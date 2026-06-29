Čo by ste mali vedieť o kreatíne, o jeho pôvode a vplyve na telo

Kreatín už dávno nie je len doménou vrcholových športovcov a posilňovní. Čoraz častejšie ho využívajú aj ľudia v bežnom živote – pre viac energie, lepšie sústredenie aj zvládanie každodennej záťaže. Jedna z najpreskúmanejších látok súčasnosti si získava pozornosť ako jednoduchý spôsob, ako podporiť telo aj myseľ. Čo za jeho popularitou skutočne stojí a prečo sa o ňom hovorí ako o „superlátke“?
1. Čo je to vlastne kreatín a kde sa v tele berie?
Kreatín je organická zlúčenina, ktorá sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele. Nejde o cudzorodú látku, keďže naše telo si ju samo vyrába v pečeni a obličkách z aminokyselín. Približne 95 % všetkého kreatínu je uloženého v kostrovom svalstve, kde slúži ako okamžitý zdroj energie. Okrem vlastnej produkcie ho prijímame aj z potravy, predovšetkým z mäsa a rýb.V organizme funguje ako akási záložná batéria, ktorá je pripravená na okamžité použitie, kedykoľvek naše bunky potrebujú nárazovo zvýšiť svoj výkon.
„Zaujímavým aspektom je, že kreatín v tele neplní len rolu pasívneho útočiska. Aktívne sa podieľa na neustálom kolobehu obnovy bunkového paliva. V okamihu, keď bunka pri fyzickej alebo psychickej záťaži spotrebuje svoju primárnu energiu, kreatín zasiahne ako bleskový recyklátor a pomôže ju takmer okamžite obnoviť. Práve tento neustály proces dobíjania je dôvodom, prečo sa vďaka nemu cítime menej vyčerpaní,“ dodáva lekár a vedec MUDr. Roman Kula, CSc. z Kliniky anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny FNO a LF OU.
2. Akým spôsobom ovplyvňuje náš fyzický výkon a našu postavu?
Hlavnou úlohou kreatínu je blesková obnova energie. To oceníme najmä pri krátkodobom a intenzívnom zaťažení, či už ide o beh na električku, dvíhanie ťažkých nákupných tašiek alebo lekciu jogy. Čo sa týka postavy, kreatín sa podieľa na pevnejšom a zdravšom vzhľade. Výsledkom tak nie je „zázračná“ premena postavy, ale celková lepšia podpora svalov, regenerácie a celkovej fyzickej kondície. Kreatín tiež pomáha hydratovať svalové bunky. Táto vnútorná hydratácia svalov so sebou nesie aj ďalší skrytý benefit – zaisťuje totiž oveľa efektívnejší transport dôležitých živín priamo do buniek. Celý proces regenerácie sa tak výrazne urýchľuje a uľahčuje. Druhý deň po náročnom výlete alebo intenzívnom upratovaní sa vďaka tomu nebudete cítiť takí rozlámaní. Vaše svaly získajú späť svoju silu v oveľa kratšom čase.
3. Aký je vplyv kreatínu na kognitívne funkcie a mozog?
Hoci sa o kreatíne hovorí hlavne v súvislosti so svalmi, jedným z najzaujímavejších objavov poslednej doby je jeho vplyv na nervovú sústavu. „Jedna z recentných štúdií ukázala, že už jedna dávka kreatínu dokáže zlepšiť metabolické pomery v mozgu a zvrátiť zhoršenie kognitívnych funkcií spôsobené extrémnou únavou,“[1] uvádza MUDr. Roman Kula, CSc. Kreatín sa vďaka tomu stáva skvelou možnosťou, ako udržať fyzický a psychický výkon počas dňa. „Podľa vedeckého preskúmania z roku 2026, ktoré vyšlo v časopise Journal of the International Society of Sports Nutrition, dôkazy naznačujú, že suplementácia kreatínom môže zvýšiť hladinu kreatínu v mozgu, a tým podporiť jeho energetiku – a to najmä v metabolicky náročných podmienkach, ako je spánková deprivácia, nedostatok kyslíka alebo neurologické ochorenia.“[2]
4. Existuje riziko nadmerného nárastu svalovej hmoty?
Táto obava, najmä u žien, je jedným z najväčších mýtov, pretože ženské telo nemá prirodzené hormonálne nastavenie na budovanie extrémnych svalových objemov. Je pravda, že v krátkodobom horizonte môže dôjsť k miernemu nárastu hmotnosti. Ide však primárne o zadržiavanie vody vo svaloch, čo je pozitívny signál, že sú svaly hydratované a pripravené na výkon. Z dlhodobého hľadiska potom užívanie kreatínu navýši vašu kapacitu cvičenia a zlepší regeneráciu. To vedie k nabratiu čistej svalovej hmoty, spevneniu kontúr a lepšiemu držaniu tela, ale nie k nežiaducej maskulinite.
5. Sú obavy o zdravie obličiek a zadržiavanie vody opodstatnené?
U zdravých jedincov nebol pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania nikdy preukázaný negatívny vplyv na obličky. Pokiaľ však máte zdravotné obmedzenia, tak je určite vhodné konzultovať užívanie prípravku s lekárom. Zmätenie často pramení z krvných testov, kde sa sleduje kreatinín, ktorého hladina môže byť pri užívaní doplnku mierne vyššia, čo je ale prirodzený a neškodný jav. Pokiaľ ide o vodu, kreatín ju skutočne zadržiava, ale robí tak vo vnútri svalových buniek, nie v podkoží. To prospieva bunkovému metabolizmu a hydratácii, tvorby opuchov sa báť nemusíte.
6. Koľko kreatínu by mal dospelý človek prijať a je možné získať dostatočné množstvo kreatínu iba zo stravy?
Mnoho ľudí má stále obavy z vedľajších účinkov doplnkov stravy, ale pri kreatíne sú tieto obavy vďaka desaťročiam výskumu úplne zbytočné. „Podľa oficiálneho stanoviska Medzinárodnej spoločnosti pre športovú výživu (ISSN) je najúčinnejšou metódou na zvýšenie zásob kreatínu v tele denný príjem 3–5 g, čo je dávka bezpečná aj pri dlhodobom užívaní“[3] Pre lepšiu predstavu – štandardná odporúčaná dávka 3 až 5 gramov by znamenala zjesť približne kilogram hovädzieho mäsa alebo lososa každý deň. To je pre väčšinu z nás nereálne, a preto sa ako oveľa efektívnejší spôsob získavania kreatínu javí suplementácia, napríklad vo forme rozpustných práškov či tabliet. Existujú však aj príjemnejšie formy. Skvelým príkladom sú kreatínové gumené cukríky, ktoré zoženiete napríklad u obľúbenej domácej značky Nutrend. Tieto gummies robia doplňovanie energie maximálne pohodlným a chutným rituálom, na ktorý sa budete počas dňa tešiť.
Ďalšou obľúbenou možnosťou je primiešanie neochuteného prášku priamo do rannej ovsenej kaše, jogurtu alebo smoothie. Vďaka tomu sa užívanie kreatínu stane nenápadnou a prirodzenou súčasťou vášho dňa. Práve táto konzistentná, nižšia dávka sa ukazuje ako najlepšia cesta k dlhodobej podpore svalov i mentálneho zdravia.
7. Pre koho je užívanie kreatínu najviac prínosné?
Kreatín je všestranný pomocník, ktorého prínos zďaleka presahuje hranice fitness centier a posilňovní, hoci športovci sú vďaka jeho účinkom početnou klientelou. Veľký význam má napríklad pre vegetariánov a vegánov, ktorým v jedálničku chýba mäso. Ďalej tiež pre ženy po tridsiatke a staršiu generáciu, kde pomáha efektívne predchádzať prirodzenému úbytku svalovej hmoty.
Svoje uplatnenie teda nájde od aktívnych športovcov cez manažérov až po ženy na materskej dovolenke. Skrátka sa hodí pre všetkých, ktorí chcú mať viac energie na svoje koníčky a rodinu. Okrem fyzického výkonu preukázateľne podporuje aj mentálnu jasnosť a kognitívne funkcie.
„Práve vplyv na duševnú rovnováhu potvrdzuje aj štúdia publikovaná v prestížnom časopise American Journal of Psychiatry, ktorá preukázala, že pridanie 5 g kreatínu k bežnej liečbe antidepresívami viedlo u žien k výrazne rýchlejšiemu a silnejšiemu zmierneniu príznakov depresie v porovnaní s pouhou klasickou liečbou.“[4]
Často kladené otázky:
- Môžem kreatín užívať, aj keď necvičím? Áno. Aj bez tréningu kreatín podporuje energetický metabolizmus buniek, najmä v mozgu. Avšak v kombinácii s pohybom sú jeho účinky na postavu a silu výraznejšie.
- Kedy je najlepší čas na užívanie? Na čase príliš nezáleží, dôležitá je konzistencia. Môžete ho pridať do rannej kaše alebo si dať kreatínové cukríky ako popoludňajší snack.
- Spôsobuje kreatín vypadávanie vlasov? Nie. Žiadna relevantná vedecká štúdia z roku 2026 ani rokov predchádzajúcich nepreukázala príčinnú súvislosť medzi užívaním kreatínu a vypadávaním vlasov.
[1] Kreider, 2017. DOI: https://link.springer.com/article/10.1186/s12970-017-0173-z
[2] Kreider, 2017. DOI: https://link.springer.com/article/10.1186/s12970-017-0173-z
[3] Kreider et al., 2017. , DOI: 10.1186/s12970-017-0173-z
[4] Lyoo et al., 2012, DOI: 10.1176/appi.ajp.2012.12010009