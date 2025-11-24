1.6 C
Bratislava
streda, 26 novembra, 2025
4Home.sk - 728x90 výpredaj
ÚvodKultúraFilm
V rubrikách:
Film

Seriál Darebáci (The Lowdown) od decembra na Disney+

Pripravil Tomáš

Seriál The Lowdown v slovenčine uvádzaný ako Darebáci sa na Disney+ objaví 26. decembra. Sleduje osudy Lee Raybona – knihkupca a občianskeho investigatívneho novinára v meste Tulsa (Oklahoma), ktorý sa sám označuje za „truthstoriana“, teda akéhosi historika pravdy. Hoci nie je idealistom v triezvom zmysle slova, jeho posadnutosť odhaľovaním korupcie a skrytej hnilej vrstvy mesta ho privádza do stále väčšieho nebezpečenstva.

Ethan Hawke, FX, Disney+
Ethan Hawke v seriáli Darebáci, FX, Disney+

V pilotnej epizóde Lee po vydaní svojho najnovšieho článku o vplyvnej rodine Washbergovcov narazí na záhadné úmrtie člena tejto rodiny – Dala Washberga. Už predoficiálnym uzavretím prípadu Lee objaví listy a indicie, ktoré naznačujú, že smrť nebola jednoduchou samovraždou. Tým sa jeho život mení na jediné veľké vyšetrovanie a súboj proti sile, ktorá nechce byť odhalená.

Na Disney+ prichádza tretí animovaný Denník odvážneho Bojka

Zopár zaujímavostí o seriáli:

  • Seriál pochádza od tvorcu Sterlin Harjo (známeho napríklad zo seriálu Reservation Dogs).
  • Hlavnú rolu Lee Raybona stvárňuje herec Ethan Hawke.
  • Dej sa odohráva v meste Tulsa v Oklahome.
  • Seriál bol uvedený na stanici FX (FX Networks) 23. septembra 2025, s následnou dostupnosťou na streamovacích platformách vrátane Disney+ v medzinárodných regiónoch.
  • Seriál má zatiaľ  1. sezónu so 8 epizódami (v čase vydania článku).
  • Postava Lee je čiastočne inšpirovaná skutočnou osobou – historikom a zberateľom kníh Lee Roy Chapmanom, ktorý sa venoval odhaľovaniu rasovo motivovaných udalostí v Tulse (vrátane udalostí z roku 1921) a zomrel v roku 2015.
  • Hlavnou dejovou líniou je vyšetrovanie úmrtia člena rodiny Washbergovcov (Dale Washberg), pričom rodina má vážny politický vplyv (brat Donald kandiduje na guvernéra).
  • Seriál má výrazný „noirový“ nádych – sila kontrastu medzi svetlom a tieňom, motívy moci, politickej manipulácie, rasových rozdielov a malomestského tajomna
  • Nakoniec, zaujímavosťou je fakt, že nejde o filmovú kulisu, ale reálnu Tulsu

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Slovenský štát: 7. júla 1939 prešli vodiči áut z ľavej strany na pravú
Ďalší článok
Na Disney+ prichádza tretí animovaný Denník odvážneho Bojka
Tomáš
Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie
Benulekaren.sk 250x250 Benu

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť