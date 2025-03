Kamiónom do Afriky a Austrálie: seriál Na 18 kolesách na TV Spektrum

Dawid Andres už od mladosti túžil spoznávať svet, čo ho priviedlo k práci na medzinárodných plavbách. Neskôr sa presťahoval do Spojených štátov, kde začal pracovať ako vodič kamiónu. V seriáli Na 18 kolesách objavuje Dawid svet zo sedadla svojho 18-kolesového kamiónu, navštevuje zaujímavé miesta a odhaľuje ich jedinečné príbehy. Po Vietname, USA či Indonézii sa teraz na TV Spektrum vydáva do Afriky a Austrálie.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy