Trnava oslávila Deň Zeme: Učitelia a žiaci diskutovali o klíme

Trnava – Festival udržateľnosti Každý deň Zeme sa v Trnave aj tento rok niesol v znamení skvelej nálady, zážitkového vzdelávania a získavania inšpiratívnych poznatkov. Obľúbené podujatia, ktoré sa konali pri príležitosti Dňa Zeme, prilákali do priestorov Kubika nápadov a Mariánskej sály návštevníkov naprieč všetkými vekovými kategóriami. Prvé bolo primárne určené pre youth workerov a učiteľov a druhé zasa pre deti a študentov základných a stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja. Tie mali s pomocou ambasádorov Európskeho klimatického paktu možnosť spoznať aktivity organizácií, zaoberajúcich sa klimatickou zmenou.
Podujatie Green Skills Lab
Účastníci eventov spoznávali témy klímy a udržateľnosti prostredníctvom interaktívnych stanovíšť vedených viac ako desiatimi organizáciami. Každá z nich predstavila vhodnú praktickú aktivitu zameranú na klimatické opatrenia, cirkulárnu ekonomiku, ochranu biodiverzity, zodpovednú spotrebu a komunitné zapojenie, pričom opäť nebola núdza ani o kreatívne workshopy, edukačné hry, kvízy či súťaže. Podujatie Green Skills Lab otvorilo odbornú diskusiu o tom, čo vo vzdelávaní o udržateľnosti funguje – i o tom, kde sú jeho slabé miesta. Zároveň ponúklo priestor na zdieľanie skúseností a prepájanie odborníkov z oblasti školstva, práce s mládežou a verejného sektora. Témou bola navyše aj otázka, ako efektívne osloviť a motivovať zástupcov Generácie Z a Alfa.
„Podujatia ku Dňu Zeme vždy ukazujú, že o téme klímy a udržateľnosti sa v Trnave dá hovoriť aj inak – bez prílišného strašenia, no s o to väčšou úprimnosťou. Ako ambasádorka Európskeho klimatického paktu sa snažím komunite prinášať riešenia, ktoré nie sú len teóriou na papieri, ale fungujú v praxi. V rámci Green Skills Labu sme preto s učiteľmi a youth workermi nehľadali len definície, ale najmä spôsob, ako dnešným mladým ľuďom lepšie porozumieť a ako ich motivovať k aktivite bez toho, aby sme v nich vzbudzovali úzkosť,“ povedala Simona Hlaváčová, ambasádorka Európskeho klimatického paktu a zakladateľka obľúbeného centra Baterkáreň.
Mariánska Sála
Cieľom podujatia v Mariánskej Sále bolo sprístupniť klimatické vzdelávanie zážitkovou formou, zrozumiteľne a motivačne, pomôcť mladým ľuďom pochopiť dopady environmentálnych tém na každodenný život a ukázať im, aké kroky môžu sami podniknúť. Dôraz sa pritom kládol na praktické riešenia ako znižovanie odpadu, princípy cirkulárnej ekonomiky, zodpovednú spotrebu a lokálne environmentálne iniciatívy.
„Veľtrh v Mariánskej sále pre takmer tisícku žiactva z trnavských škôl túto snahu podčiarkol. Ukázali sme im, že v našom meste existuje množstvo skvelých organizácií komunít, v ktorých môžu zmysluplne tráviť čas a budovať si zručnosti pre život. Verím, že ak mladým ľuďom vytvoríme správne zázemie a budeme k nim úprimní aj v našich zlyhaniach, ochrana životného prostredia sa pre nich stane prirodzenou súčasťou života, a nie len povinnosťou v kalendári,“ pridala Hlaváčová.
Podujatie bolo súčasťou iniciatívy EU Climate Pact a bolo spolufinancované Európskou úniou.