Vzdelávanie ako investícia do budúcnosti a potreba učiť sa nové veci

Technológie a umelá inteligencia posúvajú trh práce do nových dimenzií rýchlejšie, než kedykoľvek predtým. Zručnosti, ktoré boli dôležité v minulosti, dnes už tvoria len základ; skutočné aktívum je schopnosť kontinuálne sa učiť a prispôsobovať.
Podľa správy OECD Education at a Glance 2025 majú ľudia s vyšším vzdelaním o 27 % vyššiu šancu na stabilné zamestnanie než tí, ktorí skončili bez maturity. Zároveň Svetové ekonomické fórum (Future of Jobs Report 2025) upozorňuje, že až 39 % súčasných pracovných zručností sa do piatich rokov stane neaktuálnymi.
„Celoživotné vzdelávanie bolo v minulosti zaujímavou možnosťou, ako si zlepšiť svoje kariérne vyhliadky. Dnes je to však úplný základ na to, aby sa človek vedel prispôsobiť zmenám na trhu práce aj celkovým zmenám v spoločnosti,“ hovorí Robert Chovanculiak, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS).
Vzdelávanie dnes už neznamená len získanie diplomu, ale neustály rozvoj zručností počas kariéry. Firmy aj jednotlivci hľadajú praktické programy, ktoré prinášajú vedomosti využiteľné hneď v praxi – či už ide o prácu s údajmi, implementáciu umelej inteligencie alebo riadenie digitálnych procesov. Na Slovensku sa objavujú moderné formáty, ktoré ponúkajú online kurzy z oblasti dátovej analytiky, AI, automatizácie aj soft skills – teda schopností ako komunikácia, spolupráca či kritické myslenie. Tieto programy sú často dostupné v slovenčine aj angličtine, aby umožnili vzdelávať sa aj tým, ktorí pracujú.
Posledná šanca využiť podporu na kurzy
V súčasnosti majú zamestnanci aj firmy možnosť využiť štátnu alebo európsku podporu na rozvoj zručností – no len na obmedzený čas.
- Väčšie kurzy zamerané na zvyšovanie zručností zamestnancov sa otvárajú opäť v roku 2026.
- Menšie individuálne programy cez úrady práce – orientované na zručnosti pre trh práce – sú dostupné do konca roka 2025.
Prehľad aktuálnych kurzov nájdete TU.
Dáta ako jazyk budúcnosti
Digitálne a dátové kompetencie patria medzi najžiadanejšie schopnosti v Európe. Podľa analýz Európskej komisie trpí až 40 % firiem nedostatkom pracovníkov s digitálnymi zručnosťami, čo brzdí ich inovačný potenciál. Kurzy zamerané na data literacy, vizualizáciu dát, Power BI či základy umelej inteligencie sa stávajú vstupenkou do novej éry pracovného trhu. Tieto zručnosti už dávno nie sú výsadou výlučne IT odborníkov – využívajú ich aj manažéri, marketéri, HR špecialisti či finanční analytici.
Vzdelávanie dnes nie je výdavok, ale forma sebaobrany pred neaktuálnosťou. Pomáha udržať si stabilitu, sebavedomie a schopnosť prispôsobiť sa. Či už ide o jednotlivca, ktorý chce rozšíriť svoje vedomosti, alebo o firmu, ktorá chce posilniť kvalifikáciu tímu, možnosti sú dnes širšie než kedykoľvek predtým. Stačí si vybrať odborný kurz, ktorý rozvíja praktické zručnosti využiteľné okamžite v práci – napríklad v dátovej analytike, digitálnom riadení či automatizácii procesov.
Budúcnosť práce nepatrí tým, ktorí vedia najviac, ale tým, ktorí sa vedia najrýchlejšie učiť. Slovensko má šancu tento trend využiť – ak sa prestaneme báť zmeny a začneme sa učiť nové veci spôsobom, ktorý dáva zmysel našej dobe.