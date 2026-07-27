16.6 C
Bratislava
utorok, 28 júla, 2026
ÚvodKultúraFilm
V rubrikách:
Film

Rozprávka Dievča v oblakoch ukáže, že sny môžu meniť svet

Pripravil ZN.SK

Čo by sa stalo, keby sa všetko, čo si dokážeme predstaviť, mohlo stať skutočnosťou? Animovaná rodinná rozprávka Dievča v oblakoch prináša magické dobrodružstvo o sile fantázie, odvahe a detských snoch. Do kín príde už v septembri!

Dievča v oblakoch
Dievča v oblakoch

Animovaná rodinná rozprávka Dievča v oblakoch pozýva divákov do sveta, kde majú príbehy moc meniť realitu. Hlavnou hrdinkou je desaťročná Providence, ktorá žije v Paríži so svojím strýkom Jasonom a hovoriacim morčaťom Airbagom. Jej najväčšou vášňou sú knihy zo série Strážcovia Zeme. Netuší však, že ich autor Octavius, ktorý býva hneď vedľa, nepíše obyčajným perom. Jeho čarovné pero dokáže premeniť fantáziu na skutočnosť.

Keď sa z kníh nešťastnou náhodou oslobodí temná bytosť Necato, pôvodný tvorca čarovného pera, ocitnú sa v ohrození svet fantázie aj ten skutočný. Octavius preto zverí pero Providence a vyšle ju na nebezpečnú výpravu za tajomným bratstvom, ktoré ho dokáže ochrániť. Spolu s verným Airbagom putuje fantastickými krajinami a musí sa rozhodnúť, či bude nasledovať vlastné sny, alebo zachráni svet.

Trailer:

Sny sú realitou

Humor, mágia, napätie aj emócie sa spájajú v dobrodružstve, ktoré osloví malých aj veľkých divákov. Režisérom a scenáristom filmu je Philippe Riche, ktorý v príbehu našiel oveľa viac než len klasickú fantasy rozprávku: „Okrem veľkého poetického a vizuálneho potenciálu, ktorý ponúka predloha, som v Providence videl príležitosť rozvinúť silnú myšlienku v duchu najlepších filmov štúdia Pixar: Čo sa stane s detskými snami, keď dostaneme možnosť ich skutočne prežiť?“ prezradil o animovanej rozprávke scenárista a režisér Philippe Riche.

Film vznikol podľa francúzskeho románu Romaina Puértolasa The Girl Who Swallowed a Cloud as Big as the Eiffel Tower z roku 2015. Kniha bola preložená do deviatich jazykov a svojou fantazijnou poetikou si získala čitateľov po celom svete. Filmová adaptácia rozvíja jej ústredný motív, a to silu predstavivosti, odvahy a zodpovednosti do veľkolepého animovaného dobrodružstva pre celú rodinu.

Alvinnn!!! a Chipmunkovia sú späť. Druhá séria štartuje na Minimaxe

Dievča v oblakoch prináša originálny svet plný fantázie, nezabudnuteľných postáv a magických bytostí, no zároveň rozpráva nadčasový príbeh o dospievaní, priateľstve a o tom, že aj tie najväčšie sny môžu zmeniť svet. Zatiaľ vám prinášame trailer, no diváci sa na vzrušujúce dobrodružstvo môžu tešiť už 10.septembra. Animovanú rozprávku Dievča v oblakoch distribuuje spoločnosť Continental film.

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
78 % ľudí v EÚ bez neho nevie nakupovať a firme šetrí náklady
Ďalší článok
Ján Brodek: Slovenský drotár, ktorý v USA zdokonalil nákupný vozík
ZN.SK
Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť