsu