Rozprávka Dievča v oblakoch ukáže, že sny môžu meniť svet

Čo by sa stalo, keby sa všetko, čo si dokážeme predstaviť, mohlo stať skutočnosťou? Animovaná rodinná rozprávka Dievča v oblakoch prináša magické dobrodružstvo o sile fantázie, odvahe a detských snoch. Do kín príde už v septembri!
Animovaná rodinná rozprávka Dievča v oblakoch pozýva divákov do sveta, kde majú príbehy moc meniť realitu. Hlavnou hrdinkou je desaťročná Providence, ktorá žije v Paríži so svojím strýkom Jasonom a hovoriacim morčaťom Airbagom. Jej najväčšou vášňou sú knihy zo série Strážcovia Zeme. Netuší však, že ich autor Octavius, ktorý býva hneď vedľa, nepíše obyčajným perom. Jeho čarovné pero dokáže premeniť fantáziu na skutočnosť.
Keď sa z kníh nešťastnou náhodou oslobodí temná bytosť Necato, pôvodný tvorca čarovného pera, ocitnú sa v ohrození svet fantázie aj ten skutočný. Octavius preto zverí pero Providence a vyšle ju na nebezpečnú výpravu za tajomným bratstvom, ktoré ho dokáže ochrániť. Spolu s verným Airbagom putuje fantastickými krajinami a musí sa rozhodnúť, či bude nasledovať vlastné sny, alebo zachráni svet.
Trailer:
Sny sú realitou
Humor, mágia, napätie aj emócie sa spájajú v dobrodružstve, ktoré osloví malých aj veľkých divákov. Režisérom a scenáristom filmu je Philippe Riche, ktorý v príbehu našiel oveľa viac než len klasickú fantasy rozprávku: „Okrem veľkého poetického a vizuálneho potenciálu, ktorý ponúka predloha, som v Providence videl príležitosť rozvinúť silnú myšlienku v duchu najlepších filmov štúdia Pixar: Čo sa stane s detskými snami, keď dostaneme možnosť ich skutočne prežiť?“ prezradil o animovanej rozprávke scenárista a režisér Philippe Riche.
Film vznikol podľa francúzskeho románu Romaina Puértolasa The Girl Who Swallowed a Cloud as Big as the Eiffel Tower z roku 2015. Kniha bola preložená do deviatich jazykov a svojou fantazijnou poetikou si získala čitateľov po celom svete. Filmová adaptácia rozvíja jej ústredný motív, a to silu predstavivosti, odvahy a zodpovednosti do veľkolepého animovaného dobrodružstva pre celú rodinu.
Dievča v oblakoch prináša originálny svet plný fantázie, nezabudnuteľných postáv a magických bytostí, no zároveň rozpráva nadčasový príbeh o dospievaní, priateľstve a o tom, že aj tie najväčšie sny môžu zmeniť svet. Zatiaľ vám prinášame trailer, no diváci sa na vzrušujúce dobrodružstvo môžu tešiť už 10.septembra. Animovanú rozprávku Dievča v oblakoch distribuuje spoločnosť Continental film.