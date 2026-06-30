Súťaž so značkou Chilly: Vyhrajte AirPods Max a užite si leto

Značka Chilly aj tento rok pripravila súťaž o atraktívne výhry. Od 1. júla do 31. augusta 2026 môžu súťažiaci po zakúpení produktov Chilly vyhrať štýlové slúchadlá AirPods Max. Súťaž sprevádza široké portfólio produktov intímnej hygieny, ktoré ženám prinášajú pocit sviežosti a komfortu v každodennom živote.
Ako sa zapojiť do súťaže?
Zapojenie do súťaže je jednoduché:
- Zakúpte si akýkoľvek produkt Chilly v kamennej predajni alebo v e-shope vo Slovenskej republike.
- Uschovajte si pokladničný doklad ako potvrdenie o nákupe.
- Zaregistrujte svoj nákup na webovej stránke www.chillysutaz.sk.
- Odošlite registráciu a držte si palce!
Súťaž prebieha od 1. júla do 31. augusta 2026 a zapojiť sa do nej môžu zákazníci na celom území Slovenskej republiky. Portfólio značky Chilly zahŕňa intímne gély, vlhčené obrúsky aj bezoplachovú penu Chilly No Rinse, ktorá poskytuje rýchly pocit čistoty a sviežosti počas dňa.
Intímne gély sú určené na každodennú hygienu, zatiaľ čo vlhčené obrúsky môžu ženy oceniť najmä na cestách alebo v situáciách, keď nemajú k dispozícii vodu. Praktickým riešením je aj pena Chilly No Rinse, ktorá umožňuje osvieženie po použití toalety bez potreby oplachovania. Produkty Chilly sú navrhnuté s ohľadom na rozličné potreby žien a spájajú komfort, sviežosť a praktické využitie doma, na cestách aj pri aktívnom životnom štýle.