Novinky v Lidli: čo rozhoduje o tom, že si ich zákazníci vkladajú do košíka?

Nakupovanie už dávno nie je iba o najnižšej cene. Spotrebitelia dnes zvažujú, aký konkrétny prínos im produkt prinesie – či im ušetrí čas, zjednoduší rutinu, podporí zdravší životný štýl alebo im jednoducho spríjemní deň. Diskontný reťazec Lidl na tieto očakávania reaguje systematicky a pravidelne obmieňa ponuku. Filozofia „Každý týždeň niečo nové“ tak nie je len sloganom, ale súčasťou obchodnej stratégie.

Čo motivuje zákazníkov skúšať novinky

Do správania zákazníkov detailne nahliada marketingová expertka z Katedry marketingovej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave Daniela Vunhu. Podľa nej neexistuje jednotná odpoveď na otázku, prečo ľudia siahajú po novom produkte. „Rozhodujúca je cieľová skupina. Každá reaguje na iné podnety,“ vysvetľuje odborníčka.

Ľudia v produktívnom veku sa podľa nej sústreďujú najmä na konkrétny benefit. Zaujíma ich, čo im produkt prinesie navyše, v čom je lepší než to, čo už používajú, a aký rozdiel ponúka oproti konkurencii. V praxi teda víťazí jasná odpoveď na jednoduchú otázku: Čo z toho budem mať ja?

Každý týždeň niečo nové

Lidl rozširuje sortiment naprieč potravinovou aj nepotravinovou kategóriou pravidelne. Ak zákazník v aktuálnej ponuke niečo nenájde, je pravdepodobné, že sa to objaví už v najbližšom období. Reťazec sleduje aktuálne trendy a pružne na ne reaguje, čím si udržiava dynamiku ponuky.

Aktuálne novinky umožňujú zostaviť si jednoduchý a chutný jedálniček počas celého dňa. Ráno môže začať arašidovým maslom Maribel alebo müsli Crownfield, ktoré poslúžia ako základ sýtej raňajkovej kaše. Na rýchlu desiatu sa hodia píniové orechy, sušené klementínky či sušené kivi značky Alesto.

Na obed možno siahnuť po mrkvovom šaláte s ananásom privátnej značky Chef Select. Popoludní poslúži sezamová tyčinka Crownfield a večer môže patriť nátierke z avokáda alebo červenej repy Chef Select doplnenej čerstvým pečivom zo sortimentu Priamo z pece. Deň možno zakončiť oddychom pri televízii so šúpanými, praženými pistáciami Alesto. Zákazník tak získava kombináciu chuti, praktickosti aj cenovej dostupnosti.

Novinka ako malá odmena

Podľa Daniely Vunhu má skúšanie nových produktov aj psychologický rozmer. Novinka môže predstavovať formu malej odmeny po náročnom dni, spôsob, ako si spríjemniť bežný režim alebo uspokojiť prirodzenú zvedavosť.

Svoju úlohu zohráva aj prvý dojem – výrazný dizajn, zaujímavý koncept či nový chuťový zážitok. Významný je aj takzvaný sociálny dôkaz. Ak produkt odporučí niekto, komu zákazník dôveruje, alebo ho opakovane vidí na sociálnych sieťach, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že ho aspoň vyskúša.

Vplyv sociálnych sietí a autenticita

Sociálne siete a influenceri dnes dokážu skrátiť cestu od „vidím“ k „chcem“. Marketingová expertka však upozorňuje, že dôležitá je hodnotová zhoda medzi značkou a influencerom. Ak publikum vníma nesúlad, spolupráca môže pôsobiť nedôveryhodne.

Rovnako problematické môžu byť krátkodobé spolupráce s častým striedaním značiek, ktoré u časti publika oslabujú autenticitu. Z dlhodobého hľadiska lepšie fungujú partnerstvá založené na prirodzenej komunikácii, konzistentnosti a reálnej skúsenosti s produktom.

Aktuálne produkty v ponuke

